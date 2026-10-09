Vacunos: escasa oferta en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La rueda de ventas de este viernes en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se realizó con una entrada de 1392 animales, descargados de 38 camiones. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores oscilaron entre los registrados en la semasa para las distintas clasificaciones expuestas.

Se alcanzaron los siguientes registros: por novillos $4600 con 452 kg; $4400 con 507, 524 y con 545 kg; por vacas $4150 con 459 kg; $4000 con 501 kg; por novillitos, $5000 con 324 kg; $4850 con 397 kg, y $4700 con 372 kg, y en vaquillonas, $5050 con 298 kg; $5000 con 301 kg, y $4900 con 312 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4052,668, mientras que el peso promedio general resultó de 405 kilos. Detalle de venta: 268 novillos; 361 novillitos; 396 vaquillonas; 330 vacas; 17 conservas, y 17 toros. Base 10 cabezas.

El detalle de venta fue 268 novillos; 361 novillitos; 396 vaquillonas; 330 vacas; 17 conservas, y 17 toros ESV

Brandemann Consignataria SRL: (23) El Mate de Ameghino vq. 10, 312 kg a $4800. Campos y Ganados SA: (28) Massaccesi v. 22, 448 a 2900. Casa Usandizaga SA: (72) Ganadera La Providencia nt. 20, 344 a 4600; 18, 314 a 4700; vq. 12, 288 a 4800. Colombo y Magliano SA: (87) Colombo y Magliano v. 18, 536 a 2900; Icreva vq. 20, 300 a 4900; 23, 264 a 5000.

Ferias Agroazul SA: (32) Agrop. Roma v. 19, 437 a 2700. Gahan y Cía. SA: (34) Asoc. Católica Irlandesa v. 10, 501 a 3400. Gananor Pujol SA: (60) Nueva Aguaribay n. 60, 450 a 4600. Heguy Hnos. y Cía. SA: (20) El Buey v. 16, 461 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (86) Agrop. La Criolla vq. 13, 322 a 4770; 44, 304 a 4800; 18, 289 a 4900.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (30) Bentz n. 10, 448 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (40) Juan Coraje nt. 27, 335 a 4000; 13, 318 a 4100. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (47) Alvez de Melo nt. 11, 418 a 4400; 24, 410 a 4500. Martín G. Lalor SA: (37) Ramos e Hijos n. 15, 452 a 4600; nt. 21, 415 a 4700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (48) La Primavera vq. 16, 329 a 4600; 32, 308 a 4800.

Monasterio Tattersall SA: (213) Agrop. La Criolla vq. 41, 293 a 5000; Barrios Barón vq. 10, 335 a 4700; 25, 306 a 4900; Coilpeco nt. 10, 332 a 4000; El Llorón nt. 61, 319 a 4000; Est. Nueva Aurora vq. 14, 382 a 3800; La Cassina n. 33, 502 a 4400. Pedro Genta y Cía. SA: (75) Hernández n. 15, 439 a 4400; nt. 27, 421 a 4450; Lomendia v. 14, 500 a 3000; Ochoa Hnos. v. 19, 537 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (207) Aristizabal nt. 14, 324 a 5000; 18, 298 a 5050; Benedetti-Cerbino n. 13, 454 a 4600; nt. 30, 397 a 4850; Delfinagro n. 11, 545 a 4400; vq. 10, 459 a 4150; Regueira n. 39, 567 a 4350; 41, 515 a 4400. Santamarina e Hijos SA: (97) Estancia Jubileo nt. 10, 372 a 4700; v. 11, 440 a 3300; vq. 10, 392 a 3600; 15, 288 a 4850. Wallace Hermanos SA: (28) Tres T v. 28, 563 a 3600.

Otras consignaciones: Goenaga Biaus SRL (9); Madelan SA (15).