Carlos Melconian delineó la única alternativa que le queda al Gobierno para transitar los próximos dos años

El economista Carlos Melconian analizó hoy la política ecónomica del Gobierno y aseguró que hay una única alternativa para transitar los próximos dos años sin “vuelcos” ya que se parte de una base en la que “nunca hubo un plan económico”, sumada “la pandemia de coronavirus que no ayudó”.

“Si no tenés un programa económico y un plan de estabilización tenés que hacerte socio de una alta pero estable tasa de inflación, porque te ayuda a transitar licuando”, explicó hoy Melconian en diálogo con Radio Rivadavia sobre qué alternativas posee el Gobierno ante el escenario por venir.

Además de decir que es necesario “lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para transitar con determinada normalidad y marco los próximos dos años”, sugirió que “mantener una inflación alta ayuda a licuar el gasto público y las levic”.

No obstante, dijo que tiene sus puntos negativos. “No ayudaría a licuar la deuda pública a pesos porque está atada a la inflación y es inlicuable”, explicó, por lo que indicó que el propuesto “es un escenario que lleva a la derrota política pero facilita el tránsito” y que “la inflación es una bomba de tiempo que no van a explotar ahora, sino más adelante”.

“Transitá los dos años a galleta y mate, con una alta inflación, para evitarte el arroz con pollo, que sería el Rodrigazo. Pero claro, es un escenario complicado para adelante, ese es el sapo que se tiene que tragar el Gobierno”, cerró.

Responsabilidades

Si bien el ex director del Banco Central dijo que la pandemia hizo mella en la economía del país, explicó: “Si se analiza en lo general, la tasa de inflación, el nivel de actualización del poder adquisitivo, el índice de pobreza, la tasa de empleo y de inflación, son el subproducto de la politica económica en marcha”.

Además, dijo que no cree que la situación se resuelva antes de 2023. Por otra parte, analizando la política económica en particular, dijo que “juega un rol preponderante” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Le resulta costoso a este gobierno un acuerdo porque primero nadie lo quiere al Fondo, pero si te metés debajo del paraguas del Fondo, a cambio no es que puede venir guita o dar un vuelco [positivo], pero mi impresión es que un acuerdo es para no ser un paria mundial, un no acuerdo te termina de arruinar más”, aseguró.

“Tener un acuerdo hoy con el Fondo es como el paraguas que te venden en la cancha que se dobla con el viento, pero es para transitar con determinada normalidad y marco los próximos dos años”, graficó.

Con respecto a la política cambiaria, dijo: “Yo definí al presidente del Banco Central [Miguel Pesce] como el llanero solitario porque trata de llegar como puede, porque se le está agotando la nafta, las reservas. En octubre tomó medidas obstaculizadoras adicionales, que son aditivas al súper cepo macho existente. Pero eso no logra meterle nafta al tanque. El tema cambiario es el más urgido, antes de marzo o mucho antes hay que firmar con el Fondo, seguir con esta pauta cambiaria es jugar con fuego”.

Consultado sobre si el precio del dólar refleja la economía real, Melconian explicó: “Este es un dólar de un país temeroso y empobrecido, es defensivo, de un país que sabe que los próximos dos años va a ir a los tumbos”.