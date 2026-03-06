“Movimiento estratégico”: el Mercado Agroganadero abrió, con un remate y precios que volaron, su propio canal de exportación

En un contexto de firmeza internacional y demanda sostenida por parte de la industria frigorífica y con 2200 cabezas para subastar, el Mercado Agroganadero (MAG) puso en marcha anteayer un nuevo esquema comercial: su primer remate especial de hacienda con destino exclusivo a exportación.

Según dijeron, “la iniciativa marca un movimiento estratégico del mercado, que busca darle institucionalidad y transparencia a un segmento que venía operando sin una referencia pública propia".

Los organizadores destacaron que la subasta se desarrolló bajo modalidad televisada, sin concentración física de animales -condición alineada con las exigencias sanitarias de la Unión Europea (UE)- y con venta por kilo gancho y retiro directo desde los establecimientos de origen. La transmisión se realizó en vivo por Canal Rural, Chacra TV y el canal oficial del MAG en YouTube.

La oferta rondó las 2200 cabezas, con participación de las firmas Sáenz Valiente Bullrich, Monasterio Tattersall, A.J Mendizábal, Colombo y Colombo, Dotras Ganly, Goenaga Biaus, Heguy Hnos, Lartirigoyen y Oromí y Casa Massola. Se comercializaron novillos Hilton, novillos no Hilton, hacienda para cuota 481, además de vacas y vaquillonas con destino europeo, “categorías que concentran la mayor atención del negocio exportador”.

Más allá del volumen, dijeron, “la lectura que dejó la jornada fue la de un mercado activo, con operadores dispuestos a convalidar valores, en línea con la calidad ofrecida y con la necesidad de abastecimiento de los frigoríficos” Gza.

Más allá del volumen, dijeron, “la lectura que dejó la jornada fue la de un mercado activo, con operadores dispuestos a convalidar valores en línea con la calidad ofrecida y con la necesidad de abastecimiento de los frigoríficos”.

“En un escenario de oferta ajustada y oportunidades abiertas en distintos destinos, el MAG busca posicionarse como ámbito formador de precios para la exportación, tal como históricamente lo ha sido para el consumo", indicaron.

Los valores obtenidos se ubicaron en los siguientes rangos: novillos UE Hilton, de $8200 a $8420 por kilo gancho; novillos UE no Hilton, entre $8000 y $8550; novillos cuota 481, de $8220 a $8520; vaquillonas UE, $8200; vaquillonas UE no Hilton, de $8200 a $8320; vacas UE Hilton, $6820 y; vacas UE no Hilton, $8550: “Toda la hacienda a levantar del campo”.

Informaron que por la excelente repercusión generada en toda la cadena comercial, el próximo remate está programado para el 8 de abril Gza.

Por último, señalaron que, en virtud del “éxito alcanzado en esta primera edición y la excelente repercusión generada en toda la cadena comercial, el próximo remate está programado para el 8 de abril“.

“Este espacio se consolidará como un canal permanente y una referencia específica para generar previsibilidad a la hacienda destinada a exportación. La apuesta es afianzar una frecuencia mensual que permita ordenar la operatoria y fortalecer este canal”, finalizaron.