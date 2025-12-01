“Vuelvan a confiar”: Grassi rechazó las impugnaciones de quienes se oponen a que controle Vicentin

SANTA FE.- El grupo Grassi, el primero en llegar a la mayoría de acreedores en el cramdown de la cerealera Vicentin, rechazó en las últimas horas distintas impugnaciones, entre otras de sus competidores en el proceso Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) y le pidió al juez que entiende en la causa, Fabián Lorenzini, que homologue el acuerdo concursal para quedarse con la firma.

Entre otros conceptos, Grassi calificó a Molinos Agro y LDC (MOA/LDC) de “cuasi consorcio competidor”. Y consideró “extemporáneas” las pretendidas exclusiones de los votos de Commodities SA, Avir South SARL y Vicentin Paraguay SA.

Grassi sostuvo que obtuvo “en exceso” las mayorías exigidas por ley, ya que consiguió el respaldo de 1141 acreedores sobre 1708 computables (66,8% de personas) que representan $85.362.603.160,46, equivalente al 85% del capital computable de $100.426.852.066,61. “El primero de los oferentes en obtener las conformidades de los acreedores y comunicarlas en el expediente resulta vencedor”, argumentó.

En un escrito de 42 páginas, la firma rosarina solicitó al magistrado interviniente que se tengan por contestados los traslados de las impugnaciones referidas, las adhesiones formuladas y las exclusiones planteadas por Molinos Agro/LDC, que se rechacen las mismas y que quede homologado el acuerdo alcanzado por Grassi SA, “disponiendo la adjudicación de las acciones representativas del capital de la concursada al cramdista exitoso”.

La cerealera entró en concurso en febrero de 2020

En el escrito, Guillermo Casanova, abogado, apoderado de Grassi SA, señaló cuáles deben rechazarse de los planteos impugnatorios de Molinos Agro y Dreyfus e insistió en que la Justicia homologue “sin más trámite” el acuerdo preventivo. La decisión del juez podría dilatarse varias semanas ya que antes debe hacerlo la Sindicatura.

“Estamos frente a un proceso concursal que ya lleva seis años e importa una crisis local, regional y provincial significativa, atento a la magnitud que el deudor poseía, lo que proveía en empleo directo e indirecto, y lo que implicaba para cientos de productores. Todo eso se perdió. Vicentin es, en esencia, una industria aceitera y trader internacional de commodities, por lo que para que la hipótesis de salida real se materialice, resulta imprescindible que, como primera medida, los proveedores granarios (muchos de ellos acreedores) vuelvan a confiar, y eso lo ha logrado mi parte a través de un trabajo de largo tiempo que acercó a buena parte de ellos a elegir dicha opción del menú”, dijo en su escrito la empresa. “Es dable considerar en el caso la trascendencia social de la solución a la crisis de Vicentin que ya lleva judicializada seis largos años y que como se ha visto, a este momento solo tiene una opción de solución real, palpable y concreta: la propuesta de nuestra representada”, agregó.

La planta de Vicentin ubicada en Ricardone

Finalmente, según fuentes consultadas por este medio, se insistió en aclarar que la definición sobre el salvataje y el conocimiento de la empresa que se hará cargo del control de Vicentin se conocería antes del final de la primera quincena de diciembre. En tanto, todas las plantas de Vicentin siguen procesando granos a fasón, operatoria asegurada hasta marzo del año próximo.