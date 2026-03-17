Venta en puerta: inminente definición sobre el futuro de una emblemática fábrica de cosechadoras

SANTA FE.- Pese al hermetismo en torno a las decisiones empresariales, a fin de mes o en la primera quincena de abril, la fábrica de cosechadoras agrícolas Vassalli, con sede en Firmat, al sur de esta provincia, pasaría a manos de nuevos dueños.

Si ello se concreta, se pondrá fin a un prolongado período de incertidumbre en la que están aún hoy inmersos los 180 empleados de la firma que no cobraron en tiempo salarios y que veían desaparecer del mercado a la empresa emblemática de maquinaria agrícola, fundada por Roque Vassalli en 1949, firma pionera en cosechadoras autopropulsadas.

Según pudo saber LA NACION, la empresa, desde 2024 en manos de la familia Marsó, vinculada con el rubro avícola en Entre Ríos, habría avanzado en las últimas semanas las negociaciones con inversores –no se sabe si argentinos o del exterior- para desprenderse de la unidad de negocios que desde hace poco menos de un año no incorporó al mercado nuevas unidades.

Según pudo saber LA NACION, la empresa, desde 2024 en manos de la familia Marsó, vinculada con el rubro avícola en Entre Ríos, habría avanzado en las últimas semanas las negociaciones con inversores

“Las negociaciones están muy avanzadas y se esperan novedades en un plazo corto”, señaló un vocero de la empresa ante el requerimiento telefónico de este medio.

Igual respuesta se obtuvo en una consulta similar efectuada ante el Ministerio de Trabajo de esta provincia donde se aguarda la resolución del conflicto que tiene varios meses de arrastre.

“Ojalá que la solución llegue pronto. Hace rato que hay tratativas, pero la negociación es lenta ya que habría resultado difícil conocer la situación real de Vassalli, tanto contable como impositiva o financiera”, admitió a este medio una fuente cercana a la cartera laboral provincial.

En cambio, el sector gremial prefiere evitar las opiniones al respecto, teniendo en cuenta que durante gran parte del segundo semestre del año pasado se habló insistentemente de un acuerdo de venta que finalmente no se concretó.

Ningún paliativo

En tanto, en Firmat, departamento General López, 270 kilómetros al sur de la capital santafesina, todo sigue complicado para los 180 empleados y sus respectivas familias que hoy buscan ganarse el sustento en un sinfín de actividades ajenas a las que venían desarrollando.

“Las negociaciones están muy avanzadas y se esperan novedades en un plazo corto”, señaló un vocero de la empresa ante el requerimiento telefónico de este diario Archivo

Así, el panorama es similar al que se viene describiendo desde los últimos meses de 2025. Pasó el tiempo y los trabajadores todavía no cobraron salarios desde el último trimestre del año pasado ni el proporcional del aguinaldo. Son pocos los que asisten a la planta ya que no funciona más el servicio de transporte gratuito que brindaba la fábrica, y las reuniones se realizan semanalmente a la vera de la Ruta Nacional 33, frente a la industria.

“Todo sigue igual, sin que los dueños (familia Marsó) aparezcan. Pero seguimos luchando. Quiero destacar que la UOM está dándole pelea a la situación. Pero este conflicto se estiró mucho y la política no trajo ningún paliativo para poder ir tirando para delante. Pese a todo ello, acá estamos y estaremos para defender los puestos de trabajo”, dijo Diego Romero, delegado de la UOM en la empresa.

“Se deben los salarios desde septiembre de 2025. Y ya fuimos miles de veces al Ministerio de Trabajo. Agotamos todas las instancias pero los dueños no aparecen y lo peor es que dejaron a la gente tirada”, resaltó el gremialista.

Ahora, conocida la posibilidad de la llegada de un nuevo dueño, se reinstala la expectativa por conocer cómo se saldarán las viejas deudas con el personal y cuál será el plan de los inversores para la firma que venía fabricando cosechadoras de dos marcas: Don Roque y Vassalli, y que cuenta con tres plantas fabriles ubicadas en la misma Firmat con capacidad de producción de 600 unidades al año.