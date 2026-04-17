Vacunos: mayor oferta semanal y repunte en los precios en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5653 animales, descargados de 144 camiones, que hicieron una acumulado semanal de 24.249 animales, un 15,73% superior a los 20.953 ingresados la semana anterior.

Desde el inicio de los remates, los operadores del abasto y de la industria mantuvieron mayor interés para toda la hacienda especial, y se obtuvieron valores con ganancias para casi todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 16,17%, al pasar de 3159,682 a 3670,663 pesos, mientras que, el Índice Novillo Ganó un 4,60%, tras variar de 4067,119 a 4254,077 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 0,05 en el General y ganaron un 0,16% en el Novillo frente a los 3672,706 y a los 4247,308 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 604 cabezas, representaron el 10,72% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 432, 490 y con 505 kg; $4500 con 471, 480 y con 518 kg, y $4300 con 572 kg. Por las mejores vacas se pagó $3600 con 513 y con 544 kg; $3370 con 495 kg, y $3300 con 469, 483 y con 490 kilos.

El detalle de venta fue 604 novillos; 1430 novillitos; 1577 vaquillonas; 1341 vacas; 607 conservas, y 107 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5380 con 324 kg; $5170 con 367 kg, y $4900 con 406 kg, y en vaquillonas, $5470 con 277 kg; $4800 con 354 kg, y $4400 con 409 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3670,663, mientras que el peso promedio general resultó de 421 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4254,077 con un promedio semanal de $4166,452.

En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4254,080 y el promedio semanal de $4166,457. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4279,376. Detalle de venta: 604 novillos; 1430 novillitos; 1577 vaquillonas; 1341 vacas; 607 conservas, y 107 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (163) Agrop. El Pedregal nt. 15, 381 kg a $4800; Estancia Vallimanca n. 16, 571 a 4300; nt. 16, 426 a 4500; vq. 15, 404 a 4000; Vaca Pampa vq. 20, 365 a 4100; 20, 323 a 4400. Aguirre Urreta Jorge SA: (34) Malen-Lauquen v. 28, 476 a 2000. Asoc. de Coop. Argentinas: (50) Asoc. de Cooperativas nt. 22, 300 a 2150; 18, 339 a 4500. Blanco Daniel y Cía. SA: (423) Camurri nt. 14, 409 a 4700; v. 34, 541 a 3600; Grupo D y V nt. 17, 499 a 4000; n. 36, 476 a 4400; 60, 402 a 4600; Langueyu nt. 20, 384 a 4800; vq. 20, 306 a 5200; Marinovic nt. 13, 447 a 4500; 16, 413 a 4700; v. 14, 489 a 3200; Petisco vq. 15, 368 a 4600; 32, 330 a 4900; Pittameglio n. 14, 439 a 4500; nt. 18, 398 a 4700; 18, 366 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (134) El Resuello nt. 16, 421 a 4500; Plini v. 15, 445 a 2600.

Casa Usandizaga SA: (143) Daffis v. 12, 458 a 2100; Est. El Jabalí v. 12, 545 a 2600; 15, 536 a 2700; Garcías vq. 12, 381 a 2200; Marillos vq. 15, 316 a 2100. Colombo y Magliano SA: (557) Bravo vq. 25, 322 a 5000; 18, 273 a 5450; 35, 277 a 5470; Bullblack n. 38, 479 a 4450; El Recado vq. 33, 345 a 4800; 30, 343 a 4870; 19, 316 a 5250; Establecimiento Maraljo nt. 22, 367 a 5170; vq. 24, 320 a 5020; Granja y Est. Doña Sara vq. 15, 348 a 4800; 35, 319 a 5200; La Ropa nt. 12, 588 a 3700; 28, 459 a 4850; v. 18, 548 a 3570; López y Bernat nt. 16, 428 a 4000; Escobar de Campomar n. 40, 466 a 4400; Magilu nt. 19, 321 a 5100; vq. 12, 326 a 4800; Saifica Inmobiliaria v. 15, 619 a 2200; Simón n. 12, 586 a 3600; vq. 16, 421 a 4220.

Consignataria Blanes SRL: (42) García nt. 20, 406 a 4900; 17, 368 a 5100. Consignataria Melicurá SA: (270) 7 Hermanos vq. 12, 414 a 2450; 13, 423 a 2850; Agop. Seis Robles n. 18, 442 a 4500; nt. 22, 400 a 4600; Agropecuaria Seis Robles n. 19, 441 a 4500; nt. 21, 400 a 4600; Migueltorena vq. 16, 306 a 5100; Tambo Las Overas v. 12, 562 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (244) Arieu Pereira Yraola vq. 29, 401 a 3700; 16, 338 a 4200; Basso Dastugue n. 20, 518 a 4500; Drabble vq. 48, 388 a 3600; 17, 347 a 4100; Marín v. 48, 476 a 3300; Porcen vq. 12, 428 a 2400.

Dotras, Ganly SRL: (98) Aitachi vq. 43, 389 a 4400; 30, 382 a 4500; Fideicomiso Est. El Anhelo v. 16, 516 a 1800. Ferias Agroazul SA: (72) Consultora Agrop. Int. nt. 40, 363 a 3700. Gahan y Cía. SA: (17) Cría Martín vq. 15, 342 a 4000. Ganadera Salliqueló SA: (105) Ganadera Salliqueló vq. 50, 373 a 4500; Roth nt. 34, 419 a 4000. Gananor Pujol SA: (244) Donovan vq. 20, 411 a 2200; v. 47, 502 a 3370; 29, 588 a 3500; Gely v. 27, 513 a 3600; Lena vq. 12, 410 a 1800; Schenone Hnos. v. 12, 510 a 2220. Gogorza y Cía. SRL: (39) Mariño nt. 15, 407 a 4650; 21, 380 a 4800. Harrington y Lafuente SA: (52) Escobar de Campomar n. 26, 479 a 4000.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (140) El Huayco vq. 34, 365 a 3500; 30, 332 a 3600; 15, 347 a 3700; 17, 348 a 4350; Rouquaud Hnas. vq. 39, 315 a 5000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (38) Bernardi n. 12, 481 a 4500; Bernardi n. 12, 483 a 4500; Bernardi n. 12, 473 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (68) Domínguez y Giacomaso nt. 12, 428 a 4200; El Madrigal v. 13, 452 a 2900; Pascua v. 15, 480 a 2800. Madelan SA: (127) Cepacla nt. 18, 402 a 4600; vq. 21, 365 a 4500; Kle nt. 27, 423 a 4500; 15, 390 a 4650; San Mariano n. 37, 497 a 4600. Martín G. Lalor SA: (314) Da-Nes nt. 44, 343 a 5250; 26, 319 a 5400; Echenique nt. 17, 379 a 5000; vq. 13, 323 a 5120; Espil Hnos. vq. 12, 366 a 2400; Ferro nt. 48, 340 a 4250; Garfín Agro vq. 13, 364 a 2300; Zanotti nt. 18, 406 a 4100; vq. 12, 365 a 4300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (201) Castillón v. 16, 498 a 2500; 14, 523 a 2500; Crego n. 13, 444 a 4400; vq. 15, 425 a 4040; 17, 385 a 4300; Llobet vq. 34, 398 a 4000; 34, 381 a 4100; González vq. 14, 345 a 4550.

Monasterio Tattersall SA: (636) Agrop. San Diego v. 12, 510 a 2500; Álvaro nt. 13, 384 a 4950; 17, 375 a 5000; vq. 16, 354 a 4800; Berca nt. 21, 333 a 5350; 17, 324 a 5380; vq. 13, 330 a 5100; 17, 315 a 5250; 32, 290 a 5300; 30, 279 a 5400; Campomax n. 30, 417 a 3500; Díaz vq. 14, 356 a 4700; 25, 335 a 4800; El Pelusa nt. 12, 409 a 4840; Granja y Est. Doña Sara vq. 20, 340 a 5000; 30, 317 a 5220; Marvic nt. 15, 348 a 5200; 19, 313 a 5240; Salentinos v. 16, 595 a 2000; Tambo El Cacique vq. 17, 406 a 2600; Viofeed nt. 16, 400 a 4750; 24, 368 a 5000. Nieva H. y Asociados SRL: (130) González vq. 14, 420 a 2000; v. 16, 498 a 2600; Pfeifer v. 12, 443 a 2300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (458) Agro Cereales 9 de Julio nt. 14, 389 a 4800; 32, 368 a 5200; Agrop. La María Pilar v. 14, 514 a 1800; Agrop. Vidal vq. 19, 356 a 2200; El Bornizo n. 37, 453 a 4100; v. 37, 470 a 3500; El Indio de Juárez vq. 26, 360 a 4500; 20, 335 a 4800; Iruanyak vq. 14, 312 a 5300; 17, 304 a 5400; 16, 297 a 5450; Quila Lafquen vq. 17, 373 a 2520; 13, 425 a 2950; v. 12, 503 a 3000; San Mariano n. 37, 487 a 4600; Tapalgro n. 41, 495 a 4050; Tierra Franca vq. 16, 444 a 4200; 26, 406 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (138) Agropecuaria El 26 nt. 65, 383 a 4800; Battistessa vq. 49, 331 a 1900; 12, 400 a 2200. Wallace Hermanos SA: (83) De Dominicis n. 12, 471 a 4500; nt. 15, 432 a 4600; 13, 394 a 4800; Estilarte nt. 14, 302 a 5100.

Otras consignaciones: Brazzola y Cía. SRL (38); Casa Massola SA (27); Colombo y Colombo SA (89); Consignataria Nieva y Cía. SA (28); Goenaga Biaus SRL (25); Hourcade Albelo y Cía. SA (49); Lanusse-Santillán y Cía. SA (31).