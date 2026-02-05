LA NACION

Capital Humano firmó un convenio con una distribuidora de gas para impulsar la capacitación de profesionales matriculados

El acuerdo incluye a MetroGas y, entre otras cosas, apunta a mejorar la seguridad en las instalaciones de gas natural

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El convenio apunta, entre otras, cosas a mejorar la seguridad de las instalaciones de gas natural
El convenio apunta, entre otras, cosas a mejorar la seguridad de las instalaciones de gas naturalFrank Rumpenhorst - dpa

El Ministerio de Capital Humano firmó un convenio para impulsar la capacitación profesional para personas con conocimientos en la industria del gas que busquen iniciar su actividad laboral como gasistas matriculados. De esa manera, el curso también apunta a fomentar la seguridad en las instalaciones de gas natural. El acuerdo cuenta con la participación de MetroGas y fue suscripto por la ministra Sandra Pettovello y el director general de la empresa, Sebastián Mazzucchelli.

La iniciativa se desarrollará a través del curso “Instalando Calor Seguro”, que se dictará de manera presencial durante cuatro semanas, entre los meses de enero y febrero, en el Centro de Formación Laboral en Oficios que funciona en el predio del ex Instituto Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. La capacitación apunta a transferir conocimientos técnicos y profesionales vinculados con las instalaciones internas de gas natural y a brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los participantes.

El acuerdo fue firmado por la ministra Sandra Pettovello y por el director general de MetroGas, Sebastián Mazzucchelli
El acuerdo fue firmado por la ministra Sandra Pettovello y por el director general de MetroGas, Sebastián Mazzucchelli

El programa contempla cinco módulos obligatorios y un sexto optativo, con clases orientadas a contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales.

Al finalizar el curso, los asistentes contarán con los conocimientos necesarios para iniciar la tramitación de la matrícula de gasista de segunda y/o tercera categoría, habilitante para realizar trabajos bajo condiciones seguras y confiables. Quienes opten por avanzar con la matriculación deberán completar luego el trámite en centros de formación profesional de cada municipio o en la Ciudad de Buenos Aires.

“Para MetroGas es un orgullo ser referente en este tipo de capacitaciones. Este convenio forma parte de un camino sostenido para fortalecer la articulación público-privada y generar oportunidades de formación y empleo de calidad”, señaló Mazzucchelli tras la firma del convenio.

La capacitación incluye contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales
La capacitación incluye contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionalescaifas - Shutterstock

“Instalando Calor Seguro” es un programa que la distribuidora implementa desde hace 11 años a través de capacitadores voluntarios. En sus orígenes estuvo destinado a estudiantes del último año de escuelas técnicas del área de cobertura de la empresa, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11 partidos del sur del conurbano bonaerense.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa alcanzó a más de 8400 estudiantes de 264 escuelas, gracias a la participación de casi 300 voluntarios que llevaron adelante más de 500 talleres. Los resultados de la edición 2024 muestran que el 85,6% de los participantes consideró que la capacitación representa una salida laboral concreta como gasista matriculado.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Ante un escenario internacional complejo e incierto, el Mercosur enfrenta un doble desafío
    1

    Opinión: ante un escenario internacional complejo e incierto, el Mercosur enfrenta un doble desafío

  2. Trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
    2

    Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA

  3. La otra burbuja que crece y amenaza el futuro de las grandes tecnológicas
    3

    La burbuja de la IA no es la única preocupación de las grandes empresas tecnológicas

  4. Decisión sorpresiva: por qué buscaba irse del Indec el nuevo director elegido por Javier Milei
    4

    Decisión sorpresiva: por qué buscaba irse del Indec el nuevo director elegido por Javier Milei