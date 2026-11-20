Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 4709 animales que hicieron un acumulado semanal de 20.993 animales, un 19,5% superior a los 17.567 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al martes del 6,21%, al pasar de 3706,931 a 3476,631 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,32%, tras variar de 4078,588 a 3949,318 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 0,43% en el General y un 0,49% en el Novillo frente a los 3461,554 y a los 3929,883 pesos vigentes la semana anterior.

El detalle de venta fue 787 novillos; 1154 novillitos; 912 vaquillonas; 1206 vacas; 322 conservas, y 314 toros

Los novillos, con 787 cabezas, representaron el 16,76% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 442 y con 475 kg; $4400 por 6 lotes de 440 a 510 kg, y $4250 con 521 kg. Por las mejores vacas se pagó $3200 con 520 kg; $31800 por varios lotes de 441 a 630 kg, y $3020 con 537 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4900 con 336 y con 360 kg; $4700 con 324 y con 373 kg, y $4600 con 365, 375 y con 391 kg, y en vaquillonas, $5000 con 272 kg; $3500 con 326 y con 352 kg, y $4100 con 373 y con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3476,631, mientras que el peso promedio general resultó de 453 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3949,318 con un promedio semanal de $4038,366. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3949,320 y el promedio semanal de $4039,270. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3982,270. Detalle de venta: 787 novillos; 1154 novillitos; 912 vaquillonas; 1206 vacas; 322 conservas, y 314 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (106) Los Patos n. 32, 566 kg a $3700; Cereseto e Hijos n. 36, 476 a 4200. Aguirre Urreta Jorge SA: (35) Est. Tres Bonetes n. 35, 500 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (71) Coop Agrícola Ganadera nt. 21, 381 a 4500; vq. 22, 352 a 4300. Blanco Daniel y Cía. SA: (186) Grupo D y V n. 30, 441 a 4400; vq. 31, 395 a 4100; Marroco v. 12, 567 a 2550; Arbelbide n. 28, 546 a 4100; 14, 460 a 4300; Baratcabal n. 28, 456 a 4400. Brandemann Consignataria SRL: (273) Don Alfredo Agro v. 37, 557 a 3100; El Mate de Ameghino nt. 15, 391 a 4600; Hijos de Font vq. 19, 315 a 2400; Maquiagro Quenuma n. 25, 481 a 4200; 13, 455 a 4300; nt. 12, 475 a 4200; 19, 408 a 4300; Pipa Ameijeiras v. 16, 585 a 2600; Tomaselli nt. 14, 435 a 4300.

Casa Usandizaga SA: (267) Ganadera La Providencia nt. 15, 350 a 4200; 15, 395 a 4400; Los Coreanos vq. 20, 418 a 2700; 34, 430 a 2800; v. 24, 479 a 2900; 13, 491 a 3000; Maillos v. 24, 509 a 3000; Rangitata Explotaciones v. 13, 535 a 2700. Colombo y Colombo SA: (97) Frani n. 37, 516 a 4100. Colombo y Magliano SA: (237) Álvarez vq. 14, 413 a 2900; Da-Nes vq. 17, 352 a 4500; 33, 312 a 4700; Fernández v. 15, 473 a 2900; Gabilondo n. 16, 520 a 4200; 18, 510 a 4400; Ganados Don Raulio vq. 17, 272 a 5000; Odello vq. 30, 346 a 4250; 15, 359 a 4300.

Consignataria Melicurá SA: (80) El Broquel v. 14, 580 a 2900. Crespo y Rodríguez SA: (145) Aramendi nt. 26, 443 a 3400; 14, 416 a 3500; Basso Dastugue n. 45, 616 a 3000; Franco nt. 18, 373 a 3500; Pucheu nt. 17, 368 a 3500; 18, 342 a 3600. Ferias Agroazul SA: (159) Consultora Agropecuaria nt. 40, 363 a 3500; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan nt. 44, 382 a 4200; 44, 384 a 4200. Gananor Pujol SA: (118) Camicia nt. 28, 362 a 4600; vq. 16, 333 a 4450; 14, 300 a 4550. Goenaga Biaus SRL: (177) Calvu Malal vq. 14, 424 a 2200; Malaga nt. 19, 404 a 3800; Malaga M. nt. 25, 393 a 3800; vq. 25, 339 a 3900; Vibeke nt. 26, 373 a 3800; 13, 407 a 4050. Jáuregui Lorda SRL: (214) Agrop. Lázaro tr. 13, 605 a 3850; 13, 580 a 3900; 13, 530 a 4000; vq. 31, 324 a 4450; Ciucci v. 12, 630 a 3100; 13, 520 a 3200; Gortari Agrop. vq. 13, 339 a 3370; Yeti n. 53, 475 a 4500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (44) Est. Tres Bonetes n. 35, 507 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (77) Lartirigoyen vq. 13, 395 a 3700; 36, 362 a 4200; 21, 339 a 4300. Llorente-Durañona SA: (103) Magsal n. 14, 492 a 3700; 26, 447 a 4200; Mazzieri v. 12, 538 a 3100; vq. 14, 421 a 3000. Madelan SA: (181) Solari Hnos. nt. 13, 400 a 4000; 15, 379 a 4120; San Pedro Agropecuaria vq. 15, 383 a 4050; 23, 363 a 4300. Martín G. Lalor SA: (171) Agrop. Valverde nt. 44, 410 a 3500; Freggiaro v. 17, 507 a 3000; Galdeano vq. 12, 515 a 3300; Tellechea v. 15, 533 a 2600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (281) Agote v. 13, 449 a 2450; 13, 442 a 2500; 52, 485 a 2600; Chispala vq. 25, 334 a 4200; El Pinar Agrop. v. 14, 509 a 3000; Las Seis Lomas n. 36, 479 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (429) Agrop. Don Lalo nt. 73, 324 a 4300; Bespa vq. 12, 427 a 3380; 12, 388 a 3600; Cachau vq. 14, 409 a 2350; Juasi Hermanos nt. 13, 373 a 4700; Pago Viejo v. 13, 658 a 2000; Schmukler Alimentos vq. 12, 412 a 3380; Tattersall Argentino nt. 16, 346 a 4750; Eckert nt. 12, 398 a 4500. Pedro Genta y Cía. SA: (166) Lattuada vq. 16, 321 a 4300; 16, 310 a 4700; Continuadores Don Miguel n. 14, 521 a 4250; E.R.C.O. nt. 16, 426 a 4100; 26, 395 a 4200; Lomendia vq. 22, 373 a 4100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (516) Blasfer n. 13, 445 a 4400; nt. 28, 416 a 4400; Camurri Hnos. tr. 20, 614 a 3500; v. 12, 540 a 3100; Chiesino vq. 19, 358 a 4200; Estrada Agropecuaria v. 22, 438 a 3050; Rossetti vq. 12, 325 a 4400; García nt. 27, 413 a 4500; vq. 16, 349 a 4450; Werthein v. 14, 654 a 3050; La Pintoresca n. 17, 402 a 3600; v. 13, 520 a 2620; La Sojuma vq. 12, 448 a 3000; Pemag n. 14, 442 a 4500; nt. 28, 416 a 4500; Perearnau Esnaola vq. 17, 415 a 3800; 17, 403 a 3900; 19, 391 a 4020; Retamal nt. 44, 336 a 4900. Santamarina e Hijos SA: (65) Agrop. El 26 nt. 65, 414 a 4000. Wallace Hermanos SA: (38) Bernaudo vq. 16, 402 a 2500; 16, 415 a 2600.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (30); Consignataria Nieva y Cía. SA (17); Dotras, Ganly SRL (21); Gahan y Cía. SA (9); Harrington y Lafuente SA (10); Heguy Hnos. y Cía. SA (26); Hourcade Albelo y Cía. SA (20); Irey Izcurdia y Cía. SA (50); Iriarte Villanueva Enrique SA (22); Nieva H. y Asociados SRL (21); Umc SA (30).