Vicentin: el nuevo dueño visitó plantas de la empresa y anticipó una inversión

Grassi SA ya hizo pie en Vicentin, ahora llamada la Nueva Vicentin Argentina. A pocos días de haberse formalizado el traspaso accionario y tras el cierre de una de las etapas más complejas de la historia de la empresa, el nuevo directorio desembarcó en las plantas productivas, se reunió con los trabajadores y dejó el primer gesto político, humano y operativo de esta nueva conducción.

La recorrida incluyó las instalaciones de Ricardone, San Lorenzo / terminal de embarque y Renopack, donde los ejecutivos encabezados por Mariano Grassi y Leandro Salvatierra, presidente y vicepresidente, respectivamente, dialogaron con los equipos, escucharon inquietudes y trazaron los primeros lineamientos del trabajo que viene.

Mariano Grassi habla con los empleados

Según deslizaron fuentes cercanas a la nueva conducción, la jornada tuvo un contenido mucho más profundo que una simple recorrida protocolar. Señalaron que encontraron a los trabajadores con una fuerte disposición a encarar lo que viene, con una actitud optimista pese a reconocer que hay retrasos en mantenimiento y que será necesaria una inversión importante para afrontar distintas cuestiones operativas y de seguridad. También describieron escenas de notable carga emotiva, al punto de que “algunos lloraban”, en lo que definieron como un momento significativo puertas adentro de la compañía.

Las mismas fuentes subrayaron que la intención de la nueva conducción es cuidar todos los activos de la empresa, tanto los recursos humanos como la operatoria y el stock.

Durante la visita hubo un almuerzo de camaradería y una instancia en la que se presentaron los principales lineamientos del plan de trabajo. En ese marco, Grassi dejó un mensaje directo al personal, donde aseguró que “se avecinan para todos tiempos mejores, de trabajo conjunto, con un solo objetivo común que permita el crecimiento de la empresa y el de sus trabajadores”.

En esa línea sostuvo que será clave “para construir una Nueva Vicentin que vuelva a ser un participante destacado y pujante de la cadena agroindustrial argentina. Venimos a aportar nuestros máximos esfuerzos y nuestra capacidad para hacer real este sueño que perseguimos con tanto ahínco y determinación”.

Representantes del Nodo Norte de la empresa, de la zona de Avellaneda, también participaron de manera remota y, según adelantaron desde la compañía, serán visitados en los próximos días.

En paralelo, los empleados difundieron un comunicado en el que expresaron su posición frente a esta nueva etapa, después de seis años de incertidumbre. Allí destacaron: “Se nos ha informado que el Sr. Juez Fabián Lorenzini ha dado su aprobación a la homologación del concurso, que evitará la quiebra y permitirá que la empresa Vicentin continúe funcionando, garantizando así que los acreedores puedan recibir sus pagos”.

También sostuvieron que el inicio de esta instancia representa, sobre todo, estabilidad. “La homologación, tan esperada durante estos seis años, simboliza la continuidad en nuestros empleos y, lo más importante, la estabilidad laboral y psicológica de cada compañero. Esto nos proporciona la posibilidad de proyectar nuestro porvenir y el de nuestras familias”, expresaron.

Los trabajadores agradecieron el gesto de la nueva conducción y expresaron su intención de acompañar el proceso. Señalaron que se abre “un nuevo camino, lleno de expectativas para el futuro”. Por último expresaron: “Deseamos que esta difícil etapa llegue a su fin y que el 2026 nos traiga una nueva historia llena de ilusiones”.