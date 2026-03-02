El segundo fin de semana extralargo del calendario de 2026 estará marcado por un día no laborable con fines turísticos y un asueto nacional. Ante este particular mezcla de estatus de días de descanso, muchos argentinos se preguntan cómo se paga cada fecha y si hay que trabajar en esos días.

En 2026 los feriados de marzo conforman un fin de semana extendido Shutterstock

Qué dice la ley: así se pagan los feriados de marzo 2026

La normativa vigente en la Argentina es clara al respecto: quienes sean convocados a trabajar durante estas jornadas deberán recibir una compensación económica diferencial. Específicamente, la Ley de Contrato de Trabajo, en concordancia con la Ley 27.399, estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

En cambio, los días que son no laborables, de tener que trabajarse, el sueldo que se percibe es el mismo del de un día normal.

Qué días no se trabaja en marzo

De acuerdo al cronograma de feriados nacionales que publica la Jefatura de Gabinete, en marzo hay dos jornadas, con distintas particularidades, que gran parte de la ciudadanía podrá disfrutar como un fin de semana extra largo, ya que el descanso se extiende por cuatro días.

Por un lado, la ley 27.399 —conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana— incluye el listado de todos los asuetos nacionales. Entre ellos, señala que el 24 de Marzo se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es un feriado inamovible.

Dado que este año cae un martes, el Gobierno nacional estableció el lunes 23 de marzo como un día no laborable con fines turísticos. Esto se debe a que la normativa ya mencionada puntualiza que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para determinar tres fines de semana extendidos a lo largo de todo el año, según cómo coincidan los días feriados.

De esta manera, quienes no estén obligados a trabajar en el día no laborable podrán contar con un fin de semana de cuatro días, sumando el sábado 21 y domingo 22.

Feriado o día no laborable: ¿en qué se diferencian?

El feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple. FaustFoto

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborables, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Por lo tanto, quienes trabajen el feriado nacional del 24 de marzo, cobrarán el doble de una jornada habitual. En tanto, los empleados que asistan a su puesto de trabajo el lunes 23, cobran su salario simple.

El calendario completo de feriados nacionales y días no laborables de 2026

A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de este año para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.