Una empresa que fabrica celulares invertirá US$50 millones en el campo

escuchar

Una empresa referente del sector industrial de productos de electrónica y telefonía móvil se expande en el campo. Se trata de Mirgor, compañía de capitales 100% argentinos que desde hace seis años está en el rubro y anunció una inversión del orden de los US$50 millones para los próximos 10 años en la actividad.

La empresa, que lleva 40 años de producción industrial en el sector autopartista y está en la electrónica de consumo, con por ejemplo los celulares Samsung, desde 2019 exporta distintos productos agropecuarios. Además, con la adquisición de la empresa Sauce Co SA, que es dueña de un campo en Urdampilleta, partido de Bolívar, incorporó un nuevo eslabón de la cadena agroindustrial: el de la producción. La inversión de los US$50 millones se irá canalizando en agregarle valor a la producción primaria, entre otros proyectos.

José Passerieu, responsable comercial de Agro de Mirgor, que estuvo por primera vez en Expoagro Edición YPF Agro, que se hizo la semana pasada, contó que la idea de meterse en el agro nació en 2018 como una “decisión” donde en la firma vieron “la potencia de los recursos de la Argentina, junto con el conocimiento”.

Tras el ingreso en la actividad, al año siguiente realizaron la primera exportación de 1000 toneladas de soja a Europa. Empezaron a escalar y cerraron 2022 con aproximadamente 350.000 toneladas vendidas al exterior. A hoy, en tanto, la compañía lleva exportadas más de 800.000 toneladas de productos agroindustriales y efectuó su primera exportación de proteína animal.

El stand de Mirgor en Expoagro; la compañía participó por primera vez de la muestra Gentileza de Mirgor

Según detalló, trabajan con alrededor de 20 proveedores entre acopios, corredores y algunos productores a los cuales les compran granos, los almacenan en puerto o acopio, según el lugar, y después se los venden a clientes del exterior con quienes tienen contratos.

“La idea es ir para atrás en la cadena y, por eso, el siguiente paso que dimos fue incorporar la producción agropecuaria para producir granos y luego agregarles valor con un sentido exportador que tiene la empresa”, dijo. En rigor, la compañía busca desarrollar tres verticales de manera integral: producción, valor agregado y exportaciones.

En este contexto, vienen de comprar -no trascendió el monto de la operación- un establecimiento de la empresa Sauce Co SA que tiene 1452 hectáreas, de las cuales 800 hectáreas son agrícolas, 350 hectáreas ganaderas y el resto son áreas no productivas, caminos, casco y lagunas.

Passerieu explicó que, en base a la experiencia que tienen, buscan incorporar la pata tecnológica e industrial en el agro. “Si bien son dos componentes distintos creemos que se interrelacionan mucho y estamos analizando proyectos para ver en donde podemos sumar nuestro valor y no ocupar un lugar que ya está ocupado, sino generar valor nuevo. En la Argentina creemos que hay espacio”, manifestó.

Agustín Ayerza, gerente de Agro, quien estuvo en Expoagro, señaló: “Creemos que en los próximos años la Argentina tendrá muchas oportunidades y trabajaremos para avanzar en nuevos verticales, incursionando en la producción de cereales y oleaginosas con el objetivo de estar presentes en la cadena productiva desde el inicio hasta la exportación, integrando al mercado interno. Buscaremos también estar presentes en la producción de proteínas animales con foco en la diversificación e integración para lograr un crecimiento constante”.

LA NACION