Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 7997 vacunos que llegaron en 222 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 5,09% al pasar de $3888,568 a $3690,688, mientras que el Índice Novillo perdió un 5,33% al pasar de $4223,651 a los $3998,490.

Los novillos, con 1026 cabezas, representaron el 12,85% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 431 kg; $4500 con 457 y con 461 kg, y $4300 con 514 y con 538 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 431 y con 530 kg; $3700 con 480, 499 y con 504 kg, y $3500 con 464 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 342 y con 343 kg; $5000 con 355 y con 368 kg, y $4900 con 393 kg, y en vaquillonas, $5000 con 318 kg; $4400 con 361 kg, y $4200 con 393 kg

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3690,688, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3998,490. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3998,489. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4064,110. Detalle de venta: 1026 novillos; 1666 novillitos; 2101 vaquillonas; 2335 vacas; 432 conservas, y 423 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1026 novillos; 1666 novillitos; 2101 vaquillonas; 2335 vacas; 432 conservas, y 423 toros ESV

Álzaga Unzué y Cía. SA: (183) Gómez Álzaga vq. 16, 415 kg a $3000; v. 24, 438 a 3400; 16, 389 a 3500; Escobar de Campomar n. 26, 459 a 4500; 15, 436 a 4550; Socibar v. 25, 486 a 3600. Aguirre Urreta Jorge SA: (62) Campomar e Hijos n. 41, 467 a 4400; Relacionar vq. 15, 315 a 2300. Blanco Daniel y Cía. SA: (461) 16 de Mayo v. 15, 480 a 3700; Alonso v. 17, 535 a 3650; Badie nt. 26, 342 a 5200; Grupo D y V vq. 60, 362 a 4400; Gutiérrez nt. 15, 343 a 5000; vq. 15, 325 a 4900; Langueyu nt. 22, 343 a 5200; vq. 42, 281 a 5200; Pittameglio vq. 15, 340 a 4700; Pittameglio nt. 35, 398 a 4600; 35, 346 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (137) El Mate de Ameghino n. 25, 371 a 4000; Zapata Hnos. nt. 16, 427 a 4500.

Campos y Ganados SA: (67) González v. 15, 483 a 3800. Casa Usandizaga SA: (201) Est. El Jabalí vq. 19, 414 a 3000; Maillos v. 15, 524 a 3500. Colombo y Colombo SA: (319) Andra Mari nt. 15, 387 a 4050; vq. 19, 346 a 4000; Formar nt. 47, 402 a 3600; La Cruz Agro vq. 40, 298 a 4800; Laguna El Ñandu tr. 20, 665 a 3850; Oleaginosas Naon v. 21, 474 a 2400; Zabalegui Hermanos vq. 20, 398 a 4100. Colombo y Magliano SA: (562) Bravo vq. 25, 295 a 3900; Colombo y Magliano vq. 20, 470 a 2900; 17, 433 a 3000; 20, 320 a 3800; 16, 309 a 3850; El Recado nt. 19, 554 a 4050; 16, 418 a 4620; vq. 40, 320 a 4800; Lincoln Repuestos vq. 16, 363 a 4500; Los López n. 24, 526 a 4300; Naudistar nt. 17, 406 a 4650; 17, 369 a 4800; Rossi y Tuñon v. 17, 554 a 3600; Ruge vq. 46, 350 a 3550; 23, 378 a 4400.

Consignataria Melicurá SA: (194) La Boya n. 15, 432 a 4400; nt. 17, 405 a 4650; Libertad 1020 v. 27, 545 a 3700. Crespo y Rodríguez SA: (213) Aguaribay nt. 27, 395 a 4600; 15, 350 a 4700; Laffan nt. 24, 446 a 3600; Oderiz v. 18, 488 a 3100; Salgado vq. 25, 397 a 2700; Suc. Zanelli nt. 24, 448 a 4400; Velasco v. 24, 492 a 3100. Dotras, Ganly SRL: (181) Albizu Hnos. v. 16, 518 a 2500; Est. La Dorita v. 24, 754 a 2500; Fideicomiso Est. El Anhelo v. 42, 431 a 2000. Ferias Agroazul SA: (65) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan vq. 15, 420 a 3500; 25, 331 a 4200. Gananor Pujol SA: (194) Desiervi Cereales nt. 19, 397 a 4600; Lácteos La Sagrada v. 15, 556 a 2870; Marelli nt. 24, 418 a 4600.

Goenaga Biaus SRL: (135) Noar nt. 15, 430 a 3900. Gogorza y Cía. SRL: (111) Lamas Kysilka Hnos. v. 15, 569 a 3500; Legris Hnos. n. 29, 514 a 3500. Harrington y Lafuente SA: (95) Castells v. 21, 562 a 3100; Sarasola vq. 22, 377 a 3700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (192) Argendani v. 15, 442 a 2800; Irisarri nt. 19, 381 a 4600; Parissia nt. 16, 375 a 4800; vq. 16, 349 a 4500; 26, 303 a 4800; 17, 284 a 5000; Rouquaud Hermanas vq. 30, 331 a 4100; 20, 305 a 4500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (163) Altube n. 15, 464 a 4200; Cazaux nt25, 354 a 3900; 20, 325 a 4500; Crilime v. 19, 515 a 3450. Jáuregui Lorda SRL: (209) Campomar e Hijos n. 23, 461 a 4500; nt. 18, 420 a 4670; La Justiciera v. 16, 500 a 3600; Yeti n. 19, 500 a 4200; 19, 460 a 4400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (185) Calles nt. 20, 319 a 4500; vq. 20, 321 a 3500; Ortega nt. 15, 468 a 4400; vq. 15, 382 a 4200. Lartirigoyen & Oromí SA: (245) Delqui y Segade vq. 19, 393 a 4200; 19, 321 a 4800; Ereda nt. 19, 376 a 4000; 17, 322 a 4500; Mouro n. 15, 540 a 3700; Ponzio vq. 23, 378 a 4300; Ramella vq. 23, 373 a 4300; Sastre Inchauspe vq. 56, 309 a 4700; 34, 295 a 4800. Llorente-Durañona SA: (213) Bonotti n. 16, 466 a 3500; El Destete v. 20, 501 a 2900; Pazzaglia n. 32, 565 a 3300; 34, 511 a 3500; Quisara nt. 18, 416 a 3700. Madelan SA: (357) Bazterrica vq. 17, 420 a 2400; Bianucci nt. 25, 339 a 4800; vq. 25, 315 a 4600; Castrillon v. 17, 493 a 2700; Estable. Agrop. Don Carlos nt. 18, 413 a 4640; vq. 16, 359 a 4400; Etchegaray vq. 17, 336 a 4500; 18, 294 a 4800; Kle n. 34, 450 a 4400; Merlo nt. 19, 400 a 4700; 18, 360 a 4800; Apphatie v. 18, 504 a 2900; San Pedro Agropecuaria vq. 20, 443 a 3800.

Martin G. Lalor SA: (331) Baltain v. 17, 526 a 3600; Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 415 a 4550; 16, 371 a 4720; Di Risio nt. 18, 350 a 4900; García n. 15, 466 a 4350; Los Siete Campos n. 15, 614 a 4000; Udale nt. 28, 391 a 4200; vq. 70, 341 a 4100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (316) Ganad. Verdes Pampas n. 18, 532 a 4300; 17, 530 a 4450; Marnanda vq. 48, 334 a 4600; Tres Parcelas n. 16, 444 a 4500.

Monasterio Tattersall SA: (763) Álvarez n. 15, 513 a 4200; Bespa nt. 21, 405 a 4600; Criadores nt. 24, 360 a 4900; 20, 368 a 5000; Cuervo nt. 16, 390 a 4750; Doña Inés vq. 15, 284 a 4100; Esidle nt. 19, 271 a 4850; Las Dos D vq. 16, 419 a 4320; Lindor v. 23, 474 a 3500; Los Potrerillos v. 16, 621 a 3550; Reinaudo vq. 18, 305 a 4900; Tattersall Argentino nt. 36, 420 a 4400; 20, 393 a 4900. Nieva H. y Asociados SRL: (150) Coop. Agr. Ganad. de Puan nt. 15, 409 a 3600; Las Marianas de Garre n. 26, 457 a 4500; nt. 24, 430 a 3100. Pedro Genta y Cía. SA: (278) Costa v. 26, 513 a 3200; Nard vq. 32, 291 a 5000; 24, 276 a 5100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (515) Ciex vq. 32, 313 a 4750; Fuentes nt. 28, 417 a 4550; Pemag nt. 28, 378 a 4820; 17, 355 a 5000; Plantco vq. 28, 334 a 4700; 17, 315 a 4800; Puron v. 32, 434 a 3300; SA.C.F.I.L. v. 16, 438 a 3300; 34, 489 a 3350; vq. 17, 480 a 3350; Tragalibros vq. 24, 461 a 3100; 52, 434 a 3250. Santamarina e Hijos SA: (96) Battistessa v. 15, 535 a 3600; Las Invernadas del Oeste vq. 55, 348 a 4000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (35) La Romelina nt. 35, 413 a 3700. Wallace Hermanos SA: (99) Agric. Santa Mónica de Azul v. 27, 557 a 3600.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (91); Casa Massola SA (34); Gahan y Cía. SA (29); Gregorio Aberasturi SRL (23); Heguy Hnos. y Cía. SA (18); Hourcade Albelo y Cía. SA (74).