Vacunos: oferta reducida y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5105 vacunos que fueron descargados de 156 camiones. Pese a la escasa oferta, los operadores de compra trabajaron con demanda selectiva frente a la poca calidad en los lotes ingresados. Las ventas tuvieron valores que variaron según la necesidad y la calidad de cada conjunto expuesto. El Índice General bajó un 3,82% al pasar de $3872,678 a $3724,762, mientras que el Índice Novillo perdió un 5,43% al pasar de $4349,189 a los $4113,125.

Los novillos, con 661 cabezas, representaron el 13,02% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 457 y con 464 kg; $4600 por 4 lotes de 492 a 569 kg, y $4000 con 536 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 457 kg; $3670 con 507 kg, y $3550 con 489 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 336 kg; $5100 con 385 y con 388 kg, y $4850 con 405 kg, y en vaquillonas, $5250 con 300 kg; $4740 con 356 kg, y $4520 con 399 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3724,762, mientras que el peso promedio general resultó de 445 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4113,125. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4113,130. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4244,673. Detalle de venta: 661 novillos; 1077 novillitos; 1185 vaquillonas; 1585 vacas; 314 conservas, y 253 toros. Base 12 cabezas.

El detalle de venta fue 661 novillos; 1077 novillitos; 1185 vaquillonas; 1585 vacas; 314 conservas, y 253 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (44) Est. Don Braulio v. 20, 452 kg a $3400. Blanco Daniel y Cía. SA: (352) Abaljer v. 20, 507 a 3670; Bargar n. 21, 495 a 4600; Casadei nt. 12, 348 a 5000; Frigorífico Entrerriano nt. 46, 336 a 5300; vq. 46, 323 a 5100; Jensen v. 19, 489 a 3550; Langueyu nt. 27, 307 a 5300; vq. 24, 300 a 5250; Neubauer v. 15, 545 a 3650. Brandemann Consignataria SRL: (205) Doeswijk Hnos. nt. 14, 430 a 4000; Don Horacio de López nt. 15, 420 a 4700; El Mate Ameghino nt. 20, 398 a 4500; Machinandiarena n. 12, 440 a 4600; Ratto vq. 19, 429 a 4000; 19, 399 a 4200.

Campos y Ganados SA: (34) González v. 26, 520 a 3600. Casa Usandizaga SA: (115) Ganadera La Providencia vq. 19, 296 a 5100. Colombo y Colombo SA: (172) Bello Arias Agrop. vq. 13, 398 a 2500; 15, 408 a 2950; El Mirador v. 36, 520 a 2800; Trezza v. 15, 519 a 3450; Maz Ganadera vq. 13, 343 a 2400; 13, 412 a 2800; Zabalegui Hermanos vq. 14, 395 a 4200. Colombo y Magliano SA: (282) Agrop. La Criolla vq. 28, 360 a 4700; 37, 331 a 4900; Ant. Est. Don Roberto n. 12, 435 a 4670; nt. 28, 404 a 4800; Est. El Porvenir v. 17, 443 a 3100; Litomar vq. 21, 399 a 4520; 16, 348 a 4750; Boubee v. 13, 478 a 3500. Consignataria Melicurá SA: (140) Milanese vq. 12, 406 a 4400; 17, 343 a 4800. Crespo y Rodríguez SA: (97) Aguaribay n. 23, 483 a 4600; nt. 15, 423 a 4700; Salgado vq. 13, 396 a 3050; Waratah vq. 20, 440 a 3500. Ferias Agroazul SA: (48) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 20, 358 a 4600; 15, 342 a 4700.

Gahan y Cía. SA: (85) Agrop. Celta v. 28, 438 a 3500; Imbro v. 12, 642 a 3600. Ganadera Salliqueló SA: (36) Sega Agroservicios nt. 15, 356 a 4900. Gananor Pujol SA: (177) Agrop. Fiorito v. 19, 516 a 2500; Urquiza Anchorena n. 18, 470 a 3600; vq. 22, 390 a 3000; 12, 363 a 3600; 12, 362 a 3700. Gogorza y Cía. SRL: (205) Peiretti nt. 17, 347 a 4100; 15, 385 a 4700; vq. 12, 305 a 3900; nt. 65, 366 a 3800; vq. 21, 322 a 3700; 13, 303 a 3900. Harrington y Lafuente SA: (79) Manganga Agrop. n. 13, 582 a 3800; Moro Hue vq. 16, 334 a 4800; 25, 311 a 5000.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (143) Parissia nt. 12, 415 a 4900; vq. 32, 308 a 5000; Juris del Piano v. 19, 465 a 3300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (154) Bernardi n. 14, 440 a 4100; Bernardi M. n. 14, 441 a 4100; Bernardi O. n. 14, 443 a 4100; Los Moore v. 25, 492 a 2300; 22, 565 a 2400; 13, 587 a 2500. Jáuregui Lorda SRL: (158) De Los Heros vq. 17, 335 a 3800; 22, 311 a 4000; Gaucho Agropecuria nt. 18, 395 a 4850. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (199) Domínguez vq. 20, 395 a 4200; Magagnini nt. 17, 347 a 4600; 13, 372 a 4000; vq. 19, 316 a 4000; Gaztambide nt. 47, 398 a 4900. Lartirigoyen & Oromí SA: (40) Don Crescencio nt. 21, 372 a 4000; vq. 13, 336 a 4000.

Llorente-Durañona SA: (134) La Primavera Causade vq. 17, 429 a 3400; 17, 420 a 3600; v. 26, 441 a 3300. Madelan SA: (154) Agrop. Aitue vq. 13, 425 a 2920; 12, 425 a 4200; Güemes v. 13, 565 a 2500; Madelan v. 17, 531 a 3400; Merlo nt. 12, 383 a 4850; vq. 19, 356 a 4740; 15, 317 a 4940; Merlos Sánchez v. 13, 475 a 3000. Martín G. Lalor SA: (244) Agrop. La Estelita n. 24, 473 a 3900; 14, 505 a 4000; Agrop. Loma Verde nt. 12, 373 a 4900; Llavallol e Hijos v. 18, 499 a 2820; 14, 489 a 3000; Establecimiento 8 de Mayo v. 14, 478 a 3220; Naiquel vq. 17, 390 a 3850. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (188) De Bary nt. 13, 378 a 4800; 13, 359 a 4900.

Monasterio Tattersall SA: (556) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 19, 360 a 4700; 18, 347 a 4800; Administración Agrícola v. 12, 495 a 3500; Bespa nt. 17, 411 a 4500; 19, 416 a 4800; 34, 386 a 4850; El Boyero n. 14, 569 a 4600; Higueras nt. 14, 404 a 4850; 12, 382 a 5000; Nicsor nt. 20, 417 a 4800; 13, 371 a 5050; Niemela v. 17, 498 a 3100; Suc. Navar vq. 34, 388 a 4500; 16, 353 a 4800; Teresa Josefina v. 12, 471 a 3000; 12, 433 a 3100. Pedro Genta y Cía. SA: (100) Nard nt. 13, 317 a 5100; vq. 22, 315 a 4900; 20, 282 a 5100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (222) Ballester v. 27, 487 a 2900; Don Benjamín nt. 20, 545 a 4000; Gattone n. 13, 577 a 3900; 21, 536 a 4000; Los Venados nt. 13, 356 a 4900; 13, 334 a 5100; Martínez v. 14, 469 a 3200; Sinclair n. 14, 492 a 4600. Santamarina e Hijos SA: (78) La Sorpresa Agrop. nt. 42, 405 a 4700; Servimec nt. 20, 430 a 4600; v. 16, 443 a 3450. S. L. Ledesma y Cía. SA: (32) El Viejo Ceibo nt. 14, 360 a 3200. Wallace Hermanos SA: (48) Santopaolo vq. 14, 390 a 4500; Delerco n. 12, 457 a 4700.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (24); Dotras, Ganly SRL (5); Goenaga Biaus SRL (1); Heguy Hnos. y Cía. SA (28); Hourcade Albelo y Cía. SA (26); Nieva H. y Asociados SRL (27); Umc SA (48).