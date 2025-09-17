Vacunos: demanda distendida y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6966 vacunos, ingresados en 198 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra, quienes actuaron de acuerdo a su necesidad y calidad de cada lote. El Índice General bajó un 2,54% al pasar de $2770,847 a $2700,436, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,76% al pasar de $3068,351 a los $3091,803.

Los novillos, con 645 cabezas, representaron el 9,29% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3400 con 444, 485 y con 498 kg; $3300 con 465 y con 489 kg, y $3250 con 521 kg. Por las mejores vacas se pagó $31000 con 433 kg; $2900 con 533 kg, y $2700 con 513, 523 y con 531 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 323 kg; $3450 con 357 kg, y $3400 con 402 y con 405 kg, y en vaquillonas, $3550 con 275 kg; $3300 con 360 kg, y $3250 con 403 kg.

El detalle de ventas fue 645 novillos; 1565 novillitos; 1669 vaquillonas; 2135 vacas; 553 conservas, y 376 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2700,436, mientras que el peso promedio general resultó de 421 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3091,803. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3126,560. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3091,803. Detalle de venta: 645 novillos; 1565 novillitos; 1669 vaquillonas; 2135 vacas; 553 conservas, y 376 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (245) Est. El 30 de Diciembre nt. 19, 301 kg a $3300; vq. 23, 259 a 3400; Vela n. 16, 465 a 3300; nt. 18, 396 a 3300; 134, 376 a 3350. Balcarce y Cía. SRL: (45) Cano v. 18, 517 a 2500; Casteglione v. 16, 503 a 2450. Blanco Daniel y Cía. SA: (111) Arcangeli vq. 17, 275 a 3550; Est. La Delta v. 30, 529 a 2700; González v. 15, 523 a 2700. Brandemann Consignataria SRL: (231) Cereigido v. 51, 545 a 1300; 30, 599 a 1400. Campos y Ganados SA: (91) Battistessa vq. 16, 388 a 2000; v. 32, 437 a 2250; 15, 420 a 2400.

Casa Massola SA: (125) Árbol Verde vq. 45, 332 a 2900; Lena nt. 36, 399 a 2700; Vescovo vq. 15, 283 a 3300. Casa Usandizaga SA: (90) Gamajo v. 15, 510 a 2700; Muñoz vq. 20, 339 a 1900. Colombo y Colombo SA: (88) La Boya nt. 16, 379 a 3200; vq. 15, 366 a 3150. Colombo y Magliano SA: (470) Agrop. Los Grobitos vq. 88, 301 a 3400; Chanty nt. 49, 389 a 3300; 51, 379 a 3400; Cimero vq. 43, 303 a 3130; 47, 290 a 3450; La Veneta v. 32, 491 a 2200; Reynal nt. 25, 409 a 3320; Ristorini v. 23, 474 a 2570; Pessi v. 15, 475 a 2640. Consignataria Melicurá SA: (130) Paz Anchorena vq. 18, 403 a 3250; 20, 316 a 3300. Crespo y Rodríguez SA: (132) Aguaribay nt. 15, 453 a 3300; Campagnolle v. 35, 493 a 1600; Molino Chacabuco v. 56, 530 a 2600.

Dotras, Ganly SRL: (59) Silajes Davio Hnos. v. 25, 500 a 1900. Gahan y Cía. SA: (74) Marina vq. 19, 360 a 3300. Gananor Pujol SA: (68) Vázquez Pini vq. 16, 360 a 1900. Gogorza y Cía. SRL: (144) Gran Trébol n. 39, 502 a 3100; Pietrabbondante vq. 43, 328 a 2800; Peiretti v. 23, 513 a 2700. Harrington y Lafuente SA: (98) Catalpa Agrop. v. 26, 441 a 2850. Irey Izcurdia y Cía. SA: (205) Alonso v. 19, 483 a 2120; Riesco vq. 16, 309 a 3370. Iriarte Villanueva Enrique SA: (252) Ant. Est. Don Roberto v. 30, 602 a 2700; Cazaux nt. 50, 311 a 3500; El Confío vq. 19, 335 a 1800; Fariña Vaccarezza vq. 36, 320 a 1750; 36, 334 a 1800. Jáuregui Lorda SRL: (116) Battaglia nt. 16, 357 a 3450.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (248) Calles vq. 15, 299 a 2500; Pamio Tedesco nt. 20, 413 a 3100; Rimagro v. 24, 462 a 1950; San Pedro Villegas v. 19, 501 a 1950; Zajaco nt. 43, 388 a 3400. Llorente-Durañona SA: (112) El Negro nt. 21, 374 a 2900; Establecimiento Blanchard nt. 17, 426 a 2950; 25, 393 a 3000; Intrépida n. 17, 450 a 2800; Las Marías de Vasco v. 23, 470 a 2600. Madelan SA: (264) Agrop. Los Grobitos vq. 76, 305 a 3400; Jocarda v. 16, 461 a 2450. Martín G. Lalor SA: (496) Adm. Duhau v. 19, 570 a 2000; Cachau vq. 46, 299 a 3400; Cochella vq. 48, 342 a 2070; Comp. de Tierras Tecka n. 15, 489 a 3300; Dorotea vq. 32, 448 a 2900; Echenique nt. 21, 333 a 3400; vq. 23, 295 a 3300; El Combate vq. 38, 293 a 3400; Ganadera San Vicente nt. 17, 495 a 2470; v. 18, 533 a 2000; Polo vq. 49, 293 a 2900; Portela n. 29, 449 a 3300; Zanotti v. 15, 515 a 2100.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (465) Agrobada Oeste n. 15, 477 a 3270; 15, 448 a 3300; Chispala v. 23, 537 a 2700; De Bary nt. 16, 410 a 3320; 32, 389 a 3350; 32, 363 a 3400; Etchegaray tr 16, 491 a 2100; 16, 396 a 2150; Gialonardo n. 18, 461 a 3250; 17, 498 a 3400; Hijos de Harguindeguy vq. 29, 406 a 2500; 15, 362 a 2600; La Carolie nt. 15, 430 a 3300; vq. 20, 433 a 3100; Marnanda vq. 36, 331 a 3300; Plantco v. 17, 592 a 1600.

Monasterio Tattersall SA: (649) Algarra Hnos. vq. 20, 322 a 3320; 16, 313 a 3380; 20, 295 a 3430; 50, 293 a 3450; Cien Olmos nt. 17, 396 a 3300; Di Lascio Hnos. vq. 16, 345 a 3200; Higueras vq. 15, 405 a 2300; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 18, 468 a 3250; La Isgra vq. 18, 300 a 3400; Neifert nt. 35, 313 a 3500; vq. 40, 264 a 3400; Redmon vq. 23, 374 a 1600; S.Q.S. Agroinversores nt. 44, 384 a 3400; San José de Galli vq. 36, 260 a 3400; Tattersall Argentino vq. 37, 325 a 3300; 36, 299 a 3400. Pedro Genta y Cía. SA: (166) Cook Llambias n. 40, 468 a 3250; Roos nt. 23, 370 a 3280; 20, 339 a 3350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (203) Kuphal vq. 20, 422 a 2800; Los Novillos nt. 18, 316 a 3300; Courreges vq. 20, 408 a 3200; 17, 340 a 3250; 18, 334 a 3350; Russ n. 16, 362 a 2000. Santamarina e Hijos SA: (190) Agropecuaria El 26 nt. 24, 365 a 3300; Carayta nt. 37, 366 a 3000. Wallace Hermanos SA: (297) Agroganad. La Atrevida nt. 16, 359 a 2500; 32, 398 a 2950; vq. 16, 328 a 2820; 17, 331 a 2920; Rivolta e Hijos vq. 15, 366 a 1700; Macerata nt. 15, 370 a 2900; 15, 401 a 2950; 15, 366 a 3000; Martínez v. 24, 500 a 2450; Munarriz nt. 26, 433 a 2950.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (20); Consignataria Nieva y Cía. SA (47); Goenaga Biaus SRL (83); Gregorio Aberasturi SRL (1); Heguy Hnos. y Cía. SA (7); Hourcade Albelo y Cía. SA (40); Lartirigoyen & Oromí SA (10); Nieva H. y Asociados SRL (116); S. L. Ledesma y Cía. SA (41).