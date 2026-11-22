Hubo una época en la que Jorge Aníbal Leguiza recorría las calles de San Roque, Corrientes, con un carro tirado por un caballo para vender el pan que elaboraban durante el día. Lo ofrecía casa por casa, en un pueblo pequeño, donde cada cliente importaba y donde todavía estaba aprendiendo las primeras lecciones del comercio. No imaginaba entonces que, años después, terminaría dedicado a la ganadería, una actividad de la que no sabía prácticamente nada, y mucho menos que llegaría a criar búfalos para vender su carne bajo una marca propia.

A sus 55 años, aquel muchacho que también trabajó como cadete en la Municipalidad administra un emprendimiento que combina panadería, supermercado, producción ganadera, elaboración de alimentos y alojamiento turístico. Maneja 500 hectáreas propias y otras 500 arrendadas, donde desarrolla cría, recría y terminación de bovinos y bubalinos. Una parte de esos animales llega en carne a su propio supermercado, donde comercializa desde cortes tradicionales hasta hamburguesas y choribúfalos.

La historia de emprendedurismo empezó mucho antes de que comprara su primera hectárea. Leguiza es el tercero de cuatro hermanos que, durante su infancia, vieron cómo se desmoronaba la actividad comercial de sus padres. La familia tenía un negocio de ramos generales en San Roque, una localidad que por aquellos años contaba con unos 4000 habitantes. Una situación familiar y económica difícil los obligó a buscar alternativas para sostenerse y diversificar el negocio.

Leguiza cría búfalos de las razas Mediterránea y Murrah en San Roque, Corrientes

“Se nos vino todo abajo cuando éramos muy niños y tuvimos que salir a pelear la vida solos con mis hermanos. Ahí arranca todo lo que es el negocio. Empezar un negocio sin tener nada. Salimos de la calle, de la nada y tuvimos que salir a luchar en la vida. Y ahora seguimos”, recordó en diálogo con LA NACION.

A los 16 años, cuando estaba por cumplir 17, ya trabajaba como cadete en la Municipalidad de San Roque, una experiencia que, según contó, le permitió familiarizarse con tareas administrativas. También estudió en una escuela de comercio. En su casa, mientras tanto, había que encontrar la manera de generar ingresos. “Todo pasó junto: tenía que estudiar, no teníamos nada y tenía que trabajar. Un conjunto perfecto”, resumió.

Uno de los caminos que encontraron fue la panadería. Leguiza aprendió el oficio y comenzó a elaborar pan, que después salía a vender por las calles del pueblo. Con un caballo y un carro, visitaba a los vecinos para ofrecerles la producción familiar. Aquella actividad, además de permitirle ganarse la vida, le enseñó la importancia de mantener la confianza de los clientes. “Salía casa por casa en San Roque, con un carrito y un caballo, a venderle el pan a la gente. El pan lo hacíamos nosotros todo el día”, recordó.

Con los años, el negocio creció y se diversificó. La familia desarrolló una carnicería y un supermercado, además de otras actividades comerciales. Sin embargo, fue precisamente la necesidad de abastecer la carnicería la que terminó por acercarlo a una actividad completamente desconocida para él: la ganadería.

Desde 2018, Jorge Aníbal Leguiza comercializa carne de búfalo en su supermercado

En 2010, Leguiza encontró una oportunidad que cambiaría el rumbo de sus negocios. Su suegro quería vender un campo y él decidió comprarlo con la idea de iniciarse en la cadena. Recuerda que cada vez que compraba hacienda, los vendedores le exigían retirarla de inmediato. Pretendía que los animales permanecieran algunos días más en los establecimientos de origen, pero pronto comprendió por qué los productores se resistían. “No sabíamos que para el productor, lo más preciado que tiene, es el pasto”, explicó. La solución fue comprar su propio campo. Sin embargo, la operación le consumió los recursos disponibles y no pudo adquirir hacienda de inmediato. “Fueron 50 hectáreas las primeras y cero animales, porque me quedé sin plata”, recordó. Tres meses después compró 12 vacas, algunas preñadas.

La operación, además, coincidió con una fuerte suba en los valores de la hacienda. Según contó, apenas 15 días después de aquella compra, los precios prácticamente se duplicaron. La oportunidad económica terminó de convencerlo de que valía la pena continuar. Sin abandonar la panadería, la carnicería ni el supermercado, empezó a incorporar más animales y a conocer el funcionamiento del negocio ganadero. “Yo no podía identificar lo que era una vaca de un toro, por ejemplo. No conocía nada”, resumió.

El manejo de los animales busca reducir el estrés previo a la faena

Poco a poco comenzó a observar cómo trabajaban otros productores, a consultar y a incorporar prácticas para mejorar el manejo de sus animales. Con el tiempo, sumó nuevas superficies. Primero arrendó tierras y, más adelante, pudo comprar otras fracciones de unas 100 hectáreas. Actualmente cuenta con unas 1000 hectáreas, de las cuales 500 son propias y otras 500 alquiladas.

Relató que en ese proceso, la ganadería dejó de ser una actividad complementaria destinada a sostener la carnicería y se convirtió en otra unidad de negocios. Hoy trabaja con bovinos de las razas Brangus y Braford y, en bubalinos, con las razas Mediterránea y Murrah, en las que busca mejorar la pureza racial y la calidad de los animales. “Queremos que sea como un modelo productivo, pero cuesta”, dijo.

Desde 2018, Leguiza comercializa carne de búfalo en su supermercado

El crecimiento de la superficie también lo obligó a aumentar la cantidad de hacienda. Según explicó, los rodeos bovino y bubalino tienen dimensiones semejantes, de alrededor de 650 cabezas cada uno. Para sostener esa carga animal, incorporó un sistema de pastoreo racional, con rotación de animales entre parcelas, y comenzó a probar alternativas de suplementación alimenticia para los búfalos y los terneros de recría.

“Como hacemos pastoreo racional, tenemos altísima carga. El pastoreo rotativo hace que el animal sea muy manso y, con eso logramos mucha terneza”, explicó. El objetivo, agregó, es aprovechar al máximo la capacidad productiva de las hectáreas disponibles.

La posibilidad de incorporar búfalos al rodeo abrió la puerta para producir una carne que todavía no formaba parte de los hábitos de consumo de buena parte de sus clientes. En 2018 comenzó a comercializar carne de búfalo en su supermercado de San Roque. La decisión implicaba convencer a los consumidores de probar un producto poco conocido, en una localidad donde la carne vacuna ya tenía una presencia consolidada y donde existían numerosas carnicerías.

La carne bubalina se ofrece en cortes tradicionales y productos elaborados

Para Leguiza había una condición que debía seguir de cerca y era identificar claramente qué producto estaba vendiendo. “Había que poner carne de búfalo como carne de búfalo. Y así lo hicimos, cuando nadie conocía nada. Era una cosa nueva. Con lo que cuesta vender algo nuevo y más con una competencia como la carne vacuna, que todos comemos siempre. Y tampoco podíamos mentirle a la gente diciéndole que era carne vacuna cuando no lo era”, relató.

El proceso de incorporación de la carne bubalina al comercio fue gradual. Al principio, la faena era muy reducida y la disponibilidad del producto no siempre alcanzaba para satisfacer los pedidos. Leguiza se propuso entonces organizar la producción para contar con animales terminados durante todo el año. Quería pasar de una oferta ocasional a un abastecimiento permanente.

La terminación con granos forma parte del sistema productivo del establecimiento

Hasta 2023 trabajó para alcanzar una disponibilidad de un búfalo por semana en la carnicería, durante las 52 semanas del año. Utiliza el frigorífico municipal de San Roque, donde se habilitó la faena de búfalos. Según explicó, cumplir ese objetivo demandó tres años de planificación. “Logré tener un animal por semana”, señaló. Con el tiempo, el volumen siguió aumentando: hoy faenan entre tres y cuatro por semana, e incluso cinco en determinadas oportunidades, de acuerdo con la demanda. Elabora productos envasados al vacío, hamburguesas, medallones y choribúfalos.

“Hoy no tener carne de búfalo en la góndola es como que nos faltara algo tan importante en el supermercado como puede ser el azúcar o la yerba, porque la demandan mucho. Nuestro distintivo es elegir el animal, elegir la mejor calidad de animal y el bienestar”, afirmó. La carne que comercializa se presenta bajo la marca El Paí. En ese recorrido, Leguiza asegura que su principal motivación sigue siendo encontrar maneras de mejorar lo que hace y llegar a más mercados.