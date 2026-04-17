“Es jugar un Mundial”: designaron a un argentino para jurar en una importante competencia en Paraguay

En un reconocimiento que marca un nuevo paso en la integración ganadera regional, el presidente de la Asociación de Criadores de Brahman de Argentina (ACBA), Miguel Pibernus, fue designado jurado de clasificación de la Expo Nacional Brahman 2026 de Paraguay, uno de los eventos más destacados para la raza en Sudamérica.

La designación fue confirmada por la entidad argentina y representa un fuerte respaldo al trabajo técnico y genético que viene desarrollando el Brahman argentino en los últimos años. Según dijeron, Pibernus tendrá a su cargo la clasificación de más de 300 ejemplares durante la exposición que se realizará del 27 de abril al 3 de mayo en el marco de la Expo Rodeo Neuland, en Paraguay.

En la Asociación de Criadores de Brahman de la Argentina indicaron que la invitación “representa un hito en la integración ganadera regional” y subrayaron la relevancia del reconocimiento para la dirigencia técnica nacional.

Destacaron que Paraguay se ha consolidado como una referencia internacional en la cría de la raza Brahman, por lo que la elección de un argentino para desempeñarse como jurado en su exposición nacional es interpretada como una señal de prestigio y de fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

En la Asociación de Criadores de Brahman de Argentina indicaron que la invitación “representa un hito en la integración ganadera regional” y subrayaron la relevancia del reconocimiento para la dirigencia técnica nacional

En ese sentido, en la entidad remarcaron que “la designación de Pibernus subraya el altísimo nivel técnico y profesional de la dirigencia argentina”, al tiempo que resaltaron que el dirigente “lidera el fortalecimiento de los lazos internacionales de la ACBA”.

Médico veterinario y titular de la cabaña El Mirador, en Chaco, Pibernus cuenta con una extensa trayectoria en asesoramiento genético y manejo reproductivo, con más de 14 años de experiencia tanto en cabañas bovinas como en haras.

Su perfil técnico se consolidó además en las pistas más exigentes del país. Según se informó, “su sólida experiencia en las pistas ha sido ratificada en los escenarios más exigentes de la Argentina”, entre ellos las juras realizadas en Palermo 2023 y ExpoBRA 2022.

A ello se suma su participación en distintas exposiciones ganaderas del norte argentino, donde se ha convertido en una referencia para la raza en las regiones subtropicales.

Como presidente de la ACBA, detallaron, Pibernus encabeza una gestión orientada a expandir la presencia del Brahman en las zonas productivas del norte y a fortalecer el posicionamiento internacional de la genética argentina.

En ese sentido, dijeron que la designación ocurre además en un contexto de crecimiento de la raza en la Argentina. De acuerdo con la entidad, “en apenas seis años, el número de cabañas activas se duplicó, superando las 120 en 2026”.

Ese avance refleja una renovada valorización del Brahman por parte de los productores, sobre todo en regiones donde la rusticidad y la adaptación al ambiente son claves para la eficiencia productiva.

En la asociación explicaron que “el productor busca volver a la fuente; el Brahman aporta la rusticidad indispensable que se estaba perdiendo en el norte argentino”.

La raza ha ganado protagonismo no solo por su capacidad de adaptación a zonas cálidas y exigentes, sino también por su importancia estratégica en programas de cruzamiento orientados a mejorar productividad y resistencia.

En ese marco, en la entidad señalaron que “gracias a su eficiencia para producir en zonas rústicas y su rol clave en los cruzamientos, la raza muestra hoy un crecimiento constante y firme”.

Para Pibernus, la posibilidad de jurar en Paraguay tiene un valor especial tanto desde lo profesional como desde lo emocional. “Jurar Brahman en Paraguay es para un criador lo que para un futbolista es jugar un Mundial”, expresó.

El dirigente destacó además el nivel alcanzado por la ganadería paraguaya en la raza y el significado personal que implica esta convocatoria. “El Brahman paraguayo es hoy de los mejores del mundo; tener el honor de clasificarlo es una caricia al alma y un orgullo que comparto con todos los productores argentinos que me permitieron dar mis primeros pasos”, finalizó.