Carlos Melconian apuntó contra Daniel Gollan: “Este señor no conoce el nivel de dignidad de la gente”

Tras los dichos del candidato a diputado bonaerense del Frente de Todos Daniel Gollan, que opinó que “con un poco más de platita en el bolsillo” la foto [de los festejos en Olivos] no hubiese “molestado” tanto, el economista Carlos Melconian apuntó directamente contra el exministro de Salud de la provincia. “Este señor no sé donde nació pero no conoce el nivel de dignidad de la gente”, lanzó.

Invitado a La Noche de Mirtha, el expresidente del Banco Nación opinó: “Es un tema de violencia, agresividad y falta de dignidad en la frase. Porque nadie va a descubrir que una buena situación económica -no platita en el bolsillo-, que una buena calidad de vida, tiene impacto en el voto; tiene impacto en la gente hasta en los países más avanzados del mundo. En un país como la Argentina, bajo estas circunstancias, cuando ellos siempre se proclamaron conocedores de los barrios más humildes, que son los barrios donde mejor les va, van por la revancha en términos focalizados y decirlo en estos términos...”. En ese momento, sin terminar de cerrar la idea, enfatizó: “Gollan no conoce los barrios populares de Rosario [donde nació], porque es indignante esto para la gente. La gente tiene que entender “.

Melconian insistió en que en las PASO hubo un “corte vertical” y que se trata de un acto de madurez por parte de la sociedad argentina. “Si es que estuvimos frente a un fuego sagrado de la sociedad que votó como corresponde en un momento determinado, al Gobierno le va a ir peor porque siguen yendo donde tienen un público cautivo y creen que se puede dar vuelta el resultado si dejan la platita, la bicicleta o el pan dulce. El soberano lo único que tiene que entender es que la única elección que vale es la de noviembre”.

Según el economista, el cambio surgirá desde los barrios populares, donde se extiende el clientelismo. “Pueden decir basta de que consideren que la bicicleta no puede ir a Recoleta o a Palermo porque son inteligentes”.

“La gente de los barrios populares tiene la sartén por el mando para terminar con la grieta. Para mostrar que la indignación fue un corte vertical no solo de Recoleta y Palermo”, manifestó en durante el programa conducido por Juana Viale. Y agregó: “Hay flotando un nivel de calentura, de ‘esto no lo quiero’”.

En otro momento, alertó a la oposición: ”Cuidado de creer que la gente votó a la oposición. La gente votó desde la calentura de decir Venezuela no quiero, más la pandemia. Y se preguntan, ‘¿ahora me venís con la bicicleta...?’”. Y cerró: “No es un voto a la oposición, es un voto de madurez”.