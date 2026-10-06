Saltar al contenido principal
LA NACION

Vacunos: subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 9274 cabezas, se pagó $4800 por novillos

  • icono tiempo de lectura7 minutos de lectura'
Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas
Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestasESV

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9274 animales, descargados de 242 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas.

El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 5,98%, de 3669,028 a 3888,568 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 3,63%, tras variar de 4075,727 a 4223,651 pesos por kilo.

Los novillos, con 1292 cabezas, representaron el 13,95% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 433 kg; $4650 con 464 kg, y $4400 con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 431, 437 y con 449 kg; $3850 con 556 kg, y $3750 con 481 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 332 kg; $5000 con 358 kg, y $4900 con 395 y con 417 kg, y en vaquillonas, $5200 con 268 y con 306 kg; $4670 con 368 kg, y $4350 con 394 kg.

El detalle de venta fue 1292 novillos; 2148 novillitos; 2447 vaquillonas; 2935 vacas; 121 conservas, y 320 toros
El detalle de venta fue 1292 novillos; 2148 novillitos; 2447 vaquillonas; 2935 vacas; 121 conservas, y 320 torosESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3888,568 mientras que el peso promedio general resultó de 436 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4223,651. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4223,655. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4250,015. Detalle de venta: 1292 novillos; 2148 novillitos; 2447 vaquillonas; 2935 vacas; 121 conservas, y 320 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (215) Gómez de Álzaga vq. 29, 419 kg a $3200; Moglie n. 35, 492 a 3900; Vela nt. 84, 358 a 4700. Asoc. de Coop. Argentinas: (128) Asoc. de Cooperativas nt. 65, 349 a 4900. Blanco Daniel y Cía. SA: (1175) Agropecuaria Las Marías nt. 29, 417 a 4900; vq. 19, 382 a 4400; 18, 342 a 4600; Anton n. 21, 550 a 4200; Baron n. 20, 452 a 4600; Bertone nt. 25, 441 a 4600; vq. 20, 414 a 4200; 21, 368 a 4400; Cadamuro vq. 20, 369 a 4400; 20, 345 a 4600; Carelli nt. 31, 420 a 4700; vq. 23, 382 a 4300; Consalvi n. 36, 445 a 3800; Dinagro nt. 31, 400 a 4600; 47, 375 a 4850; vq. 40, 368 a 4500; 58, 346 a 4600; Enjonor nt. 29, 332 a 5300; vq. 21, 306 a 5200; Ambrosino e Hijos nt. 21, 415 a 4600; Grupo D y V vq. 60, 375 a 4400; Hillairet nt. 35, 395 a 4200; Los Medanos n. 38, 464 a 4650; Muy Agro nt. 65, 381 a 4500; Peschiutta n. 52, 445 a 4500; Santandrea vq. 40, 354 a 4500; 41, 335 a 4700; Todone vq. 21, 357 a 4500; 21, 334 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (483) Cacchiarelli,vq. 20, 394 a 4200; Don Ernesto vq. 80, 325 a 4550; Don Horacio de López n. 44, 456 a 4400; v. 18, 555 a 3500; 31, 560 a 3800; El Mate de Ameghino nt. 44, 361 a 5000; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 34, 490 a 3900; Migueltorena n. 24, 499 a 4500.

Campos y Ganados SA: (131) García n. 23, 569 a 4000. Casa Massola SA: (114) Lena n. 23, 442 a 3700; Rivarola vq. 31, 375 a 3800; 18, 338 a 4050. Colombo y Colombo SA: (95) Nordheimer v. 21, 536 a 3600. Colombo y Magliano SA: (692) Colombo vq. 18, 346 a 3700; Colombo y Magliano v. 25, 504 a 2800; 27, 567 a 3750; El Recado vq. 21, 326 a 4770; 22, 318 a 4850; 37, 299 a 5000; Estab. La Negra tr. 19, 727 a 4080; Golpe de Agua nt. 21, 432 a 4100; La Arequipeña nt. 24, 319 a 5050. Consignataria Melicurá SA: (65) Pastores n. 35, 619 a 3700. Crespo y Rodríguez SA: (314) Arancet v. 25, 469 a 2200; 29, 538 a 2700; Franco nt. 18, 408 a 3600; Pucheu vq. 20, 349 a 3600; Tierra n. 19, 608 a 3900.

Dotras, Ganly SRL: (72) Ganadera Mapa n. 31, 453 a 4500. Ferias Agroazul SA: (162) Santa Maragarita nt. 20, 322 a 4500; Tunessi nt. 23, 373 a 4750; vq. 21, 339 a 4600. Ganadera Salliqueló SA: (40) Courreges vq. 25, 406 a 4300. Gananor Pujol SA: (163) Camicia vq. 20, 324 a 4800; Maeti Pecuaria vq. 19, 320 a 4700. Harrington y Lafuente SA: (174) Castells v. 32, 493 a 3200; vq. 32, 448 a 3500; Escobar v. 21, 541 a 3500; Producciones Rurales v. 20, 470 a 3500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (326) Parissia vq. 25, 321 a 4800; 27, 306 a 4900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (56) Beheran Sarciat n. 39, 491 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (259) Baldi vq. 48, 318 a 4000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (98) Magagnini nt. 18, 337 a 4600. Lartirigoyen & Oromí SA: (453) Amadeo Hermanos nt. 21, 356 a 4850; Cirio Hnos. nt. 18, 401 a 4550; n. 19, 468 a 4450; Don Crescencio v. 65, 488 a 3000; Est. El Carmen Agrop. vq. 20, 415 a 3000; García del Solar vq. 30, 274 a 5000; Riglos v. 25, 504 a 3600. Llorente-Durañona SA: (75) Bajo El Nogal vq. 28, 515 a 3400; Cabaña Don Tomás nt. 25, 402 a 4700. Madelan SA: (491) Agro-Pec vq. 24, 291 a 4300; Fideicomiso Est. El Anhelo v. 60, 479 a 2800; 34, 478 a 2850; Iberoagro vq. 20, 450 a 3750; 18, 429 a 4100; 38, 377 a 4300. Martín G. Lalor SA: (422) Da-Nes v. 24, 534 a 3800; El Combate nt. 44, 376 a 4800; 94, 325 a 5050; Louge v. 22, 492 a 2500; Piermattei nt. 21, 390 a 4800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (123) Beheran Hnos. vq. 19, 326 a 4350; Campo Cuatro nt. 29, 393 a 4700.

Monasterio Tattersall SA: (946) Barrios Baron vq. 20, 346 a 4500; Bernal vq. 18, 378 a 4500; Campomax n. 30, 448 a 3000; Carretero n. 30, 523 a 4400; Exportlan n. 19, 536 a 4000; Ganadera Don Aurelio vq. 20, 338 a 4700; 46, 316 a 4900; Ceriani Cernadas nt. 50, 373 a 4900; La Isgra vq. 27, 341 a 4650; Pago Viejo nt. 25, 402 a 3100; Schoj nt. 40, 450 a 4650. Nieva H. y Asociados SR: (40) Sarachaga vq. 20, 374 a 3000; Okecki vq. 20, 374 a 3000. Pedro Genta y Cía. SA: (160) Cook Llambias n. 29, 514 a 4200; El Mate Ameghino nt. 20, 384 a 3800; 23, 367 a 4850.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (765) Goñi v. 20, 578 a 3000; Iglesias v. 22, 488 a 3400; Iruanyak n. 30, 480 a 4550; 25, 466 a 4600; 32, 437 a 4700; 33, 433 a 4800; Jomarca vq. 41, 315 a 4800; La Cubana v. 18, 436 a 2500; 25, 408 a 2700; La Licha n. 24, 510 a 4200; 78, 464 a 4500; v. 31, 458 a 3350; Regueira n. 44, 518 a 4400. Wallace Hermanos SA: (205) Agropecuaria La Maleza vq. 28, 364 a 3900; Mayordomo nt. 41, 371 a 4800.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (14); Brazzola y Cía. SRL (13); Casa Usandizaga SA (177); Consignataria Blanes SRL (31); Gahan y Cía. SA (35); Goenaga Biaus SRL (96); Gogorza y Cía. SRL (30); Gregorio Aberasturi SRL (5); Heguy Hnos. y Cía. SA (10); S. L. Ledesma y Cía. SA (10).

LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. Invirtieron US$5500 y en seis meses pasaron a facturar US$115.000 con un ranking de toros
    1

    Invirtieron US$5500 y en seis meses pasaron a facturar US$115.000 con un ranking de toros

  2. Dejó una importante carrera corporativa y creó una empresa para enfrentar un estrés crítico
    2

    Rodrigo Pontiggia, doctor en química biológica: dejó una importante carrera corporativa y creó una empresa para enfrentar un estrés crítico

  3. Avanza una obra reclamada por los productores contra las inundaciones en Buenos Aires
    3

    Con once dragas: avanza una obra reclamada por los productores contra las inundaciones en Buenos Aires

  4. Vendió un auto, se endeudó y creó una solución que ya está en 40.000 hectáreas: “La verdad, arriesgué todo”
    4

    Emanuel Bravi, dueño de una empresa, 25 años. Vendió un auto, se endeudó y creó una solución que ya está en 40.000 hectáreas: “La verdad, arriesgué todo”