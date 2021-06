Capital humano: la advertencia de uno de los referentes de la UCA

El jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, insistió hoy en que la Argentina necesita respuestas estructurales para combatir la pobreza y el desempleo y alertó por la pérdida de capital humano, ya que los recursos más formados se van del país.

“Estamos perdiendo capital humano. Los más formados se van. Hay un gran abatimiento entre los que no consiguen trabajo y los que están más capacitados. Estamos exportando capital humano, que es lo peor que podemos exportar”, afirmó en el 38° congreso anual del Instituto Argentino De Ejecutivos De Finanzas (IAEF).

Por otro lado, dijo que esta “Argentina fragmentada necesita respuestas estructurales que incentiven el desarrollo local, nuevos empleos y mejores escuelas”.

“El problema sigue siendo la falta de inversión y de creación de trabajo por políticas erradas o la ausencia de políticas. Las dirigencias tienen más responsabilidad en la pobreza que los migrantes o los empresarios o los sectores que quieren hacer nuevos negocios. La culpa no está en la capacidad emprendedora tampoco. Tenemos una dirigencia enfrentada en grietas históricas y políticas que no enfrenta los problemas reales”, opinó.

En este sentido, agregó que debería haber políticas de largo plazo con certidumbre, cómo reducir la inflación. Consultado por el rol de la educación para combatir la pobreza, dijo que es una de las claves, pero que se necesita inversión.

“Solo el 45% de la población tiene un empleo digno. Después hay un 12% de desocupados y un 15% que trabaja, pero está más empobrecidos que los que hacían changas en el pasado, no porque no quiera trabajar, sino porque no hay demanda que los convoque”, detalló.

Por su parte, Jorge de All, presidente de la Asociación Cuerpo & Alma, que también participó del panel “Reflexiones sobre la inclusión social”, dijo que hay gente que nace con oportunidades, mientras que otra no.

“Nosotros no hicimos ningún mérito para haber nacido en hogares con recursos. Tenemos que quedarnos en el país para pelear este partido y no bajar los brazos. Hay un futuro que nos necesita a todos para construirlo”, aseguró.

En el mismo sentido se expresaron los emprendedores Sebastián Calvo, CEO de Red Surcos, y Agustina Fainguersch, managing director en Accenture y CEO de Wolox. “He visto a mucha gente irse del país el año pasado, pero también porque nos dicen que es inviable. Yo le digo a los jóvenes que apuesten al país”, afirmó Fainguersch.

Por último, Salvia dijo que él no es tan optimista en el futuro del país en el corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. “Tiene que haber respuestas a la pobreza estructural y un diagnóstico objetivo. Tenemos una sociedad fragmentada y el desarrollo de los sectores dinámicos no va a hacer que entren los que menos posibilidades tienen. La clave para que esto ocurra no depende de la gente. Sí depende de una dirigencia que se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que le toquen. La sociología es clara. Esto va a ocurrir cuando la opinión pública demande eso. Necesitamos una sociedad que construya opinión pública y eleve el nivel de los liderazgos políticos”, cerró.

LA NACION