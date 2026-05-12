La apuesta más ambiciosa de SAP para los negocios: empresas que funcionan casi solas

ORLANDO.- El futuro de las empresas es autónomo. Así lo anunció Christian Klein, el CEO de la gigante tecnológica SAP, durante la conferencia que convocó a líderes de los negocios y aficionados de la industria del software en Orlando, Estados Unidos. “Esta es la evolución; reinventamos negocios durante 50 años y ahora resolvemos los desafíos más grandes”, dijo el ejecutivo delante de más de 15.000 personas al presentar una nueva estrategia apoyada en inteligencia artificial y en Joule, el copiloto de IA de la compañía.

La novedad marca uno de los cambios más ambiciosos en décadas para la industria e implica el desembolso de 100 millones de euros para acelerar la transición de sus clientes. Durante años, el software corporativo funcionó más o menos de la misma manera: las personas trabajaban y los sistemas registraban lo que había ocurrido. Un gerente aprobaba gastos, un analista conciliaba balances, un equipo de compras gestionaba proveedores y el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) —el software que utilizan las grandes empresas para administrar sus operaciones— almacenaba toda esa información.

El CEO de SAP, Christian Klein Gene Hwang

La apuesta que se presentó en SAP Sapphire busca modificar esa lógica de raíz. El concepto que la compañía alemana puso en el centro de su conferencia anual es el de la “empresa autónoma”. En la práctica, esto no significa una empresa sin humanos, sino una dinámica en la que el sistema detecta problemas, anticipa necesidades, propone acciones y, en algunos casos, directamente las ejecuta mediante agentes de inteligencia artificial. Es decir, se pasa de un software que registra lo que pasó a uno que entienda lo que sucede y actúa.

El cambio refleja también una nueva etapa para la inteligencia artificial dentro de las compañías. Hasta ahora, estas herramientas funcionaban principalmente como apoyo: generaban recomendaciones, detectaban patrones o ayudaban a analizar información. La nueva generación que impulsa SAP apunta a sistemas capaces de operar procesos completos dentro de las empresas.

Sin embargo, la toma de decisiones humanas seguirá siendo indispensable, aseguró Klein en diálogo con LA NACION. “Cuando se ejecutan casos de uso de IA con agentes —de misión crítica— dentro de la cadena de suministro, nosotros no podemos asumir la responsabilidad total. Debe haber siempre un ser humano que valide", dijo y ejemplificó: “‘¿La gestión de activos realizada por los agentes es correcta, o todavía necesito ajustar algún detalle?’, y así sucesivamente. Por tanto, en última instancia, siempre hay un ser humano involucrado en el proceso".

En esta línea, destacó que desde SAP siempre insistirán en que las empresas mantengan un ser humano en los procesos. “Además, ofreceremos una trazabilidad total para que los clientes puedan ver exactamente qué acciones ejecutó el agente en cada momento, permitiéndoles seguir de forma lógica y precisa cada paso que haya dado. Considero que esta transparencia es sumamente importante”, subrayó.

El despliegue de la conferencia SAP Sapphire, en Orlando Gene Hwang

Como parte de la estrategia que busca mejorar los flujos de trabajo empresariales más críticos del mundo de manera rentable, estratégica y segura, la compañía lanzó la SAP Business AI Platform —en una alianza con Anthropic (Claude)—, una plataforma que unifica herramientas de datos, inteligencia artificial y desarrollo bajo un mismo entorno. El corazón técnico del sistema es un Knowledge Graph, algo así como un mapa digital que organiza entidades, relaciones y procesos dentro de cada empresa para que los agentes de IA puedan comprender cómo funciona la organización y actuar sobre ella.

Sobre esa infraestructura, SAP lanzó también la llamada Autonomous Suite, una nueva generación de aplicaciones diseñadas para ejecutar tareas automáticamente. Según la compañía, el sistema incorpora más de 50 asistentes especializados distribuidos entre áreas como finanzas, compras, recursos humanos, cadena de suministro y atención de clientes. A su vez, esos asistentes coordinan más de 200 agentes específicos entrenados para realizar tareas concretas.

Uno de los ejemplos que mostró SAP fue el cierre financiero automatizado. Un proceso que en muchas empresas demanda semanas de conciliaciones, revisiones y validaciones manuales podría reducirse a apenas algunos días mediante automatización de asientos contables, resolución de errores y reconciliación de datos.

El cambio más profundo, indicó el CEO de SAP, quizás no esté en las tareas específicas, sino en la forma en que las personas interactúan con el software. La visión que presentó el ejecutivo implica dejar atrás la lógica de navegar múltiples aplicaciones para pasar a un modelo en el que el usuario simplemente pide un resultado, y para eso se introdujo también Joule Work, una interfaz que permite que —por ejemplo—, en vez de completar formularios o coordinar procesos manualmente, un gerente pueda indicar un objetivo —resolver un problema logístico, cerrar balances o reorganizar inventario— y el sistema se encargaría de coordinar datos, aplicaciones y agentes de IA para ejecutarlo.

El despliegue de la conferencia SAP Sapphire, en Orlando Gentileza SAP

Para ilustrar estas tareas, se podría pensar en la reposición automática de un supermercado. El sistema detectaría que se dispara la venta de agua en el marco de una ola de calor, que el stock bajó en un plazo de 48 horas y que el proveedor suele demorarse. En este caso, un agente del software podría generar automáticamente una orden de compra, priorizar otro proveedor, reorganizar la logística y generar alertas si hubiera faltantes. Antes, todo eso se hacía manualmente.

Para impulsar la adopción de este anuncio, la compañía lanzó un fondo de 100 millones de euros destinado a los socios de SAP para asistirlos en la implementación de asistentes y agentes de IA. “Este fondo también está disponible para los socios que amplíen o desarrollen nuevos agentes en la nueva plataforma SAP Business AI mediante Joule Studio”, observó la empresa.

“El desarrollo del proyecto incluye alianzas con Anthropic, con Claude entre los modelos base que la plataforma de IA de SAP aprovechará para potenciar a los agentes de Joule en RR. HH., adquisiciones y cadena de suministro; Amazon Web Services , que ofrece integración de datos sin copia entre SAP Business Data Cloud y Amazon Athena; Google Cloud y Microsoft, que permiten la interoperabilidad bidireccional entre agentes de Joule y marcos de agentes externos; Mistral AI y Cohere, que ofrecen opciones de modelos soberanos en la infraestructura en la nube de SAP; n8n , que proporciona orquestación visual del flujo de trabajo de IA dentro de Joule Studio; NVIDIA , cuyo OpenShell proporciona el entorno de ejecución seguro y confiable para Joule Studio; y Parloa , que incorpora agentes de IA a SAP Service Cloud para gestionar las interacciones con los clientes con acceso completo a los datos comerciales y los procesos de servicio”, informó la gigante de software.

El anuncio es testimonio de hacia dónde se mueve hoy la industria tecnológica y refleja una presión creciente sobre las empresas. Tras años de explosión de herramientas de inteligencia artificial generativa, las empresas exigen algo más concreto que asistentes conversacionales o chatbots: resultados medibles, reducción de costos y automatización real de procesos.

En ese escenario, SAP —que a comienzos de 2026 se consolidó como la empresa tecnológica más valiosa de Europa, con una capitalización superior a los 300.000 millones de euros— aceleró su estrategia para posicionarse en la nueva carrera de la inteligencia artificial empresarial. Ya no se trata únicamente de desarrollar mejores modelos de IA, sino de controlar la infraestructura sobre la que operarán las compañías del futuro.