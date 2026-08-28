Vacunos: cierre de semana con menor oferta y valores con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) con un ingreso de 3398 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 15.467 animales, un 2,35% inferior a los 15.467 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de novillos. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,47%, al pasar de 3724,762 a 3779,401 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 7,78%, tras variar de 4113,125 a 4433,118 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 2,69% en el General y un 2,79% en el Novillo frente a los 3680,248 y a los 4312,851 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 456 cabezas, representaron el 13,45% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $5020 con 443 kg; $4800 con 454 kg, y $4700 con 532 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 480 kg; $3900 con 518 kg, y $3650 con 536 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 316 kg; $5120 con 402 kg, y $5000 con 357 kg, y en vaquillonas, $5100 con 280 y con 292 kg; $5050 con 318 kg, y $5000 con 302 kg.

El detalle de venta fue 756 novillos; 725 novillitos; 765 vaquillonas; 1054 vacas; 209 conservas, y 180 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3779,401, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4433,118 con un promedio semanal de $4286,161. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4433,120 y el promedio semanal de $4286,173. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4519,701. Detalle de venta: 756 novillos; 725 novillitos; 765 vaquillonas; 1054 vacas; 209 conservas, y 180 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (153) El Pajonal n. 29, 475 kg a $4650; 45, 454 a 4800; nt. 15, 428 a 4800; v. 17, 536 a 3650; Est. El 30 de Diciembre vq. 24, 380 a 4000; 18, 328 a 4200. Aguirre Urreta Jorge SA: (28) Agroglenny vq. 18, 371 a 2600. Asoc. de Coop. Argentinas: (38) De Lartigau n. 19, 479 a 4500; 19, 437 a 4600. Balcarce y Cía. SRL: (64) Mendi Arte El 6 nt. 17, 485 a 4600; vq. 24, 358 a 3400; 14, 338 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (102) Don Oreste v. 10, 482 a 3420; 30, 523 a 3600; Grupo D y V nt. 14, 416 a 4400; 28, 401 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (46) El Mate Ameghino nt. 14, 357 a 5000; El Mate de Ameghino nt. 18, 363 a 5000.

Brazzola y Cía. SRL: (34) Abey International v. 10, 643 a 3400. Casa Usandizaga SA: (254) Est. El Jabalí vq. 19, 392 a 2600; v. 10, 467 a 2900; Ganadera La Providencia nt. 25, 360 a 4900; 12, 325 a 5000; vq. 27, 343 a 2600; 11, 317 a 4800; 13, 330 a 4900; Los Coreanos vq. 10, 427 a 3300; v. 12, 530 a 3600; Maillos v. 12, 451 a 3000; vq. 28, 366 a 2600. Colombo y Colombo SA: (36) Agrop. Rio Manso vq. 14, 271 a 2550; 16, 405 a 3000. Colombo y Magliano SA: (263) Bravo vq. 14, 397 a 4500; 10, 393 a 4600; 10, 339 a 4720; 12, 270 a 5050; Establecimiento Maraljo nt. 17, 356 a 4920; vq. 30, 307 a 5000; Frigorífico Angelani nt. 30, 368 a 4900; 13, 337 a 5250; Simón vq. 23, 334 a 4800; Visber Agrop. vq. 20, 335 a 4800.

Gahan y Cía. SA: (91) Agropecuaria La Maleza n. 12, 481 a 4000; nt. 26, 404 a 4300; El Silencio n. 12, 525 a 4200. Gananor Pujol SA: (72) Maeti Pecuaria nt. 12, 322 a 5200; vq. 12, 318 a 5050; vq. 16, 292 a 5100. Goenaga Biaus SRL: (52) González n. 21, 519 a 4000; Tummer v. 10, 535 a 2000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (61) Agrop. El Patriarca v. 14, 625 a 2600; 16, 764 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (26) Los Piquillines n. 13, 438 a 4250. Jáuregui Lorda SRL: (89) Escobar vq. 13, 363 a 4500; 34, 330 a 4600; Mugnaga vq. 13, 280 a 4700; 13, 256 a 4850.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (94) Quiroga vq. 13, 407 a 2650; 11, 374 a 2700; v. 10, 439 a 2900. Lartirigoyen & Oromí SA: (24) Imja vq. 13, 385 a 2000. Madelan SA: (51) Alfa Láctea v. 14, 450 a 3100. Martín G. Lalor SA: (223) Da-Nes vq. 20, 302 a 5000; 52, 280 a 5100; Ramos e Hijos n. 43, 456 a 4700; nt. 31, 430 a 4800; Tranier nt. 13, 334 a 4250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (218) El Pinar Agrop. n. 30, 502 a 4600; 10, 465 a 4650; Fundación Funisal vq. 18, 307 a 5000; Laxague v. 18, 574 a 3100; 13, 535 a 3200; vq. 10, 426 a 3600; 10, 407 a 3700; 10, 392 a 3900; Posavina n. 25, 505 a 4500; 14, 471 a 4520; Pugnaloni v. 14, 469 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (605) Agrop. La Criolla vq. 30, 345 a 4800; 13, 324 a 4870; 23, 330 a 4900; Campomax nt. 10, 433 a 4400; Chanchi Hue v. 12, 607 a 2500; Colagioia nt. 11, 357 a 5000; El Llorón nt. 50, 327 a 4150; 24, 322 a 4400; El Norosal v. 16, 549 a 3400; Gaspari vq. 13, 426 a 4300; 13, 344 a 4800; Giustozzi v. 11, 560 a 3800; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 14, 479 a 3100; 11, 500 a 3200; 15, 538 a 3500; 14, 535 a 3550; Invagro v. 24, 464 a 2600; 13, 443 a 2700; Monasterio n. 14, 500 a 4600; Redmon vq. 18, 375 a 2000; Tattersall Argentino nt. 10, 443 a 5020; 26, 402 a 5120; Troya vq. 13, 339 a 4450. Pedro Genta y Cía. SA: (37) E.R.C.O. v. 11, 495 a 3350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (384) Agropecuaria Vidal nt. 10, 457 a 4050; Benedetti-Cerbino n. 12, 440 a 4600; nt. 15, 410 a 4720; 15, 413 a 4750; Consignatatia Jp v. 12, 508 a 3700; 17, 427 a 3900; Delfinagro vq. 11, 518 a 3900; 12, 480 a 4200; El Cuarteto n. 11, 475 a 4300; 22, 456 a 4500; García v. 32, 492 a 3600; Puntana tr. 18, 483 a 2300; 28, 557 a 2500; 13, 550 a 2600; 10, 640 a 3000; vq. 14, 285 a 4100; Salvini e Hijos n. 22, 532 a 4700; Santa Giulia nt. 43, 358 a 5000. Santamarina e Hijos SA: (34) Battistessa vq. 18, 306 a 2600.

Otras consignaciones: Consignataria Melicurá SA (58); Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Gregorio Aberasturi SRL (30); Harrington y Lafuente SA (13); Irey Izcurdia y Cía. SA (16); Nieva H. y Asociados SRL (27); Umc SA (28).