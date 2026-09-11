Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5705 animales que hicieron un acumulado semanal de 19.484 animales, un 10,43 por ciento mayor a los 17.644 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda sostenida, los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,59%, al pasar de 3697,486 a 3756,486 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 2,24%, tras variar de 4237,244 a 4332,077 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 1,19% en el General y un 7,35% en el Novillo frente a los 3712,180 y a los 4035,4525 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 895 cabezas, representaron el 15,71% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 441 kg; $4600 con 441, 444 y con 478 kg, y $4200 con 516 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 436 kg; $380 con 454 kg, y $3500 con 570 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5100 con 319 kg; $5020 con 366 kg, y $5000 con 360, 406 y con 427 kg, y en vaquillonas, $5000 con 305 kg; $4650 con 351 kg, y $4500 con 392 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3756,486, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4332,077 con un promedio semanal de $4311,183. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4332,080 y el promedio semanal de $4311,202. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4315,596. Detalle de venta: 895 novillos; 1432 novillitos; 1242 vaquillonas; 1719 vacas; 177 conservas, y 230 toros. Base 12 cabezas

El detalle de venta fue 895 novillos; 1432 novillitos; 1242 vaquillonas; 1719 vacas; 177 conservas, y 230 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (216) El Pajonal n. 59, 530 kg a $4550; 16, 444 a 4600; Est. El 30 de Diciembre vq. 17, 376 a 3600; Gómez de Álzaga n. 13, 473 a 4500; nt. 13, 425 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (234) Achondo v. 12, 518 a 3300; 14, 511 a 3450; Asoc. de Cooperativas nt. 16, 377 a 4200; 17, 392 a 4250; 53, 370 a 4300; vq. 13, 379 a 4100; Burgardt nt. 14, 395 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (270) Galdo nt. 12, 478 a 4100; Grupo D y V vq. 32, 351 a 4600; 33, 346 a 4700; Nievas Ibañez nt. 14, 427 a 5000; vq. 19, 392 a 4500; Tolosa n. 15, 490 a 4400; 15, 441 a 4800; nt. 14, 406 a 5000; Zuetta n. 40, 478 a 4600. Campos y Ganados SA: (39) Jusoto v. 13, 473 a 3000.

Casa Massola SA: (30) Lena v. 13, 628 a 2700. Casa Usandizaga SA: (33) Est. El Jabalí v. 12, 464 a 2750; 13, 525 a 3000. Colombo y Colombo SA: (135) Lecumberri nt. 20, 364 a 4900; La Tropilla vq. 19, 358 a 2500. Colombo y Magliano SA: (434) Agrop. El Refugio vq. 26, 395 a 4050; Agrop. Los Grobitos vq. 19, 318 a 4850; 17, 309 a 4900; 18, 315 a 4920; 116, 305 a 5000; Aurora Sur v. 26, 626 a 3450; 24, 488 a 3900; Bellamar Estancias n. 12, 442 a 4400; La Arequipeña nt. 18, 403 a 4750; 18, 366 a 5020; Nazar Anchorena nt. 13, 301 a 5100; vq. 16, 291 a 4800.

Consignataria Blanes SRL: (39) Culacciatti vq. 26, 362 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (65) Leloir v. 15, 431 a 3400; 15, 437 a 3500; Salgado vq. 15, 445 a 3100; 13, 414 a 3200. Consignataria Nieva y Cía. SA: (74) Calvo v. 23, 492 a 2700. Crespo y Rodríguez SA: (122) Pucheu nt. 13, 400 a 4700; 14, 352 a 4900; vq. 18, 345 a 4700; Salgado vq. 12, 383 a 2800; Sheridan n. 16, 466 a 3000; nt. 17, 410 a 3500. Ferias Agroazul SA: (37) Agrop. Roma v. 16, 456 a 2800.

Gahan y Cía. SA: (111) Belaunzaran v. 19, 468 a 2000; Escobar nt. 41, 440 a 4500. Gananor Pujol SA: (83) Elliff v. 12, 536 a 3000; Urquiza Anchorena nt. 14, 425 a 3700; 14, 441 a 3750; 14, 401 a 3800. Goenaga Biaus SRL: (68) González n. 12, 474 a 4000; Pagos de Areco vq. 15, 319 a 4700. Gogorza y Cía. SRL: (78) Gran Trébol n. 29, 461 a 4600; Doartero nt. 17, 393 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (95) Santa María v. 18, 430 a 2800; 18, 460 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (136) Duhalde vq. 43, 319 a 4850; Cossio vq. 30, 334 a 4100.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (205) Hourcade v. 13, 519 a 2900; Parissia n. 14, 383 a 4370; nt. 13, 407 a 4300; 12, 366 a 4800; vq. 13, 309 a 4900; Stadler nt. 27, 434 a 4100; 15, 393 a 4250. Iriarte Villanueva Enrique SA: (40) López n. 40, 496 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (62) Robison vq. 14, 403 a 4250.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (223) Daneo v. 34, 495 a 2800; Iribarne nt. 12, 333 a 4650; 35, 304 a 4700; Gaztambide vq. 15, 391 a 4400; 31, 371 a 4600; San Pedro Villegas vq. 15, 413 a 3000; 14, 369 a 3000; Zucca vq. 20, 358 a 3500. Lartirigoyen & Oromí SA: (76) Daneo nt. 16, 427 a 3900; v. 19, 499 a 3000; Socibar v. 13, 474 a 3100; 19, 557 a 3200.

Madelan SA: (171) Bazterrica nt. 21, 421 a 4100; 14, 409 a 4150; 27, 406 a 4200; San Mariano v. 15, 581 a 3850; San Pedro Agropecuaria nt. 12, 407 a 4740; 13, 390 a 4800; 15, 385 a 4900. Martín G. Lalor SA: (379) Ciancaglini nt. 12, 369 a 4800; vq. 12, 362 a 4600; Comp. de Tierras Tecka vq. 24, 304 a 4900; 26, 302 a 5000; Ferro nt. 48, 376 a 4000; Ramos e Hijos n. 27, 491 a 4500; 45, 474 a 4600; Lagrange nt. 12, 476 a 4300; Otamendi n. 28, 449 a 4500; 12, 434 a 4600; Polo nt. 40, 387 a 3300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (103) Agropecuaria Las Acacias v. 35, 523 a 3100; Makusim v. 18, 518 a 2500; Penna nt. 14, 301 a 5000.

Monasterio Tattersall SA: (723) Agrop. La Criolla vq. 13, 363 a 4500; 24, 345 a 4600; 27, 345 a 4650; Campomax n. 13, 460 a 4100; nt. 12, 363 a 4950; Colagioia vq. 14, 320 a 4900; El Llorón nt. 74, 330 a 4100; Ercom nt. 15, 385 a 4800; Esteban v. 13, 511 a 3500; García n. 15, 450 a 3800; nt. 15, 402 a 4000; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 15, 468 a 3100; 14, 500 a 3400; 14, 543 a 3550; Invagro vq. 27, 412 a 2000; Suc. Álvarez nt. 62, 394 a 4800; Supremo v. 16, 449 a 3000; Tattersall Argentino nt. 21, 442 a 4500; 12, 385 a 4900; vq. 15, 375 a 4500; Troya v. 17, 636 a 2500. Nieva H. y Asociados SRL: (61) Mogni vq. 50, 337 a 4800. Pedro Genta y Cía. SA: (109) Belgrains vq. 17, 420 a 2800; 16, 431 a 2920; 15, 405 a 2970; 17, 443 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (645) Agrop. Las Helenas v. 14, 490 a 3320; 29, 469 a 3500; vq. 12, 448 a 3500; Benedetti-Cerbino n. 13, 444 a 4500; nt. 15, 402 a 4700; 14, 399 a 4750; Di Vita Llavallol v. 14, 547 a 2920; El Rastrojo vq. 50, 335 a 4800; Jáuregui Galli nt. 12, 419 a 4750; 29, 357 a 5000; Las Mozuelas n. 15, 487 a 4400; 39, 453 a 4500; nt. 20, 426 a 4500; Los Barones v. 14, 639 a 3000; Escobar n. 26, 448 a 4500; nt. 14, 431 a 4500; Monvalle n. 21, 527 a 4200; 15, 445 a 4650; Regueira n. 21, 563 a 4400; 42, 503 a 4500; Tapalgro vq. 26, 436 a 4300; Urquiza Anchorena nt. 12, 423 a 4700; 30, 402 a 4850. Santamarina e Hijos SA: (174) Agrop. El 26 nt. 45, 407 a 3700; Est. El Guanaco tr. 22, 670 a 3200; Los Toldos Viejos vq. 56, 439 a 2700; Santamarina nt. 17, 399 a 4000; v. 14, 460 a 2800.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (32); Dotras, Ganly SRL (18); Gregorio Aberasturi SRL (12); Wallace Hermanos SA (29).