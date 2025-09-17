“No hay negocio que aguante”: preocupado, un eslabón clave de la carne espera una revancha

Con márgenes apretados, la actividad feedlotera transita los últimos meses del año con la expectativa de que en noviembre y diciembre se produzca el ajuste de precios que, según dicen, necesita el negocio del engorde a corral. El sector apuesta a que una escasez relativa de hacienda gorda genere firmeza en el mercado y mejore los números de una actividad que hoy no resiste el cálculo económico, advierten. En el negocio señalan que, si se da la suba, para el consumidor final del producto, la carne al público, será un “reacomodamiento”.

“Lo que se encerró desde julio a la fecha se encierra con una expectativa de firmeza en algún momento, que será noviembre y diciembre, por algún grado de escasez. El número que necesitamos para salir bien del negocio es cercano a los $4000 el gordo [hoy en un promedio de $3400] allá para fin de año”, señaló a LA NACION Juan Eiras, productor feedlotero y directivo de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF).

Clima favorable, con complicaciones

Según Eiras, 2025 comenzó con condiciones muy favorables para la ganadería. Desde el punto de vista climático, toda la producción de grano, sea propia o de compra, y la producción pastoril de primavera, verano y otoño fue excelente. En detalle, hacía años que no se tenía un año tan bueno desde el punto de vista de la alimentación.

Juan Eiras, productor feedlotero y directivo de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF)

El productor destacó que, incluso con la suba de precios de insumos vinculados al dólar, se sigue teniendo una alimentación en valores razonables, que permiten agregar kilos en casi cualquier categoría que ocupan mayoritariamente los feedlots.

No obstante, la abundancia de lluvias dejó sus secuelas. “En los primeros nueve meses tuvimos alrededor de 900 milímetros en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Esto complicó los corrales: se achicaron por el clima y eso representa ineficiencia y gastos importantes de reparación”, explicó.

En cuanto a la reposición, el directivo de CAF destacó que la invernada se mantuvo firme en precios. No hubo una baja como en otros años, al contrario: si se miraban cortes cada 15 o 20 días, los valores aumentaban.

"El invernador pastoril punteaba en los remates con valores de hasta $4000 el kilo, algo inaccesible para encerrar de manera inmediata”, detalló Eiras

“Eso nos dejó siempre muy justos en la reposición. El invernador pastoril punteaba en los remates con valores de hasta $4000 el kilo, algo inaccesible para encerrar de manera inmediata”, detalló. Por eso, el feedlot buscó refugio en “lotes mezclados de macho y hembra, o hembras más pesadas”, que resultaron más accesibles.

En ese sentido, señaló que se pagó por “un macho $4000 o $4200 y una hembra $3600 o $3700”. Esa diferencia permitió seguir abasteciendo los corrales, aunque siempre con la expectativa puesta en un futuro reacomodamiento de precios de la hacienda gorda.

Números que no cierran

Hoy, los márgenes son negativos. “La planilla con los números actuales no resiste el cálculo”, advirtió Eiras. Explicó que, con la hacienda gorda en $3400 de promedio, menos gastos y fletes, frente a una reposición de $3800 o $4000 más costos adicionales, el negocio se torna inviable.

“Necesitamos que el gordo llegue a $4000 hacia fin de año. Lo decimos hace 20 años: la hacienda no acompaña la inflación mes a mes, acumula atrasos y cuando hay escasez, ajusta”, señaló.

Según sus proyecciones, “el propio ajuste de inflación muestra $3900 o $4000, mientras hoy está en $3400 y si se pone las tasas actuales, ”no hay negocio ni ganadero ni feedlotero que aguante”.

Sobre si la demanda podrá convalidar ese precio, reconoció: “Depende de infinidad de razones macroeconómicas. No estamos hablando de aumentos desmedidos, sino de un reacomodamiento. El abastecedor y el matarife dirán si la calle lo valida o no”.

La estrategia, entonces, fue sostener el nivel de encierre pese a las dificultades. “El feedlot viene bajando en julio, bajó en agosto y va a seguir bajando a niveles de 2 o 3% mensual”, detalló.

Según datos del Senasa, actualmente hay 1,9 millones de cabezas encerradas; con una capacidad ocupada del 67% en septiembre son tres o cuatro puntos menos que en 2024.

“La cantidad de terneros comercializados es igual o superior a otros años, pero por la abundancia de forraje se está demorando el encierre. El ternero no está retenido en el criador, sino en el recriador, que mete más kilos pastoriles. Seguramente los encierres se concentrarán en octubre, noviembre y diciembre”, explicó.

Ese retraso, aclaró, no significa menos hacienda, sino un escalonamiento. “Hoy hay más novillos medianos y pesados. A mayor escalonamiento de categorías, es más fácil que el mercado sostenga la firmeza de precios”, indicó.

Es así que la faena, según Eiras, no mostró caídas donde, los operadores del consumo interno más que para vender tienen dificultades para cobrar; por lo que la demanda no bajó y “la faena semanal se mantuvo”.

Exportación

En tanto, la exportación, tras un período complejo en mayo y junio, logró mejorar. Allí, fueron dos los factores muy favorables que se alinearon: un tipo de cambio arriba de $1400 y precios internacionales en alza: “Eso acomodó las cuentas”.

La diferencia en precios también se dio vuelta. “Hace 45 días, el supermercadismo pagaba $200 más en gancho que la exportación. Hoy es al revés: la exportación paga hasta $300 más. Eso responde claramente a la firmeza internacional y al tipo de cambio”, afirmó.

Ese reacomodamiento de precios abre un escenario alentador para el feedlot hacia fin de año. “Nunca un matarife o un exportador se va a quedar sin faenar por no pagar $200 más el kilo. Creemos que es una puja sana que se va a dar”, aseguró.

Para Eiras, la clave será sostener la producción y esperar la revancha. “Es un momento donde aquel que no se fue a lo financiero, se quedó produciendo y tiene mercadería de calidad, va a tener la revancha y un precio más acorde a nuestros costos”, concluyó.