Vacunos: comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo hoy, martes, un ingreso de 7735 vacunos que llegaron en 216 camiones jaula. Las ventas se desarrollaron con demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron las haciendas livianas. El Índice General subió un 6,39% al pasar de $3344,322 a $3557,970; mientras que el Índice Novillo perdió un 1,57% al pasar de $4283,842 a los $4216,566.

Los novillos, con 1432 cabezas, representaron el 18,57% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 435 kg; $4500 por varios lotes de 442 a 541 kg, y $4400 con 493 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 437 kg; $3800 con 476 kg, y $3600 con 514 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 315 kg; $5400 con 351 kg, y $4900 con 391 y con 398 kg, y en vaquillonas, $5450 con 276 kg; $5000 con 356 kg, y $4400 con 392, 398 y con 406 kg.

El detalle de venta fue 1432 novillos; 1306 novillitos; 1771 vaquillonas; 2554 vacas; 430 conservas, y 217 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3557,970, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4216,566. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4215,212. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4271,647. Detalle de venta: 1432 novillos; 1306 novillitos; 1771 vaquillonas; 2554 vacas; 430 conservas, y 217 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (58) Campomar e Hijos n. 24, 455 kg a $4500; nt. 17, 419 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (675) Bargar nt. 15, 357 a 4600; Bonardi v. 15, 542 a 2700; Blanco n. 22, 475 a 4200; Di Fiore nt. 19, 421 a 4700; Frigorífico Entrerriano vq. 45, 320 a 5200; García vq. 45, 382 a 4300; 45, 353 a 4600; Gasparini nt. 21, 345 a 5200; Grupo D y V vq. 28, 363 a 4600; 30, 331 a 5000; Bissio vq. 20, 364 a 4500; Los Sojales Servicios Agrop. nt. 16, 341 a 5150; Marinovic nt. 40, 442 a 4500; Pittameglio vq. 35, 407 a 4400; 35, 364 a 4600; Sol de Mayo vq. 15, 408 a 4300; 27, 360 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (133) Don Alfredo Agro n. 24, 461 a 4300; El Mate Ameghino nt. 41, 422 a 4200.

Casa Massola SA: (112) Campagnolle nt. 15, 430 a 3800. Casa Usandizaga SA: (76) Est. El Jabalí v. 16, 458 a 2400. Colombo y Colombo SA: (204) Mafrava Ganadera vq. 16, 376 a 2100; Rincón de la Laguna vq. 22, 476 a 3800; Samengo y Anasagasti v. 23, 503 a 2600; vq. 17, 424 a 3000. Colombo y Magliano SA: (368) Almarmat n. 30, 448 a 4400; Bravo vq. 16, 341 a 5220; El Amo nt. 15, 388 a 4800; Humaran vq. 23, 403 a 1800; Lovizio vq. 19, 353 a 4820; Opargen n. 38, 445 a 4400; nt. 19, 413 a 4600.

Consignataria Blanes SRL: (114) Agro Las Tres Victoria n. 16, 437 a 4700; nt. 25, 418 a 4800; Mlg v. 33, 555 a 3300. Consignataria Melicurá SA: (278) Bassi n. 19, 447 a 4370; nt. 18, 411 a 4400; El Refugio vq. 15, 424 a 3700; 17, 387 a 3800; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 35, 400 a 2400; La Boya nt. 17, 430 a 4400; 20, 411 a 4500; La Guarida del Zorro n. 30, 565 a 4500; Paoltroni n. 20, 479 a 4200.

Crespo y Rodríguez SA: (95) Aramendi v. 22, 546 a 2800; Basso Dastugue vq. 17, 371 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (106) Est. La Dorita nt. 15, 365 a 3300; 15, 389 a 4000; vq. 15, 378 a 3000; Gaviña n. 38, 491 a 4100. Ferias Agroazul SA: (113) Casa Alarcia vq. 45, 380 a 4400; Don Vicente nt. 23, 375 a 4400. Gahan y Cía. SA: (85) Louge vq. 16, 372 a 3700; Pedro Viejo n. 39, 495 a 4000. Ganadera Salliqueló SA: (54) Hijos de Bruno vq. 16, 418 a 4000. Gananor Pujol SA: (121) Agrop. Don Ernesto n. 19, 476 a 4470; Don Alberto v. 24, 498 a 2750; Olaviaga e Hijos v. 29, 532 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (126) Escobar de Campomar n. 25, 470 a 4500; nt. 16, 428 a 4500; Maquieira vq. 18, 371 a 2200; Santa María vq. 28, 341 a 1600. Hourcade Albelo y Cía. SA: (35) El Laurel n. 35, 523 a 4500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (317) Grazia nt. 22, 537 a 3800; v. 18, 572 a 3300; Parissia nt. 17, 404 a 4700; 19, 375 a 4900; vq. 19, 309 a 5350. Iriarte Villanueva Enrique SA: (49) Butynski v. 20, 490 a 3300; Miramontes vq. 18, 340 a 4400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (110) Gaztambide nt. 21, 398 a 4900; 18, 350 a 5200. Lartirigoyen & Oromí SA: (394) Álvaro v. 66, 514 a 3600; Don Crescencio nt. 20, 362 a 4500; Estab. Gallinao v. 20, 565 a 3400; Lisjak vq. 15, 391 a 2150; Opargen n. 57, 444 a 4300; 19, 438 a 4400; 19, 433 a 4500; Ponzio nt. 19, 422 a 4600; 16, 421 a 4610; 20, 405 a 4750; Trezza y Cono v. 16, 551 a 3400. Llorente-Durañona SA: (165) Bormida v. 16, 480 a 3200; 19, 436 a 3300; Hijos de Adrogue v. 39, 524 a 2800; Toscano vq. 25, 326 a 4600.

Madelan SA: (165) Caimi nt. 18, 425 a 4000; Sole n. 18, 490 a 4250. Martín G. Lalor SA: (249) Da-Nes nt. 19, 367 a 5000; vq. 27, 328 a 5200; El Combate vq. 16, 298 a 5300; 84, 284 a 5400; Pazos nt. 28, 414 a 4800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (454) Mendizábal v. 15, 489 a 2500; Arotcarena nt. 15, 353 a 5000; vq. 20, 367 a 4700; 20, 325 a 5000; El Trébol v. 15, 458 a 2850; La Taurinorum nt. 18, 367 a 5000; 18, 343 a 5250; Lodos nt. 16, 391 a 4740; S.A.C.A.G.A.M. n. 52, 465 a 4000; vq. 16, 336 a 3900.

Monasterio Tattersall SA: (1008) Agrop. La Criolla nt. 20, 399 a 4900; Agropecuaria Los Abuelos n. 17, 660 a 3700; Bespa v. 15, 533 a 3100; El Matico n. 50, 498 a 4500; Estab. Agrop. Martínez Hnos. vq. 18, 373 a 2300; Exportlan n. 16, 458 a 4450; Gaspari vq. 18, 398 a 4400; 16, 382 a 4700; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 24, 478 a 4350; nt. 20, 423 a 4600; Lázaro n. 19, 453 a 4500; 16, 436 a 4600; nt. 33, 391 a 4900; Mónaco vq. 52, 279 a 5450; Tattersall Argentino nt. 15, 387 a 5100; 27, 363 a 5200; vq. 25, 267 a 4650. Pedro Genta y Cía. SA: (342) Agro Arval v. 19, 458 a 2200; Autilio nt. 19, 424 a 4550; De Dios Hnos. v. 15, 551 a 3200; Nard v. 35, 510 a 2200; Veloqui v. 16, 466 a 2700; 24, 519 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (519) Agrop. El Nahuel vq. 15, 437 a 4000; 18, 402 a 4300; Chiesino vq. 17, 388 a 4650; 17, 368 a 4750; Cibus Argentina v. 18, 560 a 2000; Est. La Dorita vq. 15, 340 a 2300; 18, 371 a 3000; 20, 384 a 3400; La Querencia de Arata Hnos. n. 16, 436 a 4000; Escobar de Campomar n. 17, 455 a 4400; Gaztambide vq. 25, 358 a 4750; 15, 330 a 4900. Umc SA: (31) Maffoni v. 19, 486 a 2400. Wallace Hermanos SA: (125) Construcciones Ancona v. 22, 471 a 2500; Messler n. 21, 510 a 3900; 15, 445 a 4000.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (6); Asoc. de Coop. Argentinas (95); Campos y Ganados SA (43); Consignataria Nieva y Cía. SA (32); Goenaga Biaus SRL (26); Gregorio Aberasturi SRL (30); Jáuregui Lorda SRL (82); S. L. Ledesma y Cía. SA (44); Santamarina e Hijos SA (5).