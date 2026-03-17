Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 7594 animales, descargados de 210 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias, en especial para los novillos. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 2,73%, al pasar de 3585,110 a 3682,940 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,09%, tras variar de 4422,943 a 4559,547 pesos por kilo.

Los novillos, con 663 cabezas, representaron el 8,76% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $5000 con 441 kg; $4900 con 465, 474 y con 493 kg, y $4800 con 505 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 436 kg; $3700 con 455 y con 496 kg, y $3600 con 518 y con 521 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 338 kg; $5400 con 362 kg, y $5000 con 417 y con 425 kg, y en vaquillonas, $5400 con 304 kg; $5000 con 357 kg, y $4600 con 408 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3682,940, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4559,547. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4559,550. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4599,515. Detalle de venta: 663 novillos; 1488 novillitos; 2186 vaquillonas; 2621 vacas; 435 conservas, y 171 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 663 novillos; 1488 novillitos; 2186 vaquillonas; 2621 vacas; 435 conservas, y 171 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (232) Gómez Videla v. 19, 455 kg a $3700; vq. 21, 402 a 4200; 15, 379 a 4350; 28, 358 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (120) Asociación de Cooperativas nt. 30, 375 a 5200; 60, 369 a 5250; 30, 364 a 5350. Blanco Daniel y Cía. SA: (417) Baravalle n. 15, 505 a 4800; Don Eladio v. 51, 652 a 3200; Don Eladio n. 30, 565 a 4000; Greifemberg nt. 18, 381 a 5100; Grupo D y V vq. 120, 356 a 5000; Intana nt. 20, 383 a 5100; Sacco nt. 29, 356 a 4000; Santandrea nt. 53, 433 a 5000.

Campos y Ganados SA: (181) Aceitera Don Félix vq. 16, 334 a 5000; Bonis nt. 16, 425 a 4850; La Asunción Agrop. nt. 26, 426 a 4850; La Esperanza Argentina v. 22, 477 a 3500. Colombo y Colombo SA: (300) Cappello v. 16, 473 a 3100; 18, 530 a 3400; Dagos vq. 17, 416 a 2500; v. 16, 444 a 2700; El Mirador v. 29, 520 a 3000; Heriberto nt. 29, 395 a 4600; Urquieta Hnos. vq. 29, 388 a 2200. Colombo y Magliano SA: (638) Bravo vq. 15, 321 a 4800; 20, 317 a 5370; 44, 280 a 5600; Cosqui nt. 15, 425 a 4850; Darion v. 34, 576 a 2200; El Recado vq. 20, 404 a 4850; 42, 340 a 5100; Estb. Ganadero San Antonio vq. 26, 325 a 5000; Lovizio vq. 42, 386 a 4600; Manente v. 15, 439 a 2720; Saifica Inmobiliaria v. 50, 563 a 2200; Viejo Roble nt. 25, 351 a 5400.

Consignataria Blanes SRL: (108) García n. 24, 438 a 4800; vq. 42, 378 a 4850. Consignataria Melicurá SA: (331) Casamu nt. 16, 422 a 4800; 18, 298 a 5500; vq. 17, 276 a 5400; Del Fabro Hnos. v. 16, 435 a 2300; Estab. Los Manantiales nt. 21, 419 a 4800; María Teresa Sur vq. 17, 394 a 2500; Milanese n. 38, 493 a 4900; Pietrobelli vq. 15, 374 a 4600. Crespo y Rodríguez SA: (160) Drabble vq. 28, 427 a 3600; 16, 410 a 3700; 28, 364 a 4000.

Dotras, Ganly SRL: (127) Ganly Agropecuaria vq. 17, 499 a 3200. Ferias Agroazul SA: (60) Dellacasa vq. 15, 356 a 4800. Gananor Pujol SA: (226) La Casado vq. 42, 367 a 4050; La Tercera vq. 22, 365 a 1900; Macias vq. 38, 363 a 2280. Goenaga Biaus SRL: (81) González vq. 31, 335 a 4500; Vizcay v. 24, 438 a 2100. Gogorza y Cía. SRL: (67) Hourcade vq. 15, 299 a 4800. Harrington y Lafuente SA: (98) Haras El Bagual nt. 19, 376 a 4600; vq. 20, 338 a 4500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (43) Gougy nt. 23, 400 a 4400. Hourcade Albelo y Cía. SA: (36) Sidesur Inm. del Sur vq. 15, 377 a 2300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (208) El Huayco v. 15, 450 a 1900; vq. 27, 352 a 3850; 22, 330 a 4600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (132) Campos vq. 16, 441 a 4400; Mena vq. 17, 388 a 2100; v. 26, 467 a 2600. Jáuregui Lorda SRL: (128) Cuatro Palos v. 59, 503 a 3400.

Lartirigoyen & Oromí SA: (96) Mauro v. 16, 521 a 3600; Raffo vq. 16, 367 a 4600; Trovarelli vq. 19, 411 a 2550. Llorente-Durañona SA: (90) Cabaña Don Tomás n. 24, 438 a 4300; nt. 18, 420 a 4000. Madelan SA: (122) Est. y Cab. Los Corralitos n. 16, 445 a 4820; San Pedro Agrop. n. 21, 445 a 4800. Martín G. Lalor SA: (566) Albanesi v. 16, 459 a 3240; Gougy n. 19, 474 a 4900; vq. 18, 436 a 4500; Da-Nes nt. 22, 417 a 5000; 57, 362 a 5400; 108, 338 a 5500; Dorotea vq. 30, 408 a 4600; 83, 353 a 4800; 39, 365 a 4900; Santa Elena de Inchauspe vq. 24, 383 a 2200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (256) Arotcarena vq. 20, 308 a 4700; 18, 348 a 4900; 20, 308 a 5200; La Fe nt. 15, 399 a 4800; 31, 387 a 4850.

Monasterio Tattersall SA: (639) Agrop. La Criolla vq. 26, 354 a 4800; 30, 341 a 5000; Algarra Hnos. nt. 60, 428 a 4000; Barrios Barón vq. 21, 335 a 5100; Delguy Hermanos nt. 15, 435 a 4200; Maschio nt. 18, 422 a 4750; 22, 400 a 4800; Salentinos v. 16, 600 a 2400; San José del Oeste vq. 20, 386 a 2000. Nieva H. y Asociados SRL: (50) Mogni vq. 50, 322 a 5300. Pedro Genta y Cía. SA: (188) Cabaña La Marianita nt. 15, 387 a 5000; Freije vq. 19, 328 a 4400; Hijos de Bruno nt. 17, 403 a 4850; 23, 385 a 4900.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (478) Aceitera Don Félix nt. 16, 371 a 5150; Biscayart v. 15, 469 a 2220; 16, 529 a 3100; Blasfer vq. 33, 357 a 4850; Cavalieri vq. 19, 388 a 4000; Iruanyak vq. 24, 354 a 4870; 40, 331 a 5150; 36, 325 a 5200; La Licha vq. 16, 427 a 2600; La Querencia de Arata Hnos. vq. 35, 366 a 4770; Mazzeo v. 36, 448 a 1800. Santamarina e Hijos SA: (184) Agrop. La Poderosa vq. 25, 420 a 2200; Agropecuaria El 26 nt. 38, 403 a 4900; 23, 386 a 5000; Est. El Guanaco vq. 20, 408 a 2100; v. 15, 454 a 2450. Wallace Hermanos SA: (77) Cajen n. 22, 465 a 4900.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (62); Brandemann Consignataria SRL (40); Casa Massola SA (40); Casa Usandizaga SA (39); Gahan y Cía. SA (49); Lanusse-Santillán y Cía. SA (38); S. L. Ledesma y Cía. SA (46).