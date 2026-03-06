Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 7237 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 20.770 animales, un 4,99% inferior a los 21.863 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,23%, al pasar de 3911,972 a 3960,003 pesos mientras que el Índice Novillo perdió un 6,96%, tras variar de 4720,935 a 4323,348 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 4,14% en el General y perdieron un 2,33% en el Novillo frente a los 3802,452 y a los 4497,161 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 908 cabezas, representaron el 12,53% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $5120 con 471 kg; $5040 con 456 kg, y $4850 con 506 kg. Por las mejores vacas se pagó $4700 con 449 kg; $4600 con 435 y con 456 kg, y $3600 con 505 y con 558 kilos.

El detalle de venta fue 908 novillos; 1494 novillitos; 2409 vaquillonas; 1754 vacas; 531 conservas, y 151 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5800 con 317 y con 330 kg; $5400 con 355 kg, y $5300 con 391 kg, y en vaquillonas, $5860 con 290 kg; $5250 con 353 kg, y $4800 con 405 y con 419 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3960,003, mientras que el peso promedio general resultó de 416 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4392,348 con un promedio semanal de $4514,556. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4392,348 y el promedio semanal de $4514,560. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4507,242. Detalle de venta: 908 novillos; 1494 novillitos; 2409 vaquillonas; 1754 vacas; 531 conservas, y 151 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (159) Vaca Pampa vq. 28, 359 kg a $3700,000. Asoc. De Coop. Argentinas: (197) Burgardt nt. 18, 368 a 5300; Coop. Agrop. Gral. San Martin v. 16, 538 a 2300; Ledesma vq. 37, 353 a 5000; 19, 345 a 5100; 18, 346 a 5250; Melamed vq. 19, 373 a 4900. Blanco Daniel y Cía. SA: (740) Agropecuaria Las Marías nt. 17, 355 a 5400; vq. 19, 377 a 5000; 19, 336 a 5300; De La Mano v. 19, 699 a 3400; El Crepúsculo Agropecuaria n. 35, 496 a 4850; Ferrero n. 15, 575 a 4200; García nt. 80, 412 a 3800; 40, 399 a 5000; Grupo D y V n. 34, 452 a 4800; Jáuregui y Morales nt. 37, 400 a 5100; vq. 40, 363 a 5000; Langueyu nt. 38, 386 a 5300; vq. 39, 322 a 5500; 20, 305 a 5800; Oyhamburu vq. 20, 372 a 1950; Pittameglio nt. 26, 360 a 5100; vq. 23, 357 a 5000; Rusta v. 30, 518 a 3450; Somoza vq. 30, 415 a 1950.

Campos y Ganados SA: (58) González vq. 16, 300 a 5600; 20, 300 a 5700. Casa Massola SA: (36) Lena v. 24, 505 a 2400. Casa Usandizaga SA: (271) 4 N Agronegocios v. 18, 486 a 3000; Est. El Jabalí vq. 27, 393 a 2200; Hapaypa vq. 28, 400 a 2200; Los Ordoqui n. 15, 570 a 3500. Colombo y Colombo SA: (140) Agropecuaria Cattalano v. 36, 517 a 3400; Frani vq. 28, 361 a 4800. Colombo y Magliano SA: (463) Bravo vq. 20, 375 a 4850; 33, 334 a 5300; El Recado vq. 33, 441 a 4500; 22, 387 a 4870; 15, 372 a 4950; Fuente nt. 16, 493 a 4300; La Estelita vq. 22, 307 a 5050; 17, 304 a 5120; 21, 310 a 5550; Nazar Anchorena vq. 23, 348 a 5200.

Consignataria Melicurá SA: (173) Zubiaurre n. 19, 462 a 4820; 19, 433 a 4900. Crespo y Rodríguez SA: (127) Campagnolle n. 38, 464 a 4000; Porcen vq. 24, 392 a 1700. Dotras. Ganly SRL: (183) Roffo n. 24, 638 a 3000; Santa Rosa del Monte vq. 42, 369 a 2000. Ferias Agroazul SA: (63) Consultora Agrop. nt. 40, 331 a 3900. Gahan y Cía. SA: (76) Louge v. 25, 488 a 2000. Gananor Pujol SA: (83) Ustariz v. 22, 558 a 3600; Zariello vq. 16, 404 a 2400. Goenaga Biaus SRL: (52) Naiquel n. 27, 451 a 4200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (99) La Enriqueta n. 15, 465 a 4500; Malvicino vq. 17, 308 a 5450. Jáuregui Lorda SRL: (120) Agro Ganadera Vidoret v. 39, 505 a 3600.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (77) Antinori v. 33, 541 a 2500; Guanaco Hue vq. 20, 427 a 3400. Llorente-Durañona SA: (109) Caldentey vq. 16, 384 a 2500; La Mary de Ferreiro n. 40, 444 a 4300. Madelan SA: (264) Agrop. La Tregua vq. 16, 358 a 4080; Manantial nt. 18, 380 a 5100; 21, 356 a 5200; San Mariano vq. 16, 420 a 4600; 17, 394 a 4700. Martín G. Lalor SA: (747) Balbín vq. 44, 419 a 4700; Comp. de Tierras Tecka nt. 41, 386 a 5200; Da-Nes vq. 54, 250 a 5800; nt. 28, 335 a 5620; vq. 23, 317 a 5500; El Combate nt. 90, 317 a 5800; vq. 78, 290 a 5860; El Trece de Cervio vq. 20, 401 a 5000; 32, 377 a 5100; 60, 341 a 5400; 48, 324 a 5450; Polo nt. 24, 413 a 5260; Portela vq. 32, 393 a 2250; Zanotti n. 21, 439 a 4500; vq. 21, 385 a 4600; 20, 355 a 4800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (416) Mendizábal vq. 22, 306 a 5200; El Pajonal vq. 30, 365 a 5050; 15, 341 a 5270; 15, 322 a 5300; 30, 328 a 5360; Estancias Quequen nt. 43, 393 a 4800; Fundación Funisal nt. 16, 396 a 5000; Ganad. Verdes Pampas vq. 15, 386 a 4800.

Monasterio Tattersall SA: (817) Agrop. San Diego vq. 39, 396 a 3700; 28, 384 a 4000; Arandu vq. 21, 423 a 2400; 20, 428 a 2500; v. 16, 475 a 2600; 28, 449 a 2700; 32, 497 a 2900; 17, 456 a 2950; 18, 512 a 3000; Barrios Barón vq. 15, 361 a 5000; Baszkir nt. 16, 403 a 5000; Calcagno Giovo vq. 25, 315 a 5150; Ercom vq. 16, 332 a 5200; Maguos vq. 23, 322 a 4600; Mónaco nt. 16, 318 a 5700; vq. 19, 266 a 5800; Nicsor nt. 15, 317 a 5700; vq. 24, 314 a 5300; Novak nt. 18, 361 a 3900; Yerba Buena v. 17, 467 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (628) Agro Cereal 9 de Julio nt. 21, 318 a 5700; vq. 15, 295 a 5200; Chiesino vq. 37, 403 a 4600; Gaillour Agropecuaria nt. 47, 425 a 5120; García v. 23, 506 a 3500; vq. 22, 340 a 5120; Jomarca vq. 15, 405 a 4800; 30, 347 a 5250; Ledesma nt. 18, 405 a 5170; 21, 379 a 5250; 19, 384 a 5270; Molina Anchorena nt. 28, 421 a 5000; Monvale n. 39, 500 a 4450; Ginocchio e Hijos vq. 28, 333 a 5000; 42, 304 a 5400; San Mariano vq. 31, 419 a 4800; Tapalgro vq. 25, 444 a 4600. Santamarina e Hijos SA: (97) Battistessa vq. 26, 342 a 4500; Herreras Vegas y Aleman nt. 15, 420 a 4950; 17, 405 a 5200; Huelquen v. 17, 450 a 2600. Umc SA: (81) Garcías nt. 15, 298 a 5500. Wallace Hermanos SA: (108) Ballarena n. 17, 457 a 4350; nt. 27, 404 a 4600; vq. 20, 452 a 3800.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (81); Consignataria Nieva y Cía. SA (28); Gregorio Aberasturi SRL (30); Harrington y Lafuente SA (30); Hourcade Albelo y Cía. SA (32); Irey Izcurdia y Cía. SA (57); Lartirigoyen & Oromí SA (6); Pedro Genta y Cía. SA (8); S. L. Ledesma y Cía. SA (25).