Federico Sturzenegger se postuló para ser investigador del Conicet pero no fue aceptado

El exdirector del Banco Central Federico Sturzenegger se postuló para ingresar a la carrera de investigador en el Conicet, pero no fue admitido. El economista y exfuncionario de Cambiemos explicó en su cuenta de Twitter los motivos, luego de que comenzara a circular la noticia en redes sociales. “No fue un tema ideológico, sino procesal”, aclaró.

Según trascendió, el exfuncionario se había postulado al rango de “investigador principal” en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades-Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública pero no habría sido admitido. Al viralizarse la información, muchos habían comenzado a sacar conjeturas del tema y a debatir las razones.

“Ayer se hizo público que se había rechazado mi solicitud de ingreso al Conicet, lo que generó una interesante discusión en Twitter. Algunos me defendieron, otros lo veían como una reivindicación (política). Para los que participaron del debate comparto algunas reflexiones en este hilo”, comenzó el economista su descargo en un hilo de Twitter.

Si bien aclaró que el Conicet no le explicó el porqué de la denegatoria, algunos amigos suyos que conocen la decisión le confirmaron que no fue un tema ideológico, sino procesal. Y añadió los motivos: “Había dejado vacío el campo supervisión de tesis y RRHH que en la categoría a la que aplicaba era, estatutariamente, un pasa no pasa”.

En esa línea, el economista de 55 años agregó: “Lo dejé vacío porque en mis posiciones académicas nunca tuve alumnos de doctorado. Ni en la Escuela de Negocios en Di Tella, ni en Harvard, -allí enseñaba (y enseño) en el MPA-ID que es una Maestría en Políticas Públicas-. Y a Udesa recién llego. Tengo decenas de tesis de grado y posgrados locales, pero tampoco me pareció que académicamente correspondiera sumarlas”.

Finalmente. Para aquellos q escribieron palabras de apoyo, algunos incluso notando cosas de mi desempeño académico que ni yo conocía (por ejemplo, que era Scopus 40), les agradezco mucho y los entusiasmo a seguir construyendo una activa comunidad académica en Argentina. Fin. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 25, 2021

“Entiendo que el criterio de formación de recursos locales es válido y respetable. Pero me pareció que haber construido la Escuela de Negocios de Di Tella, ser miembro hoy de la comunidad Udesa y socio fundador de RedNie eran muestras suficientes de mi compromiso con esa formación”, argumentó Sturzenegger.

Fue entonces cuando aprovechó para hacer una recomendación a sus estudiantes: “Elijan desafiarse en otros países. Se crece mucho de exponerse a nuevas ideas y culturas. La ciencia es curiosidad, es salirse de la zona de confort. Por eso nunca le puse en mi carrera tanto peso a la formación de doctorandos locales”.

“Muchos se preguntaron por qué me había postulado. Fue simplemente por vocación de contribuir a una comunidad que siempre gana de tener mayor diversidad. Esto en realidad es postularse para trabajar por vocación y sin compensación”, expresó.

Y tras ello concluyó: “Para los que apoyaron la reivindicación política, les digo que siempre se aprende más de quien piensa diferente. Que la ciencia es cuestionarse todo. Una comunidad científica productiva tiene que ser diversa. Abracen las diferencias, los va a enriquecer y a fortalecer sus propias ideas. Finalmente para aquellos que escribieron palabras de apoyo, algunos incluso notando cosas de mi desempeño académico que ni yo conocía (por ejemplo, que era Scopus 40), les agradezco mucho y los entusiasmo a seguir construyendo una activa comunidad académica en Argentina. Fin”.