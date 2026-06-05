Vacunos: escasa oferta y repunte en los precios en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3411 animales, descargados de 120 camiones, que hicieron una acumulado semanal de 21.749 animales, un 15,25% superior a los 18.871 ingresados la semana anterior.

Desde el inicio de los remates, los operadores del abasto y de la industria mantuvieron mayor interés para toda la hacienda especial y se obtuvieron valores con ganancias para casi todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 12,69%, al pasar de 3116,019 a 3511,618 pesos, mientras que, el Índice Novillo Ganó un 3,84%, tras variar de 4079,690 a 4236,467 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 4,69% en el General y un 3,97% en el Novillo frente a los 3354,366 y a los 4074,653 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 448 cabezas, representaron el 13,06% del total vendido y alcanzaron os siguientes registros destacados: $4800 con 439 kg; $4600 con 466 kg, y $4450 con 531 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 432 kg; $4000 con 471 kg, y $3400 con 590 kilos.

El detalle de venta fue 448 novillos; 534 novillitos; 986 vaquillonas; 934 vacas; 364 conservas, y 165 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 346 kg; $5350 con 351 kg, y $5150 con 393 kg, y en vaquillonas, $5500 con 299 kg; $5400 con 295, 305 y con 308 kg, y $4640 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3511,618, mientras que el peso promedio general resultó de 443 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4236,467 con un promedio semanal de $4069,616. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4236,487 y el promedio semanal de $4069,721. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4302,694. Detalle de venta: 448 novillos; 534 novillitos; 986 vaquillonas; 934 vacas; 364 conservas, y 165 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (112) Campomar e Hijos n. 19, 441 kg a $4600; vq. 10, 392 a 4200; 13, 335 a 4800; La Leyenda vq. 12, 392 a 2500; Los Cuatro Talas vq. 11, 380 a 2600; 11, 422 a 2700. Blanco Daniel y Cía. SA: (227) Camurri v. 42, 502 a 3100; Don Placido vq. 65, 386 a 4300; Grupo D y V vq. 60, 343 a 4700; Mangano n. 14, 594 a 3700; 10, 615 a 4000; 10, 540 a 4100; Zaborowski v. 15, 535 a 3100. Campos y Ganados SA: (96) González vq. 50, 288 a 5500. Casa Usandizaga SA: (118) La Chavense v. 12, 504 a 2100.

Colombo y Colombo SA: (97) Cocco tr. 22, 571 a 3100; Laguna El Ñandú n. 74, 471 a 4450. Colombo y Magliano SA: (183) Est. Don Pastor v. 20, 497 a 2200; Ganadera del Villaguay v. 10, 624 a 2150; 15, 595 a 2700; Nazar Anchorena vq. 10, 310 a 5100; 16, 292 a 5150. Consignataria Melicurá SA: (85) Jeger vq. 14, 404 a 3600; 13, 371 a 3900; Vergara nt. 10, 484 a 3600. Crespo y Rodríguez SA: (31) Est. La Isleta vq. 15, 376 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (35) La Dorita Est. v. 13, 556 a 1800. Ferias Agroazul SA: (64) Ambush vq. 10, 370 a 3800; Fernández nt. 11, 390 a 4500; La Juanita de Barreto vq. 11, 385 a 1800; 11, 412 a 1900. Gahan y Cía. SA: (80) Belaunzaran v. 12, 494 a 1700; Campomar e Hijos vq. 18, 405 a 4200; 19, 365 a 4400; 10, 343 a 4750.

Gogorza y Cía. SRL: (48) Est. San Martín de Filomena nt. 47, 390 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (82) Parissia nt. 12, 414 a 4750; 10, 390 a 4900; vq. 11, 327 a 5100; Suc. Di Lascio n. 12, 506 a 4100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (37) Altube n. 10, 492 a 3800; Bonkowski nt. 20, 401 a 4000. Jáuregui Lorda SRL: (207) Cepacla nt. 12, 450 a 4300; n. 12, 440 a 4500; Mugnaga nt. 14, 316 a 5100; 17, 275 a 5300; vq. 22, 258 a 5300; Mugnaga v. 15, 468 a 3100; Patagro vq. 17, 327 a 5150; Vanguardia Sur vq. 11, 407 a 3500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (57) Calles nt. 34, 282 a 3850; vq. 15, 249 a 3850. Llorente-Durañona SA: (42) Agrop. Del Santo de .González nt. 13, 419 a 4600; Durañona v. 10, 468 a 2500. Madelan SA: (116) Don Placido vq. 33, 381 a 4600; 15, 390 a 4640; 17, 362 a 4780; Giusti v. 11, 700 a 2330. Martín G. Lalor SA: (64) Merce vq. 10, 343 a 4650; 10, 374 a 2000; 11, 427 a 2500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (63) Agrobada Oeste n. 22, 433 a 4000; Ameijeiras nt. 11, 358 a 3600.

Monasterio Tattersall SA: (584) Agrop. La Criolla vq. 16, 398 a 4300; 15, 380 a 4500; 15, 335 a 5000; Algarra Hnos. nt. 15, 406 a 4700; 13, 361 a 5350; vq. 19, 374 a 4800; 20, 330 a 5200; 11, 308 a 5400; Bespa v. 10, 459 a 2900; 14, 457 a 3100; vq. 12, 342 a 5000; 20, 319 a 5100; 34, 302 a 5400; Campomax nt. 11, 364 a 5300; 10, 346 a 5400; vq. 26, 292 a 5450; Cien Olmos vq. 44, 318 a 5100; González n. 25, 531 a 4450; 27, 478 a 4500; Iglesias nt. 11, 368 a 5200; Menéndez vq. 10, 359 a 2200; Miracco nt. 11, 411 a 4700. Pedro Genta y Cía. SA: (98) Campagro vq. 11, 419 a 2800; 15, 532 a 3000; Finnegan v. 12, 697 a 2900; Melon Gil vq. 38, 387 a 4000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (512) Benedetti-Cerbino n. 39, 512 a 4400; Bovetti vq. 15, 361 a 5050; 10, 318 a 5200; nt. 35, 422 a 5000; 15, 393 a 5150; Delfinagro nt. 11, 547 a 4000; 22, 500 a 4150; 13, 457 a 4400; n. 12, 547 a 4350; Deltour n. 15, 439 a 4800; 15, 466 a 4600; Di Vita Llavallol v. 11, 475 a 2100; 12, 487 a 2500; Establecimiento Maraju nt. 34, 378 a 4000; Estrada Agropecuaria vq. 15, 417 a 4500; 17, 387 a 4600; La Dorita Est. v. 10, 784 a 2100; Molina Anchorena vq. 24, 432 a 4500; 15, 385 a 4850; Rincón de López n. 35, 467 a 4350; Sagarzazu v. 10, 620 a 3270. S. L. Ledesma y Cía. SA: (43) Est. Aleluya v. 11, 546 a 2300. Umc SA: (54) Chanty v. 12, 430 a 2600; 18, 452 a 2800; 11, 542 a 3000. Wallace Hermanos SA: (34) Rivolta e Hijos v. 14, 439 a 1600; 12, 477 a 2000.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (1); Casa Massola SA (22); Consignataria Blanes SRL (20); Gananor Pujol SA (54); Goenaga Biaus SRL (9); Gregorio Aberasturi SRL (8).