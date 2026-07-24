Valor producto: lanzaron una línea de créditos para alta genética ganadera con los beneficios del RIMI

Con el objetivo de potenciar el desempeño productivo del rodeo argentino, durante la 138a. Exposición Rural de Palermo, la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) presentaron una nueva línea de créditos a valor producto para la incorporación de ejemplares de genética superior, tanto toros como hembras.

Según dijeron, “los productores ganaderos que accedan al financiamiento contarán con los beneficios fiscales e impositivos del Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIMI) como la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA".

“Es la primera línea de préstamos que el Gobierno da a conocer a partir de la inclusión de los rubros agropecuarios en el RIMI para bienes semovientes destinados a la reproducción, en un contexto de crecimiento de las exportaciones de carne argentina”, informaron.

Destacaron que el instrumento financiero mantiene la misma lógica de las líneas valor producto anteriores, que tiene como diferencial que las cuotas para el repago son fijas en kilos de novillo, es decir no varían durante toda la vida del contrato y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero).

El financiamiento contempla un plazo de hasta cinco años y un máximo de hasta $800 millones por destino de inversión ESV

En esa línea, BICE mejoró las condiciones financieras de la línea al reducir la tasa fija a UVA +7% anual. “El financiamiento contempla un plazo de hasta cinco años y un máximo de hasta $800 millones por destino de inversión. Los beneficiarios deben ser personas humanas (con aval de SGR) o jurídicas que sean MiPyMEs registradas y dedicadas a la cría, ciclo completo y/o cabaña de ganado bovino para carne, con tres años de actividad comprobada”, detallaron.

Por último, recordaron que hace un año el banco presentó por primera vez los créditos valor producto para el sector ganadero, también durante la Rural, para la financiación de compra de vaquillonas y retención de terneras para aumentar stock, y capital de trabajo para recría/engorde. “Desde entonces, el banco ya aprobó $25.000 millones entre productores de todo el país”, concluyeron.