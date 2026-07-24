Vacunos: cierre de semana con menor oferta y altibajos de valores en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5557 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 14.790 animales, un 33,48% inferior a los 22.234 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva; los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,12%, al pasar de 3814,084 a 3856,957 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 2,98%, tras variar de 4555,461 a 4419,732 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 4,88% en el General y un 2,48% en el Novillo frente a los 3677,436 y a los 4312,579 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1271 cabezas, representaron el 22,9% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 437, 457 y con 495 kg; $4750 con 472, 473 y con 502 kg, y $4300 con 540 kg. Por las mejores vacas se pagó $4370 con 465 kg; $3800 con 487 kg, y $3650 con 529 kilos.

El detalle de venta fue 1271 novillos; 910 novillitos; 1304 vaquillonas; 1774 vacas; 177 conservas, y 114 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5550 con 318 kg; $5400 con 351 kg, y $5000 con 3949 kg, y en vaquillonas, $5400 con 294 kg; $5100 con 355 kg, y $4920 con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3856,957, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4419,732 con un promedio semanal de $4487,043. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4419,738 y el promedio semanal de $4487,056. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4450,397. Detalle de venta: 1271 novillos; 910 novillitos; 1304 vaquillonas; 1774 vacas; 177 conservas, y 114 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (142) Est. El 30 de Diciembre vq. 15, 382 kg a $4000; 16, 352 a 4200; Gómez Álzaga vq. 14, 342 a 4800; Suri Pintado n. 15, 437 a 4800; nt. 14, 394 a 5000. Asoc. de Coop. Argentinas: (140) Hippener n. 15, 457 a 4650; nt. 12, 483 a 4600. Balcarce y Cía. SRL: (33) Newfarm v. 16, 544 a 3300. Blanco Daniel y Cía. SA: (270) Bonserio n. 17, 441 a 4600; El Choli vq. 22, 393 a 4700; Ambrosino e Hijos nt. 39, 414 a 4900; Grupo D y V nt. 57, 380 a 5000; Hillairet n. 25, 472 a 4750; Baratcabal nt. 17, 328 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (91) Agrop. La Totora vq. 12, 390 a 3500; Don Alfredo Agro n. 27, 475 a 4700; Ratto n. 29, 464 a 4600.

Campos y Ganados SA: (52) Fundación Salas n. 12, 390 a 4500. Casa Massola SA: (82) Lena v. 13, 536 a 3300; 14, 479 a 3400; 14, 495 a 3500. Casa Usandizaga SA: (99) Días v. 12, 485 a 2400; Garcías v. 26, 486 a 3300; San Jorge Cereales y Hacienda nt. 14, 356 a 5000. Colombo y Colombo SA: (73) Frani vq. 40, 369 a 4600; Suc. Biancotti n. 33, 585 a 3900. Colombo y Magliano SA: (463) Bellamar Estancias nt. 14, 486 a 4100; 13, 445 a 4350; Cimero vq. 46, 286 a 4900; 35, 310 a 5300; El Recado vq. 21, 323 a 4700; 19, 359 a 4900; 18, 354 a 5050; 22, 336 a 5220; Estancia San Fernando vq. 13, 333 a 5100; Lovizio vq. 15, 433 a 3900; 16, 369 a 4420; Escobar de Campomar n. 41, 449 a 4750; Ripa Alberdi vq. 15, 417 a 4000; Serrago n. 18, 495 a 4800; Zaldua v. 12, 544 a 3400; 15, 505 a 3620.

Consignataria Melicurá SA: (27) La Boya n. 18, 431 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (84) Criapampa nt. 34, 431 a 4200; Toscano vq. 17, 337 a 5100. Dotras, Ganly SRL: (126) Ayutun Hue nt. 15, 316 a 4000; vq. 13, 298 a 4000; Ganadera Mapa n. 44, 450 a 4750; nt. 34, 421 a 4900. Ferias Agroazul SA: (22) Godoy n. 13, 570 a 3800. Gananor Pujol SA: (149) Gaddi v. 16, 455 a 2200; 25, 496 a 2500; 14, 540 a 3000; Lena v. 20, 550 a 3500; 15, 529 a 3650; Maeti Pecuaria nt. 13, 337 a 5360; vq. 14, 307 a 5350. Gogorza y Cía. SRL: (138) Peiretti nt. 16, 372 a 4600; 13, 326 a 4900; v. 12, 497 a 3300; vq. 45, 294 a 4800; 26, 335 a 5100. Harrington y Lafuente SA: (104) Agrupación Fortines v. 12, 507 a 2700; 13, 562 a 2800; Haras El Bagual nt. 20, 414 a 4300; Mammoliti v. 17, 462 a 3300.

Heguy Hnos. y Cía. SA: (67) Maqueda v. 30, 542 a 3400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (56) Mutio nt. 12, 319 a 5300; Santa Giulia nt. 15, 293 a 5450; vq. 15, 294 a 5400. Jáuregui Lorda SRL: (90) Legarralde vq. 14, 405 a 4200; 13, 380 a 3200. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (95) Agrop. Fiorito v. 15, 640 a 3300; Daneo n. 32, 476 a 4000. Lartirigoyen & Oromí SA: (96) Don Crescencio nt. 26, 408 a 4400; Monte Argentino nt. 20, 352 a 5000; vq. 14, 283 a 5200. Madelan SA: (84) Boragno v. 29, 546 a 3400; Cumeneyen vq. 13, 419 a 2400; 18, 369 a 2450. Martín G. Lalor SA: (255) Agrop. La Estelita n. 38, 507 a 4000; Da-Nes nt. 15, 318 a 5550; vq. 42, 305 a 5300; Llavallol e Hijos n. 12, 574 a 3900; 19, 504 a 4000; 29, 505 a 4100; Font Bazterrica vq. 19, 295 a 2470; Ganadera San Vicente vq. 32, 406 a 4720.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (390) Mendizábal v. 12, 480 a 2000; Administración Agrícola vq. 12, 401 a 3800; De Bary nt. 12, 372 a 5000; 13, 348 a 5100; Decusatis n. 18, 463 a 4600; El Caramba vq. 15, 395 a 4300; 16, 333 a 4700; 16, 314 a 4800; Ganad. Verdes Pampas n. 13, 516 a 4700; Km389 v. 15, 463 a 2000; Maritone nt. 14, 435 a 4250; Portas nt. 12, 380 a 3700; Posavina n. 17, 488 a 4600; 18, 457 a 4800; Tenonde nt. 13, 412 a 4300.

Monasterio Tattersall SA: (589) Agrop. La Criolla nt. 39, 401 a 5180; 13, 388 a 5220; 14, 373 a 5250; Agrop. Los Tobas vq. 14, 311 a 5300; Agropecuaria Campo Alto vq. 13, 400 a 2800; Ghio nt. 16, 429 a 4500; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 18, 516 a 4600; 21, 473 a 4650; La Lechuza I v. 12, 459 a 2300; Ledesma v. 30, 516 a 3500; 12, 470 a 3650; Suc. Navar vq. 14, 388 a 4850; 20, 355 a 5100; Tattersall Argentino nt. 16, 351 a 5400; Troya v. 19, 713 a 3200. Pedro Genta y Cía. SA: (118) Nard v. 35, 511 a 3250; Tunex nt. 15, 420 a 4900; 19, 393 a 5000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (571) Benedetti-Cerbino n. 30, 445 a 4750; Benedetti v. 21, 548 a 3300; Chiesino n. 14, 463 a 4700; vq. 19, 376 a 4970; García v. 31, 527 a 3300; Isasi n. 12, 502 a 4750; La Querencia de Arata Hnos. vq. 13, 333 a 5070; 17, 316 a 5200; 18, 301 a 5350; Lácteos Vidal v. 18, 602 a 2800; Escobar de Campomar n. 12, 474 a 4600; 29, 439 a 4750; Monvale n. 42, 533 a 4300; Moss Jacinto vq. 13, 371 a 4950; 30, 352 a 5000; Posavina n. 58, 469 a 4700; vq. 13, 465 a 4370; 23, 402 a 4820; Puesto El Cinco n. 27, 473 a 4750; Santa Giulia nt. 13, 300 a 5450; vq. 17, 293 a 5450. Santamarina e Hijos SA: (192) Arabare vq. 19, 398 a 2500; 16, 352 a 4600; Battistessa n. 22, 520 a 4000; La Montonera Hnos. n. 16, 445 a 3700; Rincón del Jagüel v. 26, 501 a 2700; Santamarina v. 15, 536 a 3600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (89) Delpech v. 18, 466 a 2400; Grial Agropecuaria nt. 13, 342 a 3500; vq. 17, 426 a 2200. Wallace Hermanos SA: (96) Cacique Negro v. 28, 528 a 3500; 17, 572 a 3550.

Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (45); Goenaga Biaus SRL (25); Iriarte Villanueva Enrique SA (24); Nieva H. y Asociados SRL (33).