La rueda de ventas de este jueves en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con una entrada de 2013 animales descargados de 53 camiones, correspondientes a remates especiales de Fin de Año. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores fueron calificados como sostenidas para las distintas clasificaciones expuestas, dichos valores lograron mantenerse dentro de los niveles obtenidos en la rueda de ayer.

Los novillos, con 280 cabezas, alcanzaron los siguientes registros: $4450 con 466 kg; $4400 con 460 y con 478 kg, y $4350 con 431 kg, y por las mejores vacas se pagó $3100 con 493 y con 525 kg; $3050 con 440 y con 518 kg, y $3040 con 547 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5150 con 304 kg; $4660 con 392 kg, y $4620 con 354 kg, y en vaquillonas, $5100 con 290 kg; $4330 con 353 kg, y $4100 con 373, 380 y con 403 kg.

El detalle de venta fue 280 novillos; 644 novillitos; 393 vaquillonas; 630 vacas; 35 conservas, y 20 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3747,716, mientras que el peso promedio general resultó de 437 kilos. Detalle de venta: 280 novillos; 644 novillitos; 393 vaquillonas; 630 vacas; 35 conservas, y 20 toros. Base 12 cabezas.

Campos y Ganados SA: (652) Adamini vq. 14, 373 kg a $4100; 24, 386 a 4200; Agro Paraná v. 13, 493 a 3020; Battistessa v. 12, 500 a 3000; Cuapiar nt. 14, 383 a 4560; 14, 338 a 4760; 14, 321 a 4900; González v. 17, 568 a 3000; 15, 493 a 3100; vq. 18, 426 a 3400; 17, 428 a 3500; Heckert vq. 16, 344 a 2300; Juanenea n. 14, 460 a 4400; nt. 15, 418 a 4500; Juárez v. 18, 450 a 2800; La Gloria Agropecuaria v. 30, 547 a 3040; 12, 518 a 3050; La India v. 12, 490 a 3000; Marangoni nt. 15, 378 a 4640; 15, 392 a 4660; 30, 341 a 4860; 67, 304 a 5150; Rapola n. 24, 466 a 4450; nt. 12, 431 a 4350; Sannazzaro vq. 12, 353 a 4330; 25, 325 a 4500.

Colombo y Colombo SA: (53) Falco vq. 17, 309 a 4550. Ganadera Salliqueló SA: (319) Caporali vq. 25, 468 a 4100; 21, 382 a 4300; Gente Chica nt. 33, 439 a 4300; 14, 431 a 4350; 13, 420 a 4400; Martínez v. 15, 557 a 3000; Piorno Hnos. nt. 24, 412 a 4100; Rosa Elena nt. 13, 417 a 4350; vq. 14, 417 a 4080; Zubillaga nt. 24, 450 a 4300.

Goenaga Biaus SRL: (103) Asoc. Latina de Export. nt. 30, 384 a 3900; 15, 365 a 4050; El Tintirineo vq. 23, 392 a 3550; Laurica v. 31, 540 a 2500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (476) 14 de Julio nt. 15, 420 a 4200; Boitard nt. 20, 391 a 4500; Calchaqui Ii nt. 12, 398 a 4400; Calles vq. 26, 290 a 5100; Compañia La Legua nt. 40, 459 a 3300; Coop. Escuela Agropecuaria nt. 12, 431 a 4300; El Resueyo de Van Strien v. 17, 533 a 2500; El Tintirineo vq. 23, 380 a 4100; Fideicomiso Agrop. Pedro v. 21, 463 a 2950; 14, 570 a 3000; Goy v. 12, 484 a 2600; Hijas de Harriet vq. 17, 358 a 4000; 17, 350 a 4220; 18, 339 a 4300; Kiliset nt. 17, 397 a 4400; Los Olivos v. 12, 529 a 2900; Gaztambide nt. 43, 418 a 4450; Camuyrano vq. 17, 319 a 4200; 33, 314 a 4600; Regojo nt. 18, 417 a 4350.