La creciente turbulencia financiera llevó al Gobierno a pedirle a China que le permita disponer de un tramo del swap de monedas, pero además volvió a poner sobre la mesa del Palacio de Hacienda la posibilidad de avanzar en una operación que había quedado en suspenso hacía un año y que también requiere el respaldo de Estados Unidos.

El equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, retomó en las últimas semanas las conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) para conseguir financiamiento en el mercado a tasas más bajas que las vigentes y utilizarlo para recomprar parte de la deuda soberana en dólares, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con conocimiento directo de las negociaciones.

La operación volvió a cobrar relevancia ante los abultados vencimientos de deuda del Tesoro en 2027. Los inversores se preguntan cuántos dólares tendrá disponibles el Gobierno para afrontar esos pagos si, en pleno año electoral, el Banco Central (BCRA) también debe usar parte de sus reservas para atender una mayor demanda de divisas de empresas y ahorristas.

El esquema que se analiza combinaría una garantía del BID por unos US$500 millones con un posible seguro de riesgo político de la DFC o algún otro tipo de apoyo, según detallaron fuentes con conocimiento de las conversaciones.

El alcance de la cobertura de la agencia estadounidense será clave para determinar cuánto financiamiento podría conseguir el Tesoro. Con ese respaldo, el Gobierno buscaría obtener fondos a una tasa inferior a la que hoy le exige el mercado y aprovechar el descuento al que cotizan los bonos argentinos para recomprarlos.

La DFC es la agencia federal de financiamiento para el desarrollo de Estados Unidos. Comenzó a operar en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y utiliza préstamos, garantías y seguros de riesgo político para movilizar capital privado. En su pedido presupuestario para 2026, el Departamento de Estado señaló que buscaba utilizarla para contrarrestar la influencia de China y de otros competidores estratégicos. En la Argentina, la agencia publicó una evaluación preliminar de un posible préstamo corporativo a Vista Energy Argentina para respaldar sus actividades en Vaca Muerta.

El Tesoro afronta pagos de Bonares y Globales por el equivalente a US$4549 millones en enero de 2027 y US$5658 millones en julio. Las cifras incluyen los Globales en euros y surgen de un relevamiento de GMA Capital con datos de 1816.

Las conversaciones todavía están en una etapa preliminar. El equipo económico evalúa si destinará parte del ahorro a proyectos educativos o de conservación ambiental, según reconstruyó este medio. El Ministerio de Economía no respondió a las consultas de LA NACION.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, ya está en la Argentina y tiene previsto reunirse esta semana con el presidente Javier Milei y con Caputo.

Ecuador, un antecedente

La fórmula tiene un antecedente en Ecuador. En mayo de 2023, ese país obtuvo un préstamo de US$656 millones con el que recompró bonos por US$1628 millones de valor nominal. La operación contó con una garantía de US$85 millones del BID y un seguro de riesgo político de US$656 millones de la DFC. A cambio, Ecuador asumió compromisos de largo plazo para financiar la conservación de las islas Galápagos.

En la Argentina, el primer intento se remonta a octubre de 2025, cuando el entonces secretario de Finanzas y actual canciller, Pablo Quirno, anunció una operación de “Deuda por Educación” y designó a JP Morgan para estructurarla. La idea era recomprar bonos soberanos con financiamiento más barato y destinar el ahorro a fortalecer la inversión educativa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La baja del riesgo país tras la victoria del oficialismo en las últimas elecciones legislativas le restó atractivo a la operación y las conversaciones perdieron impulso, según una fuente al tanto de aquellas gestiones.

Con la llegada de Alejandro Lew a la Secretaría de Finanzas, el equipo económico buscó volver al mercado internacional de deuda, pero la emisión no llegó a concretarse ante un descontento de los funcionarios con la tasa que les pedían.

En los últimos cuatro meses, el riesgo país pasó de la zona de los 400 puntos básicos a superar los 1000, en medio de un contexto internacional más adverso y de crecientes dudas entre los inversores sobre las chances de reelección de Milei y la continuidad del rumbo promercado después de 2027.

El Tesoro, además, lleva siete licitaciones consecutivas sin ofrecer bonos en dólares bajo ley local, aunque el programa financiero de 2027 contemplaba refinanciar US$5000 millones mediante la colocación de esos títulos.

La semana pasada, Caputo explicó cómo prevé afrontar los vencimientos de enero, que cifró en unos US$4370 millones. El esquema incluye desembolsos de organismos multilaterales, financiamiento con garantías de CAF y Fonplata y la compra de divisas al Banco Central. El ministro también dijo que el BCRA dispondrá de un tramo del swap con China por US$5000 millones como respaldo adicional para el programa financiero del año próximo.

El punto de partida es más holgado que en el último año electoral. JP Morgan estimó que el superávit comercial medido en el mercado de cambios —la diferencia entre los cobros de exportaciones y los pagos de importaciones— pasará de US$19.300 millones en 2025 a US$35.300 millones este año, impulsado por la energía y la minería.

Al mismo tiempo, la dolarización ya se aceleró. Según el banco, las compras privadas de activos externos equivalieron al 4,9% del PBI a ritmo anualizado en los tres meses hasta septiembre. En octubre de 2025, esa misma medida había llegado al 9,3%. En un escenario de tensión cambiaria similar al de 2025, JP Morgan calculó que el Banco Central podría perder unos US$9000 millones de reservas.

El Global 2035 (GD35) perdió 4,4% en cinco ruedas y 10,6% en 30 días, el mayor retroceso entre los bonos argentinos relevados por GMA Capital. Los retornos se expresan en dólares al contado con liquidación (CCL).

Beneficios potenciales

Un inversor internacional consultado por este medio ilustró el posible beneficio con el caso de una recompra del bono Global 2035. En su ejemplo, la Argentina podría conseguir financiamiento a una tasa del orden del 6,5% anual con la garantía y el seguro de riesgo político, y usar esos fondos para recomprar el bono a unos US$67 por cada US$100 de valor nominal. A ese precio, el título ofrecería un rendimiento cercano al 12,5%. El ahorro efectivo dependería del precio de recompra, el plazo del nuevo financiamiento y el costo de las coberturas.

El inversor estimó, además, que una recompra del orden de los US$2000 millones podría sostener las cotizaciones de la deuda argentina al reducir la cantidad de bonos en circulación. El impacto dependería de qué títulos se incluyan y de cuántos tenedores acepten vender.

Por ahora, no trascendió cuánto financiamiento busca captar el Tesoro ni qué bonos incluiría en la recompra. Tampoco pudo confirmarse si JP Morgan conserva el mandato que recibió en 2025.

“Debido a la sensibilidad comercial, la DFC no hace comentarios sobre proyectos en los que podría o no estar trabajando”, señaló un funcionario de la agencia estadounidense ante una consulta de LA NACION. El BID no hizo comentarios y JP Morgan no respondió a la consulta de este medio.

La recompra es una de las vías que Caputo busca mantener abiertas para conseguir liquidez en dólares. El equipo económico también evalúa volver a tomar préstamos de bancos privados con garantías de organismos multilaterales, un mecanismo que ya utilizó, y explorar nuevos préstamos bilaterales.

Caputo tampoco da por descartado recurrir al swap de US$20.000 millones con Estados Unidos. La decisión sobre qué vía utilizar dependerá del costo y de cuándo puedan estar disponibles los fondos. Incluso ha mencionado ante inversores que no descartaría usar los fondos del acuerdo con China para una recompra.