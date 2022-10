“Cancha embarrada”: las propuestas de las low cost para abaratar los pasajes aéreos

escuchar

La nueva percepción del 25% que encareció los pasajes al llevar el dólar turista o tarjeta de $274,50 a $317,50 se coló en la conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), que tiene lugar en Buenos Aires, y fue particularmente un tema de discusión en el panel que reunió a CEO de distintas low cost que operan en la región y buscan bajar costos.

El primero en hacer referencia al tema fue el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, que dijo que operar en la Argentina es como jugar “un fútbol físico” en el que “la fortaleza se da en el barro”.

“En mercados como este hay una regulación no clara o no pensada para que el mercado mejore y a veces parece cargada hacia uno de los equipos. Pero empezamos a entender cómo jugar el partido, aunque seguimos teniendo un montón de dificultades como el nuevo impuesto en los vuelos regionales”, señaló.

Si bien la operación de Flybondi es sobre todo de cabotaje, también tiene vuelos a Brasil (Río de Janeiro y San Pablo) que se encarecieron a partir del llamado dólar Qatar (como se conoció al encarecimiento del dólar turista o tarjeta por la nueva percepción a cuenta de Bienes Personales cuando se consume más de US$300). “Todos los actores debemos buscar políticas claras de largo plazo que beneficien al mercado, las low cost y las aerolíneas tradicionales. La única diferencia es que nosotros buscamos ser eficientes y no cargar de costos a los pasajeros. Si logramos entender eso, vamos a tener un crecimiento de los viajes per cápita. Hoy, la Argentina está en 0,6 viajes por persona y nosotros vemos que debería estar por encima de 1″, agregó.

En este sentido, José Ignacio Dougnac, CEO de Sky Airline, dijo que se podría pensar en tasas aeroportuarias regionales que sean más baratas que las internacionales para conectar a la región.

“En Chile coordinamos con el gobierno y logramos bajar las tasas, pero, si queremos un tráfico más fluido y con menos impuestos, necesitamos acuerdos entre países. Buenos Aires está a dos horas de Santiago de Chile, pero la gente no viene por el fin de semana porque el pasaje es muy costoso. Hay más personas que podrían venir. Podríamos generar ese tráfico y eso estimula a la economía. Se dice que un dólar de la aviación se puede multiplicar por tres en las economías regionales”, ejemplificó.

En tanto, el CEO de Jetsmart, Estuardo Ortiz, dijo que, si bien los impuestos son un problema para hacer más accesibles los pasajes, hay que pensar en un modelo de bajo costo para la aviación. “Hemos malentendido al pasajero. La gente quiere precio. El modelo del pasado de tasas altas, infraestructura que se queda corta y modelos de concesión que no impulsan el crecimiento no va más. Hay que pensar un modelo de concesión que impulse la competencia, la rebaja de costos y el crecimiento. De esta forma, el Gobierno tiene más ingresos y el concesionario también, y puede reinvertir. Me preocupa esto, porque varios aeropuertos de la región están saturados”, señaló. Actualmente la compañía tiene ocho aviones divididos entre Ezeiza y Aeroparque porque no hay suficiente espacio en la terminal de tráfico doméstico y regional.

Eduardo Lombana, CEO Wingo, dijo que el primer mensaje a los gobiernos sería que la infraestructura aeroportuaria existente debe usarse bien y, el segundo, que todas las compañías deberían tener acceso a las franjas con mayor demanda. “Si queremos estimular a viajeros de todos los sectores económicos, la diversidad tarifaria termina siendo una ventaja enorme. Creo que nos falta demostrar mejor el caso de negocio. Cómo se puede atraer a más clientes antes que cobrar caro y que tomen la decisión de no viajar”, explicó.

Por último, Félix Antelo, CEO Viva Air, dijo que el sector también tiene que hacer una autocrítica por no poder mostrar mejor los casos de éxito. “Hay ejemplos de los buenos resultados que trae bajar impuestos y tasas, como Europa. Nosotros, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y ALTA tenemos que hacerlo mejor y demostrarlo con hechos. Este continente siempre tiene necesidades fiscales, entonces es difícil que los ministros de Hacienda aprueben bajas de impuestos. Hay gobiernos que piensan que es un lujo viajar, cuando es algo esencial, sobre todo cuando hablamos de vuelos regionales. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos mejor nosotros dando ejemplos y, después, si se da una armonización regional como la que propone José (Dougnac), mejor”, cerró.

“Puente aéreo” entre Buenos Aires y San Pablo

En el marco de la conferencia de ALTA, Aerolíneas Argentinas y la línea aérea brasileña Gol anunciaron la puesta en marcha de un nuevo producto llamado “puente aéreo” entre Buenos Aires y San Pablo, que comenzará a operar desde el 1° de noviembre próximo.

Con salidas programadas cada dos o tres horas entre ambos aeropuertos, el acuerdo posibilita a los viajeros frecuentes y del segmento corporativo planificar su día de una mejor manera y en función de sus actividades. De esta forma, los pasajeros con una tarifa Premium, Flex o Plus podrán cambiar anticipar o adelantar su reserva en el día y hasta tres horas antes de la partida del vuelo en el que se quiere viajar, sin costos adicionales, mientras que los pasajeros con tarifa Base/Lite accederán al beneficio abonando US$20.

Además, en ambos aeropuertos habrá mostradores exclusivos que le permitirán al pasajero ahorrar tiempo y contarán con embarque prioritario. También los pasajeros Aerolíneas Plus Platino y Diamante y los pasajeros Smiles Oro y Diamante podrán añadir una pieza extra de equipaje en bodega. Asimismo, quienes hayan adquirido una tarifa sin franquicia de equipaje podrán utilizar este beneficio para contar con una valija en bodega sin cargo alguno.

“El lanzamiento de este puente aéreo beneficia a nuestros pasajeros, que ahora pueden viajar en un sentido o el otro con una oferta ampliada y robusta. Es un paso adelante más que pone de manifiesto la importancia que tiene el mercado brasilero para nosotros”, expresó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

“Las dos empresas ofrecen una amplia operación conjunta tanto desde Buenos Aires como de San Pablo con un acuerdo de código compartido muy exitoso”, comentó Celso Ferrer, CEO de Gol.

Desde 2014 ambas compañías tienen un acuerdo de código compartido que permite a los viajeros volar desde un país a otro y desde múltiples destinos pudiendo adquirir los tickets indistintamente en las bocas de ventas de ambas líneas aéreas. De igual forma, es posible sumar y canjear millas en vuelos de ambas compañías gracias al acuerdo recíproco entre los programas de fidelización.

