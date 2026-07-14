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Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 9182 cabezas, se pagó $4900 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4346,057

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Ingresaron 9182 cabezas en el MAG
Ingresaron 9182 cabezas en el MAG

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9182 animales, descargados de 239 camiones. Frente a la necesidad de faena inmediata, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías expuestas.

El Índice General tuvo una suba respecto al miércoles último del 7,87%, al pasar de 3551,262 a 3830,623 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,93%, tras variar de 4141,855 a 4346,057 pesos por kilo.

Los novillos, con 1860 cabezas, representaron el 20,60% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 437 kg; $4720 con 484 kg, y $4650 por 4 lotes de 490 a 526 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 463 y con 468 kg; $4100 con 440 kg, y $4060 con 500 kilos.

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El detalle de venta fue 1860 novillos; 1481 novillitos; 2684 vaquillonas; 2334 vacas; 484 conservas, y 184 toros
El detalle de venta fue 1860 novillos; 1481 novillitos; 2684 vaquillonas; 2334 vacas; 484 conservas, y 184 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5450 con 310 kg; $5300 con 383 kg, y $5000 con 397 y con 409 kg, y en vaquillonas, $5300 con 279 y con 300 kg; $5000 con 361 kg, y $4700 con 398 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3830,623 mientras que el peso promedio general resultó de 435 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4346,057. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4346,067. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4354,253. Detalle de venta: 1860 novillos; 1481 novillitos; 2684 vaquillonas; 2334 vacas; 484 conservas, y 184 toros. Base 15 cabezas.

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Álzaga Unzué y Cía. SA: (35) Isadelca n. 30, 463 kg a $4300. Asoc. de Coop. Argentinas: (178) Asoc. de Cooperativas vq. 16, 394 a 3900; 49, 370 a 4800; 19, 369 a 4840; 16, 354 a 4850; Giménez v. 15, 558 a 3000. Balcarce y Cía. SRL: (90) Bigatti v. 26, 469 a 2800; Dosoles v. 17, 510 a 2000; Suc. Ballester v. 33, 435 a 2000. Blanco Daniel y Cía. SA: (793) Ancalo v. 65, 518 a 3350; Aschemacher n. 41, 487 a 4500; Basti v. 16, 451 a 2150; Capelino v. 22, 435 a 3200; Consalvi vq. 128, 278 a 5300; Ambrosino e Hijos vq. 15, 407 a 4400; 20, 372 a 4700; Frigorífico Entrerriano nt. 31, 317 a 5300; vq. 23, 340 a 4900; 23, 314 a 5250; Godoy Agroganadera nt. 24, 384 a 5000; vq. 20, 352 a 4800; Marinovic nt. 51, 421 a 4000; Piermattei vq. 17, 387 a 4600; Baratcabal v. 30, 498 a 3400; Zuetta n. 39, 479 a 4000; vq. 43, 422 a 4000.

Campos y Ganados SA: (146) Agro Paraná v. 30, 540 a 3500. Casa Massola SA: (55) Michelli vq. 21, 349 a 2300. Casa Usandizaga SA: (61) Gamajo v. 15, 562 a 3500. Colombo y Colombo SA: (161) Ramos n. 24, 465 a 4450; Suc. Biancotti n. 32, 581 a 3800; Y.S.B. nt. 23, 296 a 5350. Colombo y Magliano SA: (623) Cimero vq. 22, 319 a 4800; 28, 333 a 5150; 18, 319 a 5300; Cresud nt. 52, 377 a 4800; Finlar vq. 29, 362 a 4800; 17, 341 a 5000; 19, 332 a 5100; Iriarte v. 25, 501 a 3000; Los López n. 16, 500 a 4650; Lovizio vq. 29, 361 a 5000; Martínez n. 35, 448 a 4650; Milgus n. 30, 458 a 4800; vq. 15, 398 a 4700; San Félix n. 32, 490 a 4400; 40, 445 a 4600. Consignataria Blanes SRL: (72) García nt. 22, 379 a 5100; vq. 21, 321 a 5100.

Crespo y Rodríguez SA: (266) Criapampa n. 15, 458 a 4650; nt. 34, 437 a 4000; Dioica nt. 19, 424 a 4000; El Indio de Juárez nt. 24, 451 a 4800; Salgado n. 17, 471 a 3650; nt. 15, 436 a 3800; Suc. Farinati v. 17, 445 a 2700; Tierra n. 34, 519 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (171) Ganadera Mapa n. 76, 501 a 4550; Ganly Agropecuaria n. 16, 443 a 4650; Paletta vq. 32, 337 a 4900. Ferias Agroazul SA: (126) Tunessi vq. 16, 422 a 2300. Gahan y Cía. SA: (70) Agrop. Guatan v. 15, 448 a 2700; Est. San Pablo nt. 16, 320 a 4100. Ganadera Salliqueló SA: (40) Hijos de Bruno vq. 20, 445 a 4100. Gananor Pujol SA: (243) Mayling v. 25, 473 a 2580; 18, 438 a 3100; Urquiza Anchorena vq. 44, 346 a 3900.

Goenaga Biaus SRL: (77) Messler v. 18, 479 a 2600. Gogorza y Cía. SRL: (54) Coppola nt. 24, 418 a 4250. Harrington y Lafuente SA: (174) Haras El Bagual n. 26, 440 a 4200; Suc. Davancens v. 30, 492 a 3500; Zumag vq. 24, 342 a 1700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (209) El Carpincho Ganadera v. 17, 515 a 3500; Parissia vq. 19, 349 a 4900; 28, 321 a 5000. Jáuregui Lorda SRL: (308) Agrop. Los Pinares vq. 24, 379 a 4700; Concha n. 17, 490 a 4650; 17, 446 a 4800; Don Ernesto vq. 20, 463 a 4200; 19, 424 a 4470; 21, 315 a 5000; Los Potrerillos nt. 45, 386 a 5000; 20, 377 a 5100; vq. 45, 295 a 5300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (66) Cuchitos vq. 15, 346 a 2400; 16, 380 a 2500. Lartirigoyen & Oromí SA: (487) Lanus vq. 16, 392 a 2000; Lartirigoyen vq. 17, 394 a 2400; Monte Argentino nt. 15, 335 a 5300; vq. 19, 328 a 4900; Ponzio vq. 19, 316 a 4900; Sastre Inchauspe n. 22, 484 a 4720; vq. 22, 333 a 4850; 135, 325 a 5000; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 19, 323 a 4900; Trezza v. 30, 535 a 3600. Llorente-Durañona SA: (39) Intrépida n. 19, 468 a 3700; 16, 497 a 3800. Madelan SA: (224) Bianucci nt. 20, 391 a 4900; 18, 360 a 5000; Rigada vq. 18, 355 a 2440. Martín G. Lalor SA: (491) Comp. de Tierras Tecka nt. 40, 413 a 4800; 40, 390 a 4900; Da-Nes nt. 15, 370 a 5150; 15, 370 a 5200; vq. 16, 368 a 4900; El Combate nt. 41, 322 a 5400; vq. 49, 285 a 5300; Erre de Mayoristas vq. 31, 337 a 4100; 31, 334 a 4800; Garfín Agro n. 15, 462 a 4650; Massey 313 nt. 16, 375 a 5100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (246) Chispala n. 25, 439 a 4500; nt. 15, 423 a 4600; La Primavera v. 20, 506 a 3100; 17, 553 a 3200; vq. 18, 471 a 3600.

Monasterio Tattersall SA: (840) Agropecuaria Los Abuelos n. 23, 560 a 3800; Algarra Hnos. vq. 48, 362 a 4800; Bernal vq. 36, 298 a 5300; 17, 298 a 5350; De Nicolás vq. 15, 250 a 5150; Diez nt. 18, 365 a 5300; 18, 336 a 5400; Herrero v. 21, 457 a 3000; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 15, 453 a 4650; Los Potrerillos nt. 65, 383 a 5300; Marcos vq. 20, 521 a 3200; Martín n. 37, 506 a 3800; Romero nt. 27, 384 a 4950; Ruffatti vq. 15, 416 a 4550; Tambos de la Choza nt. 28, 386 a 4400. Nieva H. y Asociados SRL: (78) Mogni nt. 25, 379 a 5000; vq. 24, 352 a 4900. Pedro Genta y Cía. SA: (137) Murga Hnos. v. 15, 510 a 3100; Parodi v. 30, 557 a 2350; 17, 449 a 2800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (776) Aristibal nt. 27, 425 a 4000; Benedetti-Cerbino n. 80, 463 a 4750; Chiesino vq. 45, 399 a 4900; Consignataria Jp nt. 22, 392 a 4900; 22, 356 a 5200; Delfinagro v. 34, 532 a 3100; El Bornizo n. 15, 519 a 4000; Estab. Maraju nt. 35, 376 a 4000; Finlar vq. 18, 374 a 4750; 15, 354 a 4900; 18, 330 a 5100; Isasi n. 26, 517 a 4650; La Licha n. 26, 443 a 4720; Monvale n. 34, 506 a 4700; San José del Oeste v. 20, 539 a 3400; Suc. Ballester v. 44, 445 a 2600; vq. 19, 416 a 2700. Santamarina e Hijos SA: (214) El Toiugua vq. 21, 369 a 3500; 23, 381 a 3600; La Sorpresa Agrop. nt. 20, 405 a 4700; 16, 379 a 4800; 17, 353 a 4900; Los Toldos Viejos tr. 16, 615 a 2400; Servimec nt. 21, 384 a 4600. Wallace Hermanos SA: (129) Estilarte nt. 17, 378 a 5000; Mayordomo vq. 20, 332 a 5100; 51, 316 a 5200.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (23); Brandemann Consignataria SRL (61); Brazzola y Cía. SRL (28); Consignataria Melicurá SA (79); Gregorio Aberasturi SRL (6); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Iriarte Villanueva Enrique SA (42); Umc SA (36).

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