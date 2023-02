Carlos Melconian analizó la denuncia de la oposición sobre una “bomba” económica: “A la canoa le sigue entrando agua”

escuchar

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, habló este jueves y se refirió a la “bomba” económica que la administración de Alberto Fernández le dejaría a la próxima gestión. “Si bien es pagabale, lo que no puede hacer el Gobierno es continuar como continúa, porque a la canoa le sigue entrando agua”, dijo y agregó que lo mejor sería que los economistas de precandidatos a presidente se reúnan y armen un “presupuesto de transición”. “Los cuatro o cinco tipos que quieren ser presidentes tiene que tener el patriotismo de saber que cualquier medida que tomen nos joden los 20 años que vienen”, expresó en diálogo con Jonatan Viale.

Consultado en LN+ sobre sus dichos con respecto a los videos comparte en sus redes Alberto Fernández. “Hay algunos videos donde lanzan números con respecto a la deuda y el nivel de actividad”, dijo y añadió “el Presidente da montones de número y dice cosas, pero no se tiene que meter en esos debates”.

Explicó que los números que expone el oficialismo están “torturados para que den”. “Vos podés tener una idea y querés que de, pero no te da. Eso profesionalmente no debemos hacerlo porque tenemos la obligación ya que te podés equivocar pero si estás empecinado, lo torturas para que dé”, sentenció.

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian LN+

Tras ello, habló del trabajo de Sergio Massa desde su llegada al Ministerio de Economía y aseguró que ya se quedó sin combustible para seguir. “ Massa llegó en agosto y estabilizó la inestabilidad, pero se quedó sin combustible ”, analizó y señaló que lo que debe hacer en este momento es “decir cómo quiere seguir”: Tiene el déficit fiscal en un conflicto y por ende tiene la tasa de inflación en un conflicto... Pero si vos querés discutir y tranquilizar la transición económica y llegar a buen puerto, los estadistas se deben juntar y dicer ‘vamos a buscar una transición no como en 2019 y 2015′”.

En ese sentido, opinó sobre la inestable situación económica que maneja el oficialismo y que heredará el próximo. “No lo llamo ‘bomba impagable’, no porque no lo vaya a dejar sino porque es pagable y puede no ser una bomba. Lo que no puede hacer el Gobierno es continuar como continúa, porque a la canoa le sigue entrando agua”, comentó.

Sin embargo, volvió a insistir en su punto. “Los cuatro o cinco tipos que quieren ser presidentes tiene que tener el patriotismo de saber que cualquier medida que tomen no joden el lunes que viene, el mes que viene o el año que viene, sino los 20 años que vienen. La deuda hay que honrarla, pero vos cerrá la canilla”, convino.

Acto seguido explicó que “la ‘canilla’ es el gasto que continúa infinanciable desde la década del 2000. No le hecho la culpa a nadie, se fueron de mambo en el gasto y nunca mas se pudo financiar”. Pero pese a eso se mantiene optimista: “Todo es solucionable pero vos me tenés que cortar la canilla”.

Noticia en desarrollo.

