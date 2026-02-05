Capital Humano firmó un convenio con una distribuidora de gas para impulsar la capacitación de profesionales matriculados

El Ministerio de Capital Humano firmó un convenio para impulsar la capacitación profesional para personas con conocimientos en la industria del gas que busquen iniciar su actividad laboral como gasistas matriculados. De esa manera, el curso también apunta a fomentar la seguridad en las instalaciones de gas natural. El acuerdo cuenta con la participación de MetroGas y fue suscripto por la ministra Sandra Pettovello y el director general de la empresa, Sebastián Mazzucchelli.

La iniciativa se desarrollará a través del curso “Instalando Calor Seguro”, que se dictará de manera presencial durante cuatro semanas, entre los meses de enero y febrero, en el Centro de Formación Laboral en Oficios que funciona en el predio del ex Instituto Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. La capacitación apunta a transferir conocimientos técnicos y profesionales vinculados con las instalaciones internas de gas natural y a brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los participantes.

El acuerdo fue firmado por la ministra Sandra Pettovello y por el director general de MetroGas, Sebastián Mazzucchelli

El programa contempla cinco módulos obligatorios y un sexto optativo, con clases orientadas a contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales.

Al finalizar el curso, los asistentes contarán con los conocimientos necesarios para iniciar la tramitación de la matrícula de gasista de segunda y/o tercera categoría, habilitante para realizar trabajos bajo condiciones seguras y confiables. Quienes opten por avanzar con la matriculación deberán completar luego el trámite en centros de formación profesional de cada municipio o en la Ciudad de Buenos Aires.

“Para MetroGas es un orgullo ser referente en este tipo de capacitaciones. Este convenio forma parte de un camino sostenido para fortalecer la articulación público-privada y generar oportunidades de formación y empleo de calidad”, señaló Mazzucchelli tras la firma del convenio.

La capacitación incluye contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales caifas - Shutterstock

“Instalando Calor Seguro” es un programa que la distribuidora implementa desde hace 11 años a través de capacitadores voluntarios. En sus orígenes estuvo destinado a estudiantes del último año de escuelas técnicas del área de cobertura de la empresa, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11 partidos del sur del conurbano bonaerense.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa alcanzó a más de 8400 estudiantes de 264 escuelas, gracias a la participación de casi 300 voluntarios que llevaron adelante más de 500 talleres. Los resultados de la edición 2024 muestran que el 85,6% de los participantes consideró que la capacitación representa una salida laboral concreta como gasista matriculado.