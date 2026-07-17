“Ustedes son los Messi”: la metáfora futbolera del canciller Quirno que puso eufóricos a empresarios del agro

El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia de apertura comercial del Gobierno y afirmó que la agroindustria constituye una de las principales herramientas de influencia internacional de la Argentina. Durante un discurso de cierre en la jornada “El negocio de alimentar”, en la Exposición Rural de Palermo, planteó que el país tiene la oportunidad de consolidarse como un actor estratégico a partir de su capacidad para producir alimentos y los comparó con Lionel Messi.

“La fuerza agroindustrial argentina puede convertirse en una de las principales fuentes de prosperidad nacional y, al mismo tiempo, en un instrumento de influencia internacional”, afirmó ante una sala llena de productores y empresarios agroindustriales. Antes de comenzar su exposición, Quirno fue presentado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

El funcionario aprovechó el clima del Mundial para lanzar una metáfora futbolera: “Ustedes llevan generaciones compitiendo contra los mejores, superando adversidades y dejando en alto el nombre de nuestro país. Ahora tenemos por delante otro partido decisivo. Se juegan los grandes mercados internacionales. Allí donde se define quién será capaz de inventar un mundo que exige seguridad y confianza. Desde la Cancillería vamos a estar a su lado para abrir espacios, defender cada conquista y nivelar el campo de juego. La Argentina tiene el equipo, la historia, la tradición y el talento para ganar. Ustedes son los Messi y la agroindustria y el mundo lo sabe. Salgamos juntos a ganar ese partido, estoy convencido de que vamos a ganar“, dijo.

Según Quirno, el contexto internacional presenta una oportunidad inédita para el país. Explicó que, frente a un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y preocupación por el abastecimiento de alimentos, la Argentina cuenta con ventajas competitivas difíciles de igualar por otros países. Destacó que el país dispone de productores con experiencia en distintos ambientes, empresas que integran ciencia y logística, técnicos reconocidos internacionalmente y cadenas de valor capaces de transformar recursos naturales en alimentos de calidad.

El canciller Quirno junto al presidente de la SRA, Nicolás Pino Santiago Filipuzzi

Para el canciller, esa capacidad productiva trasciende el plano económico y se convierte en una herramienta de política exterior. “El campo es parte fundamental del soft power argentino“, afirmó. Cada exportación de granos, carnes, aceites o tecnología agropecuaria fortalece la presencia del país en el mundo y genera vínculos de largo plazo con consumidores, industrias y productores de otros mercados, indicó.

Quirno añadió que el Gobierno busca dejar atrás años de restricciones a las exportaciones y avanzar hacia una mayor integración de la Argentina con los mercados internacionales. “Desde el primer día el Presidente entendió que la transformación de la Argentina comenzaba por devolverle al sector productivo la libertad para crecer, invertir y competir”, agregó.

El canciller habló ante una sala de productores y empresarios del sector Santiago Filipuzzi

En ese marco, recordó que la gestión avanzó con la reducción permanente de los derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y señaló que aún resta profundizar ese proceso. “Todavía queda camino por recorrer”, reconoció.

El funcionario agregó además que el Gobierno de Javier Milei impulsa “la apertura comercial más ambiciosa de los últimos 70 años”. Recordó que cuando comenzó la actual administración los acuerdos comerciales de la Argentina alcanzaban aproximadamente el 20% del PBI mundial y aseguró que la estrategia oficial apunta a ampliar significativamente ese alcance.

Entre los principales avances mencionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el convenio con Singapur y las negociaciones abiertas con Japón, Vietnam e India. También destacó la solicitud de adhesión al Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP).

“No se trata únicamente de incorporar nuevos destinos. Se trata de posicionar a la Argentina allí donde crecerá la demanda mundial de alimentos durante las próximas décadas”, señaló.

La tarea de la Cancillería, dijo, no termina con la negociación de acuerdos comerciales. Comprende la apertura de mercados mediante la negociación de protocolos sanitarios, la habilitación de establecimientos exportadores, la ampliación de cuotas y la eliminación de barreras técnicas que dificultan el ingreso de los productos argentinos. “Vamos a escuchar a quienes producen antes de negociar. Vamos a llevar la oferta argentina a los centros de decisión y despejar cualquier obstáculo que amenace su acceso”, aseguró.

Como ejemplo de esa estrategia, recordó la reciente defensa que realizó el Gobierno frente a la Unión Europea cuando una iniciativa buscó clasificar a la soja argentina como un cultivo de alto riesgo ambiental. Según explicó, la respuesta oficial se apoyó en evidencia científica y permitió revertir esa situación. “Las barreras diseñadas para encubrir proteccionismo recibirán una respuesta rigurosa, coordinada y firme”, dijo.

El canciller repasó una serie de indicadores para respaldar el potencial del sector. Recordó que en la campaña 2025/26 la Argentina alcanzó una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas, un 21% superior a la del ciclo anterior.

Además, indicó que durante 2025 las exportaciones agroindustriales totalizaron 115 millones de toneladas y superaron los US$52.000 millones. Agregó que, entre enero y mayo de este año, “el volumen exportado registró el nivel más alto de la última década”.

El canciller trazó un paralelismo entre la eficiencia productiva y futbolera Santiago Filipuzzi

Recordó que en 2025 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un récord de US$3700 millones y que, en los primeros cinco meses de 2026, el ingreso de divisas creció un 46%. Asimismo, señaló que Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de exportación, que la Cuota Hilton volvió a completarse y que la carne argentina mantiene presencia en más de 80 mercados.

Prometió que la Cancillería continuará acompañando la expansión internacional del sector. “Estamos desplegando la ofensiva exportadora más vigorosa de las últimas décadas y no vamos a detenernos hasta que nuestros productores puedan competir con las mismas reglas que sus principales competidores”, resumió.