Victoria Ocampo y sus recuerdos de la niñez en la estancia La Rabona

Victoria Ocampo recordó en el primer tomo de su Autobiografía a “Evaristo, el peón que traía las bolsas de galleta a la casa, en La Rabona, era muy buen mozo. Yo lo admiraba. Conversaba con las niñeras mientras jugábamos. Claro que a mí no me miraba como a las niñeras. Era una gran felicidad ser niñera en La Rabona”... quizás algún nieto o bisnieto de este señor lea estas líneas.

La estancia era propiedad de su abuelo don Manuel Anselmo Gregorio Ocampo (1833-1917), hombre progresista y emprendedor; la misma está ubicada en el partido de Pergamino a ocho kilómetros de la ciudad. “Desde el tren —apuntó Victoria— ya se empezaban a ver animales. Después el break pasaba cerca de ellos. No se veían casas. Por la mañana cantaban tantos, tantos pájaros. Un carrito tirado por dos carneros nos esperaba debajo de los eucaliptos. Los carneros eran desobedientes, caminaban cuando querían o cuando el peón que nos acompañaba los hacía caminar. Pero en cuanto estaban solos con nosotros, no hacían caso. O se quedaban quietos, o iban del lado del galpón, pese a las riendas y el látigo que no entraban en ese colchón de lana. Se reían de nosotras y del látigo. Pasaba cerca de ellos. No se veían casas. Por la mañana cantaban tantos, tantos pájaros. Un carrito tirado por dos carneros nos esperaba debajo de los eucaliptos. Los carneros eran desobedientes, caminaban cuando querían o cuando el peón que nos acompañaba los hacía caminar. Pero en cuanto estaban solos con nosotros, no hacían caso. O se quedaban quietos, o iban del lado del galpón, pese a las riendas y el látigo que no entraban en ese colchón de lana. Se reían de nosotras y del látigo”.

Victoria Ocampo, con su abuelo Manuel

Así lo recordó en 1967: “en la época un poco posterior a la de la fotografía en que está sentado en el patio de estancia, La Rabona, con una de sus nietas. Lo vemos en esa foto llevando un traje claro que habla de verano, unas botas oscuras adecuadas a sus trabajos campestres. Su barba blanca y cuidada, su pelo gris aún son los de aquel don Manuel, como lo llamaban los peones, que para mí era papá Manuel, mientras que para otros nietos será Papocampo, y hasta Pacopanco en boca de uno que se hacía lío con esas sílabas. El don Manuel de los peones partía de madrugada a vigilar las tareas rurales y volvía, cuando apretaba el calor, a tomar unos mates. La chica de la foto, recostada contra él -yo-parece hija de un puestero y seguramente sus manos debían de guardar el rastro de la tierra fértil del partido de Pergamino. Ahí había sembrado él mares de lino, de alfalfa, de maíz. Y también árboles para dar sombra y verduras para que las comieran frescas sus hijos y los hijos de sus hijos”.

De esos días en el campo a Victoria le quedaron estas imágenes: “En la estancia paseábamos en break, a la tarde. Mi tío Juan manejaba. Íbamos a la estación, a algún puesto. Los cardos eran altísimos, más que yo y pinchudos”. También a “Abraham, que cuidaba la quinta de verduras, tenía barba como papá Manuel, y un chico de mi edad muy llorón…”.

A Victoria le asustaban “las tormentas súbitas que ennegrecían el horizonte. La inmensa llanura les prestaba un marco de grandeza adecuado, y los truenos retumbaban en ella con más solemnidad… Papá Manuel era un señor propenso a erupciones volcánicas de la palabra. La chica se extrañaba de que protestara porque no llovía, y a poco andar porque llovía demasiado. Nunca parecía estar conforme con el estado del tiempo y con los pronósticos de su servicio meteorológico privado (algunos puesteros de La Rabona con antenas especiales para captar los anuncios de temporales o chaparrones). A don Manuel le molestaba la conducta caprichosa de un cielo del que era víctima inerme. En la época de la esquila, nos dejaba entrar en algún galpón lleno de tijeras bien manejadas, de carneros y ovejas quejumbrosos. Entre balidos y lana polvorienta por fuera, limpia y tibia por dentro, que caía al suelo como desnudando al animal, nos parábamos, fascinadas por el espectáculo. Él lo contemplaba con no menos interés, pero seguramente de otra especie”.

Victoria Ocampo 1967

Había plantado, cerca de la casa, en “La Rabona”, además de los consabidos eucaliptos, una avenida de casuarinas. Las casuarinas australianas, así llamadas por el parecido de sus ramas en floración con las plumas del casuario (ñandú de Australia), tienen una particularidad. El viento gime al pasar por su ramaje, con la monotonía melancólica del mar sobre las playas. Mi madre le preguntó un día a su suegro: «Dígame, don Manuel (ella y todas las nueras los llamaban así, como los peones. La gente de aquella época no era confianzuda como la de ahora y el respeto por las canas se usaba)… dígame, don Manuel, ¿por qué planta árboles tan tristes? Él contestó: porque se parecen a mí”.

Así la resumió su nieta: “No cabe duda de que la vida no le mezquinó nada. Tampoco él fue avaro con ella. Y soy testigo de que le dio el sudor de su frente. Lo veo llegar, acalorado de sus tareas mañaneras, en la estancia, secándosela frente con un pañuelo que parecía una servilleta de gran tamaño. Lo oigo preguntarle a Evaristo por la bolsa de galletas, y a Abraham por los choclos; ahí estaban en una canasta, mostrando la chala rubia, porque él los abría para comprobar si eran tiernos. Veo el gesto de la mano que le tendía un mate, con su bombilla de plata reluciente, y la otra mano, ya marcada con las pecas de la vejez, que le tomaba”.

No recordó Victoria sus últimos años sino aquellos “en que me parecía un señor todopoderoso, dueño de muchos carneros y que ponía dos a nuestra disposición, atados a un cochecito. Lo recuerdo sentado en un sillón de mimbre como en un trono. Recuerdo su voz que llamaba a Abraham y preguntaba por los duraznos y los pelones amarillos que tanto me gustaban”.