Una comunidad aborigen bautizó “David” al productor que busca votos contra Insfrán

Cuenta regresiva para el productor agropecuario Francisco Paoltroni que quiere dar vuelta la elección de las PASO y que pierda el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. A 10 días de los comicios definitivos, según contó ya son miles de personas que se pusieron en contacto con el call center que armó para “repatriar provincianos” y vayan a votar en contra del mandatario.

En su movida, que comenzó post PASO, hace más de 30 días viene “reclutando” gente a la provincia. “Me han llamado de todo el país para brindarme su apoyo. Muchos empresarios que tienen empleados formoseños se comprometieron a enviarlos para que puedan votar en la provincia”, dijo a LA NACION el productor agropecuario.

El plan que puso en marcha Paoltroni es traer unos 25.000 provincianos que se encuentran en distintas regiones del país y que quieren votar, pero se encuentran impedidos de hacerlo por razones económicas.

El productor agropecuario propuso hacerse cargo de los costos del viaje, con la venta de unos cientos de novillos que tiene engordando en su campo. Un estudio que encargó a una consultora cordobesa le reveló que 25.000 sería el número de personas domiciliadas en la provincia que tienen la voluntad de ir a votar.

El productor agropecuario acompañado con parte del personal que trabaja en su establecimiento

Según contó, muchas de las personas que se comunicaron con el call center, aseguraron que iban a ir para las elecciones legislativas pero que “por su dignidad preferían hacerse ellos mismos cargo de los gastos”.

Cada vez que puede, Paoltroni insiste en decir que no es político sino que irrumpió en esa escena para mostrar que es posible cambiar la realidad de la provincia. “Les mostré que Insfrán no es invencible, que si vienen 25.000 pierde. Fue así que lo humanizaron y lo bajaron a que no era imbatible”, detalló.

Entre las conversaciones que tiene a menudo con la gente de los pueblos que visita, las familias le cuentan “cómo en busca de trabajo los lazos entre padres e hijos se alejaron”.

“Se desnudó una realidad que hace mucho tiempo les pega a los formoseños, incluso antes de que yo viniera aquí”, indicó. Paoltroni es oriundo de la provincia de Buenos Aires, más específicamente del partido de General Alvear. En 2006, su espíritu emprendedor lo llevó a instalarse en Formosa, donde formó su familia.

Encuentro con los pueblos originarios

Tal fue la repercusión mediática que tuvo, que en la última semana mantuvo contactos con diferentes caciques que querían plantearle las inquietudes que existían es sus tribus. En Colonia Bartolomé de las Casas, en el departamento de Patiño, a cuatro kilómetros de Comandante Fontana, asistió a una asamblea con 60 caciques de las comunidades Wichí, Toba, Pilagá, Qom y Nivaclé.

“Me contaron todas los problemas que tienen desde hace tiempo. Una de las cosas que quieren es poder trabajar y vender los productos que fabrican, como carbón, ladrillos y artesanías. Pero como no les dan personería jurídica eso dificulta la comercialización. Son prejuicios históricos de que no quieren trabajar. El Estado provincial los tiene olvidados, con tantas promesas incumplidas. Es la máquina de impedir en su máxima expresión”, indicó.

En este contexto, Paoltroni, escribano mediante, se comprometió a ayudarlos. Son unos 60 mil habitantes de pueblos originarios, el 10% de la provincia. “Los voy a ayudar a organizarse. Trabajaremos estos dos años venideros con proyectos en un plan para el 2023. Es mucho lo que se puede hacer, Formosa tiene un presupuesto tremendo, son miles de dólares que llegan por la coparticipación. Hay hambre en la provincia y el hambre no espera”.

Al finalizar el encuentro, un pastor de una comunidad lo bautizó “David”, en alusión a la historia bíblica y épica, en donde un pequeño venció con una honda y varias piedras al gigante Goliat.