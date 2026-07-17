Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6307 animales que hicieron un acumulado semanal de 22.234 animales, un 54,34% mayor a los 14.406 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda sostenida y los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 3,81%, al pasar de 3542,492 a 3677,436 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,35%, tras variar de 4297,356 a 4312,579 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 3,55% en el General y un 4,12% en el Novillo frente a los 3551,262 y a los 4141,855 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1267 cabezas, representaron el 19,99% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4850 con 440, 457 y con 483 kg; $4700 con 494 y con 532 kg, y $4600 con 513 kg. Por las mejores vacas se pagó $4470 con 436 kg; $4450 con 454 kg, y $4420 con 570 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5600 con 322 kg; $5300 con 356 kg, y $5100 con 397 kg, y en vaquillonas, $5470 con 312 kg; $5000 con 354 kg, y $4700 con 407 kg.

El detalle de venta fue 1267 novillos; 1223 novillitos; 1574 vaquillonas; 1595 vacas; 458 conservas, y 221 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3677,436, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4312,579 con un promedio semanal de $4322,668. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4312,581 y el promedio semanal de $4322,710. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4343,236. Detalle de venta: 1267 novillos; 1223 novillitos; 1574 vaquillonas; 1595 vacas; 458 conservas, y 221 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (176) Bi Launek vq. 14, 425 kg a $2600; El Pajonal n. 17, 483 a 4600; 32, 443 a 4700; nt. 18, 418 a 4800; Fort vq. 21, 249 a 2200; 14, 326 a 2300; Cereseto e Hijos n. 15, 462 a 4000. Asoc. de Coop. Argentinas: (55) Burgardt vq. 24, 331 a 5000. Balcarce y Cía. SRL: (72) Puntana vq. 12, 358 a 3000; 33, 326 a 3300; 18, 352 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (321) Corrales de mi Patria vq. 17, 381 a 4700; 22, 324 a 5300; Enjonor nt. 21, 322 a 5600; vq. 19, 284 a 5400; Gasparini nt. 14, 365 a 5000; Gayol nt. 12, 393 a 5000; Baratcabal nt. 16, 333 a 5300; 16, 331 a 5500; vq. 12, 325 a 5300; Juaristi nt. 16, 356 a 5300; vq. 34, 365 a 4800; Sol de Mayo vq. 30, 397 a 4600; 21, 355 a 4900. Brandemann Consignataria SRL: (121) El Mate de Ameghino nt. 21, 362 a 4400; La Dormida vq. 15, 320 a 1500; Plini v. 18, 436 a 2600.

Casa Massola SA: (60) Lena nt. 13, 428 a 2400; 18, 411 a 3600. Casa Usandizaga SA: (119) Migration n. 13, 481 a 4600; v. 13, 486 a 3500; vq. 12, 413 a 3700. Colombo y Colombo SA: (67) Legnani vq. 17, 378 a 2300. Colombo y Magliano SA: (466) Almarmat n. 17, 525 a 4500; 19, 476 a 4600; Bellamar Estancias nt. 23, 540 a 3820; 13, 520 a 3900; 14, 520 a 3970; 25, 516 a 4000; 13, 458 a 4300; v. 18, 477 a 2600; 13, 508 a 2750; 15, 540 a 3300; Campiela nt. 30, 388 a 4750; 12, 352 a 5000; Eguzki nt. 13, 323 a 5300; vq. 22, 296 a 5300; El Recado vq. 21, 406 a 4600; 22, 378 a 4800; 17, 374 a 4900; 22, 340 a 5250; Piray Mini nt. 36, 414 a 4600; San Félix n. 29, 496 a 4450; nt. 14, 460 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (62) Estab. Los Manantiales v. 16, 493 a 3400; vq. 17, 408 a 4000.

Crespo y Rodríguez SA: (253) Arieu Pereira Yraola n. 26, 450 a 3900; Carclase nt. 51, 406 a 3500; 32, 387 a 3600; 30, 414 a 4000; Drabble vq. 59, 431 a 3900; Murua Hermanos n. 12, 537 a 4100; Sheridan n. 13, 440 a 3700. Dotras, Ganly SRL: (86) Est. La Dorita v. 25, 603 a 2000; vq. 18, 400 a 2800; San Lorenzo de Recalde n. 30, 498 a 3000. Ferias Agroazul SA: (149) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 77, 363 a 4700; San Bautista del Sur v. 13, 520 a 3000. Gahan y Cía. SA: (78) Estab. El Rosillo vq. 41, 398 a 3600. Ganadera Salliqueló SA: (75) Baratza vq. 42, 398 a 3800; Tornes Hermanos vq. 17, 335 a 4200. Gananor Pujol SA: (99) Agrop. Estero Coli n. 37, 486 a 4600. Goenaga Biaus SRL: (50) Naiquel v. 12, 480 a 2500. Gogorza y Cía. SRL: (47) Álvaro v. 16, 471 a 3600; Balda nt. 17, 417 a 4500. Gregorio Aberasturi SRL: (33) Agrícola El Pilar v. 15, 452 a 2500.

Harrington y Lafuente SA: (27) Ribatto vq. 12, 348 a 4600. Heguy Hnos. y Cía. SA: (36) Gougy vq. 36, 404 a 1900. Hourcade Albelo y Cía. SA: (24) Canevello nt. 13, 421 a 4200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (206) Iturralde y Etchepare n. 14, 436 a 3800; 12, 467 a 4320; nt. 12, 424 a 3850; 14, 417 a 3900; 13, 407 a 4000; 17, 377 a 4100; Parissia nt. 12, 368 a 5150; vq. 17, 422 a 4000; Veloqui v. 32, 508 a 3400. Jáuregui Lorda SRL: (92) Podlesker v. 14, 630 a 3370.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (109) Domínguez n. 12, 522 a 3600; vq. 25, 431 a 3300; 15, 390 a 3500. Lartirigoyen & Oromí SA: (100) Choike vq. 15, 421 a 2300; Fortín de Gaínza vq. 15, 409 a 2700; Casado v. 20, 505 a 3500. Llorente-Durañona SA: (96) Pazzaglia v. 23, 520 a 2800; Sarasola v. 14, 539 a 2800; 12, 455 a 3100. Madelan SA: (192) Cumeco v. 18, 502 a 3000; Estancia La Totora v. 14, 460 a 2800; San Pedro Agropecuaria nt. 13, 428 a 4800; 17, 420 a 4840; Sheridan vq. 18, 401 a 4460. Martín G. Lalor SA: (323) Angus del Océano Chico vq. 17, 434 a 4000; 14, 401 a 4200; El Trece de Cervio n. 23, 507 a 4700; 14, 474 a 4750; vq. 12, 330 a 5350; 13, 312 a 5470; Ganad. Graziotin vq. 43, 337 a 4100; 13, 331 a 4940; Polo nt. 13, 402 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (193) Arotcarena vq. 13, 363 a 4880; 41, 302 a 5300; El Pinar Agrop. v. 15, 450 a 3100; Kreutzbruk Hnos. v. 14, 580 a 3500.

Monasterio Tattersall SA: (659) Agrop. La Criolla nt. 12, 421 a 4850; 28, 394 a 5100; Agrop. Syafa v. 13, 465 a 3000; Campomax nt. 26, 323 a 5450; vq. 21, 282 a 5500; El Matico n. 33, 498 a 4600; 27, 471 a 4700; Estab. Los Pingos tr. 19, 610 a 2200; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 20, 516 a 4400; 19, 457 a 4650; La Gueya v. 12, 468 a 3400; Maschio nt. 20, 407 a 4600; Mugnaga v. 12, 445 a 3000; Suc. Álvarez vq. 20, 348 a 4200. Nieva H. y Asociados SRL: (88) Campos del Triángulo nt. 15, 399 a 3000; v. 16, 621 a 2200; 12, 655 a 2300. Pedro Genta y Cía. SA: (201) Agrovirya vq. 12, 370 a 4550; Ambrosius v. 14, 429 a 2400; 14, 505 a 2550; Continuadores Don Miguel .15, 430 a 2800; vq. 19, 397 a 4500; Nard vq. 17, 312 a 5200; 19, 297 a 5450; 17, 285 a 5500; Panadeiro vq. 15, 454 a 4450; 16, 430 a 4500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (598) Albizu n. 15, 472 a 4700; Arana n. 33, 513 a 4700; Benedetti-Cerbino n. 40, 466 a 4850; Cardive nt. 19, 440 a 4850; vq. 18, 436 a 4470; Delpupo vq. 18, 354 a 5000; 22, 314 a 5200; El Indio de Juárez n. 17, 442 a 4750; nt. 18, 439 a 4750; Est. La Dorita n. 12, 457 a 3500; La Pintoresca nt. 13, 404 a 4300; 19, 391 a 4500; Méndez v. 13, 472 a 3000; Parcela v. 16, 596 a 3300; 13, 562 a 3400; Puntana vq. 72, 353 a 4000; Robejor nt. 20, 362 a 5200. Santamarina e Hijos SA: (30) Huelquen v. 13, 601 a 2800. Umc SA: (40) Traficante nt. 14, 350 a 5000; 14, 315 a 5150; vq. 12, 305 a 5100. Wallace Hermanos SA: (172) Agrop. Los Ombúes nt. 25, 430 a 4800; vq. 16, 407 a 4500; Agropace nt. 25, 377 a 4500; vq. 12, 358 a 4150; Agropecuaria La Maleza vq. 16, 327 a 4500; 15, 290 a 4850; 15, 300 a 5000; El Pajonal v. 14, 480 a 2700.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (29); Brazzola y Cía. SRL (10); Campos y Ganados SA (18); Iriarte Villanueva Enrique SA (42)