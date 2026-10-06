La megafusión de US$110.000 millones que sacude Hollywood y cambia el negocio del entretenimiento

Tras varios meses de negociaciones y una demanda antimonopolio de por medio, Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery despejaron el último obstáculo legal de su postergada, polémica e histórica fusión. La jueza federal Araceli Martínez-Olguín firmó el acuerdo con 12 estados, cuyos compromisos rigen por cinco años, y Paramount fijó este 6 de octubre como fecha de cierre.

Paramount paga US$31 por acción en efectivo, lo que termina valuando a Warner en US$81.000 millones en capital y US$110.000 millones en valor empresarial. Esa cifra equivale a unas 7,5 veces la ganancia proyectada de Warner para 2026, con todas las sinergias incluidas. El financiamiento combina US$47.000 millones de capital, respaldados por la familia Ellison —Larry, cofundador de Oracle, y su hijo David, hoy CEO de Paramount— y por el fondo RedBird Capital, con US$54.000 millones en deuda comprometida por Bank of America, Citigroup y Apollo. De esa deuda, US$39.000 millones son nuevos y US$15.000 millones refinancian la de Warner. Paramount también se hizo cargo de los US$2800 millones de penalidad que Warner debía pagarle a Netflix y se comprometió a una multa de US$7000 millones si los reguladores frenaban la operación.

De esta forma, la operación se convierte en la mayor de las compras recientes de la industria del entretenimiento. Disney pagó US$71.300 millones por 21st Century Fox y cerró la operación en marzo de 2019, después de mejorar su oferta inicial de US$52.400 millones para enfrentar una contraoferta de Comcast. Por su parte, AT&T puso unos US$85.000 millones por Time Warner, rebautizada WarnerMedia, en 2018. El valor de Warner en esta operación es alrededor de un 55% mayor que el de Disney-Fox y cerca de un 30% mayor que el de AT&T-Time Warner. Solamente la fusión de AOL con Time Warner fue mayor. Anunciada en 2000, en pleno auge de la burbuja de las “puntocom”, por unos US$165.000 millones, terminó siendo una de las más recordadas por su fracaso, y AOL y Time Warner se separaron en 2009.

Curiosamente, o no tanto si se tiene en cuenta su historial, Warner es protagonista de dos de esas tres operaciones: la de AT&T y esta. En el medio hubo una más, cuando en 2022 se unió con Discovery en una fusión de unos US$43.000 millones.

La empresa resultante cargaría con unos US$79.000 millones de deuda neta. Para sostenerla, el CEO David Ellison prometió más de US$6000 millones en sinergias anuales, es decir, gastos que la compañía dejaría de tener por operar de manera unificada. Paramount espera alcanzar el total en tres años, con cerca del 30% en el primero y el 70% en el segundo.

Paramount atribuye esas sinergias a la unificación de sistemas administrativos, la consolidación de las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, las compras a proveedores en mayor volumen y la reducción de oficinas. Ese ahorro no es inmediato ni gratuito y, como buena parte surge de eliminar funciones duplicadas, se esperan miles de despidos, aunque Paramount sostiene que provendrá sobre todo de eficiencias operativas.

En streaming, la compañía reuniría HBO Max, Paramount+, Pluto TV y Discovery+, con más de 200 millones de suscriptores y más de US$30.000 millones de gasto en contenido. Todavía no se definió si habrá un servicio unificado, paquetes combinados o cambios de precios.

En cine, Paramount se comprometió a producir al menos 30 películas por año para salas y a mantener una ventana mínima de 45 días en cines antes del alquiler digital. El acuerdo con los estados suma US$1500 millones de inversión en producción local, un fondo de US$47,5 millones para capacitación laboral y el respeto de los convenios colectivos vigentes.

La fusión también reúne a CBS News y CNN. Por eso, el acuerdo incluye una junta de independencia editorial para ambas cadenas, con compromisos vinculantes por cinco años. Colorado y Washington firmaron el resto del acuerdo, pero no aceptaron los términos de esa junta. La coalición Block the Merger, un grupo integrado por organizaciones de defensa de la industria, de derechos de autor y de creadores independientes que se había opuesto a la operación, calificó el pacto de demasiado débil y advirtió que efectivamente costará empleos.

De esta forma, bajo el mismo techo quedan ahora marcas como Warner Bros. Pictures, New Line, DC Studios, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, TNT, Comedy Central, HBO, HBO Max, Discovery+, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Discovery Channel, Food Network, Investigation Discovery, Travel Channel, Animal Planet, Science Channel y Discovery en Español, entre varias más.

ARCHIVO - Vehículos ingresan a Paramount Pictures en Los Ángeles el 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) Jae C. Hong - AP

La película de este negocio comenzó en octubre de 2025, cuando Warner anunció que evaluaría propuestas, con una oferta privada de Paramount ya sobre la mesa. El 5 de diciembre, Netflix cerró un acuerdo por los estudios de Warner y HBO Max por unos US$82.700 millones, pero tres días después Paramount lanzó una oferta pública hostil por toda la compañía. Warner la rechazó y Paramount mejoró su propuesta varias veces, con una garantía personal de Larry Ellison. A fines de febrero de 2026, la junta de Warner la consideró superior. Netflix se retiró sin igualarla. El contrato definitivo se firmó el 27 de febrero. El Departamento de Justicia lo aprobó en junio; 12 estados demandaron en julio, llegaron a un acuerdo el 21 de septiembre y la jueza lo ratificó el 30.

Paramount y Warner son dos de los estudios fundadores de Hollywood. Entre las dos poseen algunos de los mayores éxitos y clásicos de la historia del cine. Paramount, creada en 1912, ayudó a organizar el sistema de estudios, y el fallo antimonopolio de 1948 que lleva su nombre obligó a los estudios a vender las salas de cine que poseían, un cambio que reordenó la industria durante las décadas siguientes. Fue la productora de Wings, la película que ganó el primer Oscar a mejor película, en 1929, y a lo largo del tiempo sumó títulos como El Padrino, Chinatown, Forrest Gump y las sagas de Star Trek y Misión Imposible. Hoy sigue bajo el mando de Skydance, que la compró apenas el año pasado.

Warner Bros., fundada en 1923 por los hermanos Warner, impulsó el cine sonoro con El cantante de jazz en 1927 y produjo Casablanca, ganadora del Oscar a mejor película en 1944. Su catálogo incluye además Looney Tunes, Batman y Superman, y más tarde Harry Potter y Matrix. Con HBO, hoy parte de la compañía, cambió además la televisión de calidad con series como Los Soprano, The Wire, Sex and the City, Succession, Chernobyl y The Last of Us.