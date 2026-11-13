Caputo destacó que el FMI ve una mejora de los fundamentos económicos pese a la volatilidad de los mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de las declaraciones de la directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, quien recomendó no dar demasiada importancia a la reciente volatilidad de los mercados argentinos y destacó que los fundamentos macroeconómicos del país vienen mejorando.

A través de una publicación en su cuenta personal de X, el ministro reprodujo las declaraciones que la vocera del organismo realizó ayer, en medio de la volatilidad financiera y mientras el Gobierno y el FMI avanzan en los últimos detalles para que el directorio ejecutivo apruebe la tercera revisión del acuerdo, que permitiría destrabar un nuevo desembolso de US$900 millones.

Julie Kosack, @IMFSpokesperson

“Respecto de los recientes movimientos de los mercados en Argentina:

Consideramos que estos movimientos parecen responder a una combinación de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general, otros son… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 13, 2026

“Consideramos que estos movimientos parecen responder a una combinación de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general, otros son regionales y otros son propios de la situación doméstica”, explicó Kozack al ser consultada por los recientes movimientos de los mercados argentinos.

Entre los factores externos, mencionó un cambio en la percepción de los inversores sobre el riesgo global. Sin embargo, recomendó no sobredimensionar las fluctuaciones de corto plazo.

“Recomendaría no dar demasiada importancia a los movimientos de corto plazo. Nuestro foco está puesto, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos subyacentes de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar implementando las políticas acordadas”, sostuvo.

La funcionaria agregó que parte de la volatilidad reciente y de los movimientos de los mercados “ponen de relieve el valor de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina”.

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional

En ese contexto, el riesgo país retrocede hoy dos puntos básicos y se ubica en 827 puntos.

La revisión del acuerdo con el FMI

Las declaraciones de Kozack se produjeron mientras el Gobierno espera la aprobación definitiva de la tercera revisión del programa firmado con el FMI en abril de 2025. Tras el acuerdo alcanzado con el equipo técnico del organismo, encabezado por Joyce Wong, resta el aval del directorio ejecutivo para habilitar un desembolso de US$900 millones. La reunión está prevista para principios de diciembre.

En su conferencia de prensa, la vocera del Fondo explicó que las políticas acordadas con las autoridades argentinas buscan consolidar los avances macroeconómicos y apuntalar la actividad. “Es importante subrayar, y quiero hacer hincapié en ello, que este paquete de medidas tiene como objetivo seguir respaldando el proceso de desinflación y la resiliencia externa de la Argentina, además de, aspecto fundamental, fortalecer el crecimiento económico y el empleo”, afirmó.

Kozack, que dos semanas atrás había anticipado una serie de medidas acordadas con las autoridades para impulsar el crecimiento y respaldar la demanda interna, señaló que el equipo económico mantiene su “compromiso de preservar el ancla fiscal”, continuar acumulando reservas internacionales, perfeccionar el esquema de política monetaria y gestionar de manera proactiva las necesidades de financiamiento.

En ese sentido, indicó que el equipo técnico del organismo mantiene una “estrecha colaboración con las autoridades” y está ultimando la documentación necesaria para elevar la revisión al directorio ejecutivo.

La vocera también destacó los avances registrados desde la puesta en marcha del programa económico. “La Argentina logró avances significativos en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica. Observamos que la inflación continúa disminuyendo”, señaló.

Asimismo, resaltó los resultados fiscales y la evolución de las reservas. “Se alcanzaron importantes logros en materia de disciplina fiscal, logrando pasar de una situación de déficit a una de superávit. Asimismo, cabe destacar el fortalecimiento de la posición externa, dado que la acumulación de reservas ha superado los objetivos establecidos en el programa”, sostuvo.

Por último, Kozack afirmó que el FMI observa una reducción de los riesgos de refinanciación, entre otras razones, por la extensión de los plazos de vencimiento de la deuda en pesos.

Según explicó, las últimas decisiones del Gobierno apuntan a aliviar las restricciones de financiamiento, reducir los costos de hacer negocios y fomentar la actividad empresarial y la inversión. “Todo ello es coherente con los objetivos más amplios del Gobierno”, concluyó.