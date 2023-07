Vicentin: la cerealera concursada prorrogó un contrato clave y hay expectativa por la formalización de dos informes

escuchar

En medio de la expectativa por la resolución del concurso de la cerealera Vicentin, a cargo del juez Fabián Lorenzini, en las últimas horas trascendieron tres informaciones vinculadas con el futuro de la compañía.

En primer lugar, según contaron fuentes con acceso al expediente del concurso, la cerealera logró prorrogar con los “interesados estratégicos” en pasar a controlarla, esto es Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), un acuerdo para que se pueda seguir trabajando, por ejemplo, a fasones. Esto, dijeron a este medio, permitirá la continuidad de la operación de la compañía.

El acuerdo vencía hoy y, dijeron fuentes al tanto de lo que ocurre con el expediente, el convenio fue postergado hasta el 27 de enero de 2024. Vale recordar que Vicentin, que ya logró las cápitas y el capital necesario para salir de un concurso donde entró con una deuda de US$1574 millones, pactó con Viterra, ACA y Bunge un esquema de fideicomiso a 12 años por el cual los “interesados estratégicos” se quedarían con el 95% del control de la cerealera y los accionistas actuales con el 5%.

La cerealera desembolsaría en ese marco, para pagar las deudas, unos US$300 millones y luego otros más de 160 millones de dólares a 12 años, que es el plazo justamente del fideicomiso que se instrumentaría. “La propuesta implica la percepción final por parte de los acreedores de US$462.000.000 en tanto se haga íntegro y efectivo el pago del precio por recompra de acciones por parte de los inversores estratégicos al fiduciario”, detalló la fuente que sigue las alternativas del expediente.

Por otra parte, según indicaron las mismas fuentes consultadas, en las próximas horas se conocería formalmente en el expediente el resultado de un informe sobre la valuación de la compañía encargado por la Justicia a BA Advisors Investment Banking y SMS Buenos Aires. De acuerdo a lo que trascendió, se habría concluido que la valuación de la cerealera hoy estaría en torno de un 25% por debajo de lo que le ofrece Vicentin a sus acreedores. O sea, la oferta de la cerealera sería más conveniente de lo que vale la compañía.

La planta ubicada en Ricardone, otro complejo de Vicentin

En este marco, además, por su parte los síndicos designados por Lorenzini habrían concluido que, contra las denuncias de que se trata de una propuesta de pago “abusiva” por parte de la cerealera, esta le permitiría a los acreedores cobrar aproximadamente el 34% de sus acreencias, un porcentaje que estaría dentro del rango habitual. “Una quita del 65% en un concurso está dentro de eso”, apuntó la fuente cercana al expediente.

Concurso

Con todos estos elementos, al juez Lorenzini le quedaría delante de sí la alternativa de avanzar con el cierre del concurso de acreedores. No obstante, surgió un obstáculo. En rigor, hoy se conoció que el juez penal Hernán Postma, de Rosario, le solicitó a Lorenzini que se abstenga de homologar la propuesta de pago de la cerealera. “La homologación de la propuesta de pago de Vicentin comporta la violación de una orden judicial debiendo de abstenerse en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación”, argumentó en una resolución el juez penal.

En 2021, el juez Postma decidió, por una medida cautelar, que todo los bienes de la empresa no cambien de manos hasta que no se defina el caso penal.

Ante una consulta de LA NACION, en la cerealera señalaron que no fueron notificados de la resolución de ese magistrado que involucra a Lorenzini. En este marco, fuentes jurídicas indicaron que un “juez penal no puede imponerse sobre un concurso”, con lo cual indicaron que no tendría facultades para lo que realizó.