Venía de Punta Cana: encontraron un coco germinado en una valija y un organismo sanitario alertó sobre un peligro

En un operativo de control sanitario en el Aeropuerto Internacional de Córdoba, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evitó el ingreso de un coco germinado que transportaba un pasajero procedente de Punta Cana, en República Dominicana. El caso volvió a poner en foco los riesgos asociados al ingreso de productos sin control y las normas vigentes para quienes viajan al exterior.

El organismo sanitario informó la situación a través de sus redes sociales, donde remarcó la importancia de los controles para proteger la producción nacional. “Fronteras protegidas. En resguardo del estatus sanitario nacional, en el Aeropuerto Internacional de Córdoba evitamos el ingreso de un coco germinado que se encontraba en un equipaje de un pasajero procedente de Punta Cana, República Dominicana”, señalaron en X.

La detección se dio en el marco de los controles habituales que el Senasa realiza en los puntos de ingreso al país, donde se inspeccionan equipajes en busca de productos que puedan representar un riesgo sanitario.

#FronterasProtegidas

En resguardo del estatus sanitario nacional, en el Aeropuerto Internacional de Córdoba evitamos el ingreso de un coco germinado que se encontraba en un equipaje de un pasajero procedente de Punta Cana, República Dominicana. pic.twitter.com/JESvnkDKLM — Senasa Argentina (@SenasaAR) April 6, 2026

Según explicaron, el ingreso de productos sin autorización puede tener consecuencias directas sobre la producción agropecuaria y las economías regionales. “El ingreso sin autorización de productos y subproductos de origen animal, vegetal o animales vivos puede introducir plagas y enfermedades a nuestro territorio y afectar la producción nacional”, indicaron.

Además, advirtieron que estas situaciones no solo afectan al sistema productivo local, sino que también pueden comprometer el acceso a mercados internacionales. “Esto limita las exportaciones de nuestros productos a los mercados internacionales y perjudica a las economías regionales”, agregaron.

En ese contexto, el organismo recordó que mantiene una vigilancia permanente en distintos puntos de ingreso al país. “El Senasa trabaja de manera constante en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos de todo el país para detectar productos que puedan poner en riesgo la producción agroalimentaria y la salud de nuestra población”, señalaron.

Frente a este escenario, en el organismo recomiendan a los viajeros informarse antes de trasladar cualquier tipo de producto. “Antes de viajar a la Argentina consulte los requisitos y normas (resolución 295/1999) para el ingreso de alimentos, animales, vegetales y productos agropecuarios”, indicaron.

Asimismo, remarcaron que el incumplimiento de estas normas puede derivar en el decomiso inmediato de los productos. “El personal del Senasa podrá decomisar aquellos productos que no cumplan con las autorizaciones correspondientes”, precisaron.

En esa línea, destacaron el rol clave de la colaboración de los ciudadanos para prevenir riesgos sanitarios. “Todos podemos colaborar para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades”, enfatizaron.

Entre los productos que no están permitidos se encuentran alimentos de elaboración casera, carnes de cualquier especie, embutidos, miel y productos lácteos sin identificación; también está prohibido el ingreso de frutas y hortalizas frescas, flores, plantas y cualquier tipo de material vegetal, incluidas semillas, raíces y yemas Senasa

Entre los productos permitidos, el organismo detalló que se pueden ingresar conservas de pescado, porcinos y aves, así como productos lácteos elaborados con leche pasteurizada, como yogurt, manteca, dulce de leche y quesos.

También están autorizados ciertos productos vegetales procesados, como papas fritas, frutas en almíbar, vegetales en vinagre, productos secos tostados o salados, y conservas en general.

Dentro de otros alimentos habilitados se incluyen mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar y aceites, siempre que cumplan con las condiciones sanitarias y de rotulado correspondientes.

En cuanto a productos específicos, el Senasa indicó que se permite el ingreso de jamón serrano e ibérico proveniente de España, siempre que esté debidamente envasado al vacío o en atmósfera controlada, rotulado e identificado, conforme a la normativa vigente.

No obstante, aclararon que actualmente se encuentra suspendida la autorización para el ingreso de lomo ibérico desde ese país, cualquiera sea su presentación comercial.

En todos los casos, los productos autorizados deben estar correctamente envasados y rotulados por el elaborador bajo control sanitario oficial, y su ingreso está limitado a cantidades acordes al consumo personal.

Por el contrario, existe una amplia lista de productos que no están permitidos. Entre ellos se encuentran alimentos de elaboración casera, carnes de cualquier especie, embutidos, miel y productos lácteos sin identificación. También está prohibido el ingreso de frutas y hortalizas frescas, flores, plantas y cualquier tipo de material vegetal, incluidas semillas, raíces y yemas.

En el caso de los animales vivos, el organismo recordó que existen requisitos específicos, especialmente para el ingreso de mascotas, que deben cumplirse estrictamente.

Además, no está permitido el ingreso de alimentos para animales, productos apícolas, insumos veterinarios, ni materiales biológicos como insectos, bacterias, hongos o microorganismos.

El episodio del coco germinado pone en evidencia la importancia de estos controles, en un contexto donde la sanidad agroalimentaria es clave para sostener la producción y el posicionamiento internacional de la Argentina.