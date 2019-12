Carlos Melconian con Laura Di Marco 01:36

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 20:09

"No hay mucho para hacer en el 2020, porque más allá de las particularidades de las medidas de esta semana no hay un programa definitivo, no hay un plan", opinó el economista Carlos Melconian respecto al proyecto económico del presidente Alberto Fernández, en una entrevista con Laura Di Marco en La Trama del Poder, por LN+

"Se puede dibujar el plan: cepo a ultranza, control de cambio, generar dólares para pagar una deuda indispensable postergando la que se puede, desindexar con algún cuidado y demás, pero es un conjunto de decisiones donde estás virando el portaaviones, estás girando en U en la ruta", graficó Melconian. "Esto no es un programa ni de medio plazo ni de horizonte ni donde se sabe lo que quiere".

Y concluyó, contundente: "Este no es un programa que llame a la inversión, no es un programa que le diga al mundo que aquí ha cambiado algo".