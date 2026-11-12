Mientras ultima detalles para el nuevo desembolso a la Argentina, el FMI le buscó llevar calma ante la volatilidad de los mercados

WASHINGTON.- Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno avanzan con los detalles finales para lograr la aprobación del directorio ejecutivo de la tercera revisión del acuerdo, el organismo buscó transmitir calma ante la reciente volatilidad de los mercados en la Argentina y sostuvo que eso “pone de relieve la importancia de seguir fortaleciendo la resiliencia económica” del país.

“Consideramos que estos movimientos responden a una combinación de factores. Algunos son de carácter global, como el cambio en la percepción del riesgo a nivel mundial, que afecta a las economías emergentes en general. Otros de índole regional y otros de carácter interno. Por ello, sugerimos no otorgar una importancia excesiva a las fluctuaciones a corto plazo ”, dijo Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington, de la que participó LA NACION.

"Sugerimos no otorgar una importancia excesiva a las fluctuaciones a corto plazo”, dijo Julie Kozack, directora de comunicación del FMI

“Nuestra atención se centra, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar con la implementación de las políticas acordadas. Asimismo, diría que parte de la reciente volatilidad en los mercados y los movimientos observados ponen de relieve la importancia de seguir fortaleciendo la resiliencia económica” del país, ahondó.

El riesgo país vuelve a caer hoy hasta los 841 puntos (-1,3%), mientras que los ADR de empresas argentinas registran caídas de hasta 6%, en un contexto global marcado por la crisis de Nvidia, la principal proveedora mundial de chips de inteligencia artificial (IA).

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada. @KGeorgieva

Luego del acuerdo con el staff del Fondo, con su responsable técnica Joyce Wong a la cabeza, se espera que el directorio ejecutivo del organismo dé su aprobación final y destrabe así un nuevo desembolso de US$900 millones en el marco del programa sellado con la Argentina en abril del año pasado. La reunión está prevista para principios de diciembre.

“Es importante subrayar, y quiero hacer hincapié en ello, que este paquete de medidas tiene como objetivo seguir respaldando el proceso de desinflación y la resiliencia externa de la Argentina, además de, aspecto fundamental, fortalecer el crecimiento económico y el empleo”, dijo Kozack, quien hace dos semanas había descripto una serie de medidas acordadas con las autoridades orientadas a impulsar el crecimiento y “respaldar la demanda interna”.

Kozack añadió que el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su “compromiso de preservar el ancla fiscal” y de “seguir incrementando sus reservas internacionales, perfeccionando el marco de política monetaria y gestionando de manera proactiva sus necesidades de financiación”.

Kristalina Georgieva y la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

En ese sentido, Kozack señaló que el equipo del organismo multilateral mantiene una “estrecha colaboración con las autoridades y está ultimando la documentación necesaria” para someter esa revisión a la consideración del directorio ejecutivo.

“Como comentamos anteriormente, la Argentina logró avances significativos en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica. Observamos que la inflación continúa disminuyendo”, dijo la vocera del Fondo.

“Se alcanzaron importantes logros en materia de disciplina fiscal, logrando pasar de una situación de déficit a una de superávit. Asimismo, cabe destacar el fortalecimiento de la posición externa, dado que la acumulación de reservas ha superado los objetivos establecidos en el programa”, resaltó.

Kozack señaló que en el Fondo observan que “se están mitigando los riesgos de refinanciación, entre otras medidas, mediante la extensión de los plazos de vencimiento de la deuda denominada en pesos”, y que en términos generales, las últimas medidas del Gobierno tienen como objetivo “aliviar las restricciones de financiamiento en la Argentina, reducir los costos de hacer negocios y fomentar la actividad empresarial y la inversión”. Y afirmó: “Todo ello es coherente con los objetivos más amplios del Gobierno”.

El ministro de Economía Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prensa BCRA

Impacto de la elección en EE.UU.

Por otra parte, al ser consultada sobre si al FMI le preocupa que la conformación del nuevo Congreso norteamericano a partir del 3 de enero tras el revés del Partido Republicano en las elecciones de medio término pueda afectar un eventual nuevo respaldo financiero de la administración de Donald Trump a la Argentina, Kozack evitó hacer “especulaciones”.

“No voy a especular sobre la evolución de la política norteamericana; son asuntos que competen a los ciudadanos de Estados Unidos. No obstante, puedo señalar que, en el marco de nuestra relación general, al igual que ocurre con todos nuestros países miembros, trabajamos con Estados Unidos. Nuestros principales interlocutores son el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, y valoramos mucho la continuidad de nuestra colaboración con ellos”, señaló la vocera.

“Por otra parte, dado que Estados Unidos es el mayor accionista del FMI, desempeña un papel fundamental en muchos aspectos de la labor del organismo, incluidos algunos de nuestros programas de financiamiento, y esperamos que siga siendo así”, agregó.

En su momento, la Argentina contó con el respaldo de Estados Unidos en el FMI para que se sellara, en abril del año pasado, el programa vigente por US$20.000 millones.