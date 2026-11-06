Carlos Guberman dijo que las provincias deberían resolver la coparticipación entre ellas y adelantó medidas para “forzar” el equilibrio fiscal

En una tarde marcada por el nuevo máximo del riesgo país, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, llegó apurado a la Universidad del CEMA (Ucema) de un viaje con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): “Me bajé del avión y llegué justo para estar acá”.

El pedido del funcionario para adelantar su conferencia, titulada “Federalismo fiscal en la Argentina, más allá de la coparticipación”, obligó a los organizadores a suspender el coffee break. En su discurso, el secretario dijo que las provincias deberían resolver la coparticipación entre ellas y adelantó medidas para “forzar” el equilibrio fiscal en esos distritos.

“No queremos seguir con la política vieja de que el Estado nacional iba a salir a resolver los problemas de las provincias”, sentenció Guberman, al reclamar que las 24 jurisdicciones tienen que sentarse a debatir cómo se reparten su parte. “A su vez, se tienen que poner de acuerdo con sus municipios”, indicó.

En esa línea, el funcionario recordó la primera reunión con los gobernadores a 10 días de asumir: “Empezamos con los tapones de punta, marcando la cancha, y funcionó”. De todos modos, aclaró que todos los mandatarios provinciales partían de la misma situación de igualdad y que el Gobierno nacional iba a “tratar absolutamente a todos de la misma forma”.

El hombre del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, advirtió que las provincias aún no replican la política de déficit cero: “Dijimos que íbamos a cumplir con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al menos desde el Gobierno”.

Carlos Guberman en la Ucema junto a la rectora Carola Pessino Gentileza

Frente a la resistencia de algunos distritos, Guberman detalló que el mecanismo por parte de la Nación es el bloqueo al financiamiento. “La única penalidad más o menos seria que tiene la ley es no autorizar el endeudamiento, que pasa por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía. Si no las autorizan, no pueden tomar deuda”, explicó.

Para destrabar esos permisos, la Nación ahora exige que los distritos con números en rojo presenten un “plan de encuadramiento” fiscal, es decir, una hoja de ruta de ajuste, comprometiéndose a alcanzar el equilibrio financiero entre 2026 y 2027.

“Aprovecho que no hay ningún gobernador presente para decir que buscamos empujar de alguna manera a que hagan el proceso de ajuste o de eficiencia en el gasto”, ironizó Guberman.

Para lograr ese objetivo, contó que el Gobierno logró una nueva línea de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinada a mejorar los sistemas tecnológicos y la eficiencia de las agencias de recaudación provinciales. “Un gobernador me vino a plantear que necesita ya poner esto en funcionamiento”, deslizó el secretario.

Guberman también destacó los resultados del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), la cual afirma que cambió la dinámica entre la Nación y la Corte Suprema, ya que detalló que con la misma se dieron de baja 37 juicios en el último año y medio.

“Hicimos un ajuste de más de 7 puntos del PBI” insistió el funcionario y, si bien aclaró que en la Casa Rosada no pretenden que las provincias hagan el mismo esfuerzo, advirtió que a los distritos y municipios todavía “les falta” avanzar en esa línea.

Durante la ronda de preguntas, Guberman fue consultado sobre qué acuerdos y acciones concretas tienen pensadas para garantizar el equilibrio fiscal en los distritos. “Estamos buscando todo el tiempo maneras de forzar el comportamiento”, contestó. De cara al corto plazo, dejó una advertencia: “Vamos a ver cómo se dan las cosas el año electoral”.

La conversación terminó con una reflexión de Carola Pessino, rectora de la Ucema, quien presentó a Guberman como “el hacedor del milagro argentino en el tema fiscal” y resumió: “No tenemos un buen sistema de coparticipación, están los intereses cruzados. Una reforma los va a beneficiar en el largo plazo”.

La presentación del secretario de Hacienda fue en el marco de las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local. El foro reunió a académicos, mandatarios provinciales y especialistas de instituciones como el BID, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (AIFIL) para debatir sobre tributación, finanzas y la calidad del gasto subnacional en la región.