Ya tiene autorización oficial: aprobaron un maíz que se ve muy distinto en altura al tradicional

Luz verde oficial para el maíz de baja estatura genéticamente modificado. El Gobierno aprobó hoy la comercialización de híbridos de menor altura desarrollados mediante biotecnología por Monsanto, firma ahora propiedad de Bayer. Desde esta empresa aclararon que el lanzamiento de estos materiales está previsto recién para 2029, ya que antes deberán obtenerse las aprobaciones regulatorias en los principales destinos de exportación. En paralelo, la firma proyecta para 2026 el lanzamiento de otra variedad de baja estatura, obtenida por mejoramiento convencional —no modificada genéticamente—, con protección contra insectos y autorización vigente para su uso en el país. El cereal de baja estatura mide un 30% menos que la planta habitual que suele superar los 2 metros.

Las resoluciones 91 y 92/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, autorizaron tanto eventos individuales como acumulaciones de genes que otorgan tolerancia a herbicidas como el glifosato, resistencia a plagas y una nueva característica: menor altura de planta, parte del sistema biotecnológico Preceon, que ya comenzó a utilizarse en otros países.

“Lo que se aprobó hoy es la versión de maíz de baja estatura obtenida por biotecnología, en conjunto con un nuevo evento para protección contra insectos”, explicó Maximiliano Cueto, líder para maíz y protección de cultivos de Bayer Crop Science Cono Sur, en diálogo con este medio.

Según detalló, el evento de protección “incorpora dos nuevos modos de acción para controlar Spodoptera frugiperda y, por otro lado, una nueva proteína para el manejo de Elasmopalpus lignosellus y Agrotis ipsilon. Esto se suma al evento 162 que ya estaba disponible”.

La tecnología, denominada Preceon, forma parte de una línea de investigación que comenzó hace varios años y que Bayer desarrolló internamente a partir del trabajo heredado de Monsanto, empresa que adquirió en 2018. “Entramos en la etapa final de desarrollo hace tres años, trabajando desde las áreas internas de mejoramiento y desarrollo, y también con productores para entender los beneficios del sistema y sumar sus ideas de manejo del cultivo”, explicó Cueto.

El maíz suma nuevas tecnologías

En cuanto a los beneficios que ofrece la baja estatura, el especialista detalló: “Esta tecnología tiene básicamente tres ventajas. Una es un mayor rendimiento. Otra una mejor tolerancia al vuelco y el quebrado, gracias a la menor altura de la planta y el apilamiento de entrenudos en la base del tallo, lo que fortalece la caña”. Y agregó que “permite un acceso diferencial a lo largo del cultivo para realizar prácticas agronómicas que son de valor para el productor”.

Entre esas prácticas mencionó la posibilidad de aplicar fertilizantes nitrogenados en distintos momentos del ciclo del cultivo y también fungicidas en estadios más tardíos, algo difícil de lograr con híbridos tradicionales. “En la Argentina, la adopción de fungicidas es baja, apenas el 8% del área, siendo que tiene muy buenas respuestas. Entre 500 y 700 kilos en promedio según los distintos estudios que hay hechos en la Argentina. Entonces, tener la posibilidad de aplicarlos más fácilmente es un beneficio enorme”, señaló. Además esta tecnología permite sembrar cultivos de cobertura con el maíz aún en pie de forma más operativa.

El maíz de baja estatura tiene ventajas clave, según la empresa

El sistema Preceon ya fue presentado en Expoagro 2025 y Cueto destacó que generó un fuerte interés en los productores. “La expectativa es alta. Desde entonces, varios productores nos llamaron interesados en probar esta tecnología el año que viene, cuando esté disponible”, contó Cueto.

No obstante aclaró que la versión que llegará al mercado en el corto plazo no es la biotecnológica aprobada ahora, sino una desarrollada por mejoramiento convencional. “Para aclararlo —y esto es importante—, lo que vamos a lanzar en 2026 es la versión lograda por mejoramiento convencional. No son las biotecnologías que se aprobaron hoy”, remarcó. En cambio, la comercialización de los híbridos transgénicos recién podría concretarse a partir de 2029 una vez que se completen los procesos de aprobación en los principales mercados de destino. “Cuando se desregula una biotecnología, se necesita tanto la aprobación local como la de los países compradores, que es esencial”, explicó.

Las resoluciones publicadas autorizaron de manera explícita la comercialización de los eventos individuales MON-948Ø4-4 y MON-95379-3, así como de las acumulaciones MON-87427-7 x MON-948Ø4-4 x MON-95379-3 x SYN-IR162-4 x MON-88Ø17-3 y MON-87427-7 x MON-95379-3 x SYN-IR162-4 x MON-88Ø17-3, todos desarrollados por Monsanto y ahora bajo titularidad de Bayer. También se autorizó el evento triple MON-87427-7 x MON-948Ø4-4 x MON-ØØ6Ø3-6, con características similares.

Los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología (Conabia), el Senasa y la Dirección de Políticas de Mercados de la Secretaría de Agricultura concluyeron que los maíces aprobados son “tan seguros y no menos nutritivos” que sus contrapartes convencionales y otras variedades comerciales, tanto para consumo humano como animal. Incluso se aclaró que los materiales aprobados podrán cruzarse con maíces no modificados sin alterar esas condiciones.

Para que estas semillas puedan ser inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares Bayer deberá presentar previamente un plan de manejo de resistencia de insectos, que debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Bioeconomía y la Conabia. Con esta autorización la Argentina se suma a otros países como México y Estados Unidos donde los híbridos de baja estatura ya comenzaron a sembrarse.