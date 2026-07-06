Voló la soja: el precio internacional subió US$17,55 en medio de un cóctel de importantes factores alcistas

Los precios de la soja volaron hoy en la Bolsa de Chicago, principal plaza de referencia mundial, y regresaron a niveles que se encontraban en mayo pasado. El repunte sobrevino en medio de rumores de acuerdos comerciales entre los Estados Unidos y China y pronósticos sobre temperaturas muy elevadas que afectarían los cultivos.

Al cierre de una jornada vertiginosa, hoy la posición agosto de la oleaginosa subió 17,55 dólares por tonelada, a US$435,05 por tonelada. En tanto, el contrato septiembre se encareció US$16,53 por tonelada, a US$433,94.

“Muy firme estuvo Chicago desde la sesión nocturna ante la aparición de anomalías climáticas para el medio-oeste estadounidense”, indicó Eugenio Irazuegui, de la firma Zeni. “Tras el feriado por el Día de la Independencia en EE.UU., los mercados agrícolas arrancaron la semana con fuertes ganancias ante los pronósticos meteorológicos para las áreas productivamente claves en el país", agregó.

Irazuegui precisó que “las anomalías previstas señalan un ascenso más marcado de las temperaturas para el período delimitado entre el sábado 11 y el miércoles 15 de julio, de cara al inicio de la etapa crítica de definición de los cultivos de maíz y soja”.

Estados Unidos es el segundo productor mundial después de Brasil Archivo

En este contexto, mientras se prevé ese fenómeno, sobre las planicies y buena porción oeste del cinturón agrícola se presentarían “probabilidades de precipitaciones inferiores a las habituales, con epicentro en el norte de Kansas y gran parte de Nebraska”.

Jeremías Battistoni, analista de granos de la firma AZ-Group, remarcó que la soja ya tuvo un recorrido importante en las últimas semanas. En efecto, a principios de junio el precio de la oleaginosa estaba en US$410 para la posición más cercana en el mercado y hoy en un momento llegó a tocar los US$439 más allá del cierre final.

“Las causas están asociadas al feriado del 4 de julio [Día de la Independencia], momento a partir del cual, por lo general, se da por iniciado el mercado climático americano. Los operadores empiezan a mirar más los mapas de clima que hoy, en los pronósticos, por ejemplo de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), dan que esta semana va a haber temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por debajo de lo normal para el corazón maicero sojero de Estados Unidos”, dijo el experto.

En este contexto agregó que también influye el estado de los cultivos. “Hasta hace pocos días, la condición de la soja entre buena y excelente estaba alrededor de 65 puntos, que es percentil más alto de esa condición y muy por encima de los 61 puntos que tenía a la misma fecha en promedio en los últimos años. En el último informe del USDA [Departamento de Agricultura de los Estados Unidos] se anunció una baja de esa condición, que se suma a la proyección de temperaturas por encima de lo normal en plena definición de rendimiento, lo que activa también la actividad de los fondos especulativos”, señaló.

Granar en su informe se refirió a rumores de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China Archivo

Según la consultora donde se desempeña Battistoni, se dio “un cóctel de factores alcistas que tiene mucho que ver con el mercado climático americano que ingresa en el período de máxima volatilidad estacional”.

En su habitual informe de cierre de mercados, la corredora Granar analizó sobre la rueda de la soja en Chicago. “La ola compradora agitada por los especuladores guardó relación, en primer término, con rumores de acuerdos comerciales entre EE.UU. y China, que podrían derivar en inminentes compras de soja de la nueva campaña, entre otros productos estadounidenses, por parte del gigante asiático. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera recibir a su par chino, Xi Jinping, cerca del 24 de septiembre próximo en el renovado Gran Salón de Baile de la Casa Blanca”, indicó.

Después añadió: “Y, en segundo lugar, la fortaleza de los precios estuvo relacionada con los pronósticos extendidos de 6 a 14 días para el Medio Oeste, donde se destaca la chance de temperaturas muy superiores a las marcas normales para la época del año y lluvias que oscilarían entre normales a levemente por debajo de los registros usuales sobre esa zona núcleo para la producción de granos gruesos. La combinación de una ola de calor con lluvias insuficientes podría perjudicar a los cultivos en su etapa clave de floración”.