Carlos Melconian, economista: “No nos pegamos un tiro porque está Vaca Muerta”

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, advirtió este domingo que los dólares que generan la industria de la energía y la minería permiten evitar una crisis financiera, pero no alcanzan para recuperar una economía en la que una parte relevante de la sociedad permanece relegada. “No nos pegamos un tiro porque está Vaca Muerta”, lanzó, y planteó que el Gobierno deberá elegir entre sostener la desinflación, recomponer las reservas y reactivar la actividad.

Según su diagnóstico, las divisas que ingresan por las exportaciones de energía y minería pueden terminar destinadas al pago de deuda, a la compra de dólares o a quedar fuera del circuito productivo. “Tenemos que distinguir entre evitar una crisis financiera y rehabilitar la Argentina”, indicó en diálogo con la radio Splendid.

“Los dólares de Vaca Muerta aparecen en Punta Cana o terminan pagando algo vía Mercado Libre o en el colchón”, señaló. Y agregó que las divisas entran “por una ventana y se van por otra”. Por eso, diferenció el alivio que aporta el sector exportador de la capacidad de generar una recuperación extendida.

La observación de Melconian se da días después de que el Indec anunciara una inflación del 2,1% para el mes de julio, variable que —consideró el economista— debe analizarse en un proceso más amplio.

“Tenemos superávit fiscal, seca monetaria y prácticamente estabilidad cambiaria forzada”, planteó. A su entender, esas condiciones no bastan para acelerar la baja de la inflación porque todavía pesa la expectativa de que los precios sigan subiendo. Comparó la situación con los programas de estabilización aplicados en la Argentina en el pasado y sostuvo que antes de un shock suelen requerirse ajustes previos de precios relativos.

En ese sentido, criticó las expectativas que, según dijo, algunos integrantes del oficialismo generaron al anticipar “un colapso” de la inflación. “Decir que en agosto la inflación iba a colapsar le ha hecho muy mal comunicacionalmente al Gobierno”, sostuvo. Agregó que la administración de Javier Milei “entró a un callejón muy complicado”. “No tiene reserva, tiene que comprar dólares, tiene que reactivar la economía y tiene que colapsar la inflación”, enumeró y planteó que no podrá alcanzar simultáneamente con los instrumentos actuales.

“Va a tener que elegir”, advirtió Melconian, quien vinculó esas decisiones con el calendario electoral. El economista señaló que el Gobierno mantiene un respaldo relevante, pero afirmó que no tiene las mismas condiciones que otros oficialismos que llegaron a elecciones con fuerte crecimiento o con una economía en expansión.

Diagnóstico de la economía

Melconian rechazó definir la situación como una economía dual. Según su estimación, hay un 20% de la economía que es “ganador”, un 30% que permanece en una zona “neutra” intermedia y un 50% que “es muy perdedor, que está muy hundido”.

El economista Carlos Melconian Hernan Zenteno - La Nacion

En ese grupo más favorecido ubicó actividades como el petróleo, la minería y Vaca Muerta, que generan dólares genuinos. “Recontra bienvenido, porque eso evita una crisis financiera”, dijo. Sin embargo, advirtió que el ingreso de divisas por esos sectores no equivale necesariamente a una recuperación generalizada: pueden destinarse al pago de deudas, a la compra de dólares o salir del circuito productivo.

“No tenemos que confundir evitar una crisis financiera con rehabilitar la Argentina”, afirmó. Para el economista, el primer objetivo está encaminado, pero el desafío es recuperar una economía amplia, capaz de generar empleo y crecimiento más allá de los sectores exportadores.

Y marcó: “La parte magra de esto es una economía gris, mediocre, porque el 20% de la economía ganadora emplea 300.000 personas, y el 50% perdedor emplea 8.000.000”.

Tipo de cambio, crédito y actividad

La inflación de julio fue del 2,1% STRINGER - AFP

Sobre la discusión respecto del tipo de cambio, Melconian se ubicó a favor de una corrección que ayude a reducir los costos en dólares de los sectores afectados. “Estamos frente a una apreciación inadecuada y, mientras se dan las reformas de largo plazo, la desregulación y la mar en coche, no metás la tenaza del tipo de cambio, porque vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina”, planteó.

Y siguió: “En este escenario de gran recesión, moderadamente ayudarlo con el tipo de cambio porque los costos en dólares en la Argentina son afixiantes. Algún día, el día que tengas un plan de estabilidad, bueno, pero no confundas apreciación cambiaria con moneda fuerte; eso dicen algunos economistas y yo estoy de acuerdo”.

Aclaró, sin embargo, que no propone trasladar la Argentina a una nueva dinámica de devaluación permanente. “Te vas a meter en un quilombo como el que te metiste históricamente en la Argentina”, advirtió.

También cuestionó la idea de que la estabilización desembocará rápidamente en una expansión del crédito. Consideró que la flexibilización para prestar en dólares a empresas con ingresos en esa moneda no tendrá un efecto significativo.