Una veintena de proyectos para el agro “duermen” en la Legislatura bonaerense

Mejoras en los caminos rurales, proyectos para reforzar la seguridad en el campo, cambios en las herramientas de asistencia ante sequías e inundaciones y otras iniciativas vinculadas con la producción forman parte de una lista de entre 20 y 25 proyectos que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), permanecen “durmiendo” en la Legislatura bonaerense. Gustavo Frederking, coordinador de la Comisión de Infraestructura Rural de la entidad, cuestionó la falta de avances en las comisiones y reclamó mayor actividad parlamentaria para debatir temas que considera prioritarios para el sector.

“Necesitamos legisladores más activos que entiendan su responsabilidad con la gente que los votó: legislar. Hoy, con tan poco movimiento a junio de 2026, parece que estuvieran viviendo una beca”, afirmó el dirigente.

La crítica de Carbap apunta tanto al oficialismo como a la oposición. Según explicó Frederking, desde hace más de un año representantes de la entidad vienen manteniendo reuniones con legisladores provinciales para impulsar distintas iniciativas vinculadas con la actividad agropecuaria, aunque aseguró que la mayoría de esos proyectos no logra avanzar en el recorrido legislativo que deben cumplir antes de llegar al recinto.

Según la entidad rural, entre 20 y 25 iniciativas relacionadas con la producción permanecen sin avances en la Legislatura bonaerense Coninagro

“Uno va a La Plata, tiene reuniones, buenas fotos, buenos encuentros, pero después no hay interés y los proyectos no avanzan”, señaló. Según indicó, para que una iniciativa se convierta en ley debe atravesar generalmente tres comisiones legislativas, una instancia en la que, según denunció, muchos expedientes quedan estancados.

Entre los temas que más preocupan a la entidad aparece el estado de los caminos rurales. Por eso, uno de los principales reclamos pasa por la modificación de la Ley 13.010 de Caminos Rurales, que regula cómo se distribuyen a los municipios los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para el mantenimiento de la red vial. Según recordó Frederking, cuando la norma fue creada establecía que el 25% de lo recaudado por ese tributo debía destinarse obligatoriamente a caminos rurales. Sin embargo, con modificaciones posteriores ese porcentaje se redujo al 12%.

Desde Carbap consideraron que ese nivel de recursos resulta insuficiente frente al deterioro acumulado de la infraestructura y plantean que se vuelva al esquema original.

“Los caminos rurales que tenemos tienen 50 años. La tecnología mejoró muchísimo y necesitamos profesionalizar la gestión. Hoy están en condiciones que no responden a la producción actual”, sostuvo.

En ese marco, indicó que desde Carbap vienen impulsando desde hace tiempo que el porcentaje vuelva al 25% por el deterioro de la infraestructura y las demandas que reciben desde las sociedades rurales del interior.

El dirigente cuestionó el funcionamiento de la Legislatura bonaerense. Según afirmó, hasta junio de este año hubo solo dos sesiones y sostuvo que muchos proyectos no logran siquiera avanzar en comisiones.

Además de la modificación de la Ley 13.010, Carbap reclamó avanzar en iniciativas vinculadas con seguridad rural, patrullas rurales, cambios en la Ley de Emergencia Económica y la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario, que la entidad considera “inconstitucional”.

La entidad también pide por iniciativas ligadas con la seguridad rural

También propuso analizar esquemas similares a los implementados en Córdoba para desarrollar seguros multirriesgo con apoyo provincial.

Frederking sostuvo, además, que tanto el oficialismo como la oposición tienen responsabilidad en la falta de actividad legislativa. “No queremos más que se echen la culpa entre uno y el otro y mientras tanto no avanzamos en leyes”, afirmó. En ese contexto, Carbap cuestionó el costo de funcionamiento del Poder Legislativo bonaerense. Según señaló la entidad, para este año se asignaron $386.000 millones de presupuesto a la Legislatura provincial, lo que, según sus cálculos, implica un costo de unos $2200 millones por legislador.

Desde la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador opositor Luciano Bugallo (Coalición Cívica) coincidió con el diagnóstico de Carbap respecto a que varios proyectos vinculados con la producción llevan años sin avanzar en la Legislatura. Según señaló, muchas iniciativas relacionadas con caminos rurales, fitosanitarios, seguridad rural, reforma fiscal y eliminación de impuestos incluso perdieron estado parlamentario sin haber sido tratadas en comisión.

“Tengo alrededor de 20 proyectos presentados vinculados a la agenda productiva y varios los tuve que presentar hasta tres veces porque terminan perdiendo estado parlamentario sin siquiera tener tratamiento. Es vergonzoso”, afirmó. Bugallo señaló que recién esta semana quedaron constituidas las comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que a partir de ahora podrán comenzar a sesionar y tratar los expedientes pendientes.

En ese sentido, indicó que junto con Carbap promovieron reuniones entre legisladores y representantes de la Mesa de Enlace bonaerense para intentar acelerar el tratamiento de distintos proyectos, aunque aseguró que en muchos casos las gestiones quedaron solo en compromisos sin resultados concretos.

Consultada por LA NACION, la diputada provincial Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) señaló que el funcionamiento de la Legislatura responde a dinámicas que exceden la voluntad individual de los legisladores y remarcó que el avance de los proyectos depende de distintos factores políticos e institucionales.

“Nosotros integramos un bloque de apenas tres diputados, en una Cámara donde gran parte de la agenda la termina definiendo el Poder Ejecutivo. A eso se suma que las internas de los oficialismos, provincial y nacional, muchas veces ralentizan el tratamiento de iniciativas importantes”, sostuvo.

La legisladora agregó que los tiempos parlamentarios suelen ser diferentes a los del Poder Ejecutivo debido al recorrido que deben atravesar las iniciativas antes de llegar al recinto. En ese sentido, destacó que este jueves se realizó una nueva sesión en la Cámara de Diputados bonaerense en la que se trataron distintos temas de agenda.

“Los tiempos legislativos son muy distintos de los del Ejecutivo, y todo proyecto tiene que pasar primero por comisión, donde sufre modificaciones, y recién después llega al recinto”, explicó.